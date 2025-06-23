В Якутии двое мужчин уехали на рыбалку и не вернулись

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В Якутии мужчины отправились на рыбалку и не вернулись
В Якутии мужчины отправились на рыбалку и не вернулись Фото:

Двое мужчин пропали во время рыбалки на реке Томмот в Алданском районе Якутии, сообщили в службе спасения республики. По данным ведомства, рыбаки перестали выходить на связь после того, как 17 июня отправились на реку ниже бывшего поселка Красная Звезда.

«К 22 июня <...>поступило сообщение о том, что 17 июня в двое мужчин 1985 и 1975 годов рождения уехали на рыбалку на реку Томмот ниже бывшего поселка Красная Звезда и до сих пор не выходят на связь», — сообщили ТАСС в службе спасения Якутии. До этого знакомый пропавших выезжал на поиски, но так и не нашел их. 

По информации спасателей, утром 23 июня к поисковой операции приступили четыре сотрудника Алданского поисково-спасательного отряда и группа добровольцев. Они обследуют территорию вдоль реки и прилегающие участки, а также проверяют возможные маршруты передвижения пропавших.

Случаи исчезновения людей во время отдыха на природе ранее уже фиксировались в различных регионах России. Так, в Югре спасатели с 10 июня проводили поиски мужчины, который пропал после прогулки на лодке по протоке Кривая, а в мае в Советском районе ХМАО завершились поиски пенсионера, также пропавшего на природе.

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Двое мужчин пропали во время рыбалки на реке Томмот в Алданском районе Якутии, сообщили в службе спасения республики. По данным ведомства, рыбаки перестали выходить на связь после того, как 17 июня отправились на реку ниже бывшего поселка Красная Звезда. «К 22 июня <...>поступило сообщение о том, что 17 июня в двое мужчин 1985 и 1975 годов рождения уехали на рыбалку на реку Томмот ниже бывшего поселка Красная Звезда и до сих пор не выходят на связь», — сообщили ТАСС в службе спасения Якутии. До этого знакомый пропавших выезжал на поиски, но так и не нашел их.  По информации спасателей, утром 23 июня к поисковой операции приступили четыре сотрудника Алданского поисково-спасательного отряда и группа добровольцев. Они обследуют территорию вдоль реки и прилегающие участки, а также проверяют возможные маршруты передвижения пропавших. Случаи исчезновения людей во время отдыха на природе ранее уже фиксировались в различных регионах России. Так, в Югре спасатели с 10 июня проводили поиски мужчины, который пропал после прогулки на лодке по протоке Кривая, а в мае в Советском районе ХМАО завершились поиски пенсионера, также пропавшего на природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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