22 июня 2025

Нетаньяху заявил о близости к целям Израиля в Иране

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По словам Нетаньяху заявил о значительной поддержке США
По словам Нетаньяху заявил о значительной поддержке США Фото:
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Израиль приблизился к выполнению поставленных задач в отношении Ирана, заявил 22 июня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. По его словам, операция направлена на нейтрализацию двух главных угроз — ядерной программы и баллистических ракет, которые, по мнению израильских властей, представляют прямую опасность для существования государства.

«Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию по устранению двух конкретных угроз нашему существованию: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что страна не намерена втягиваться в затяжной конфликт. При этом он заявил, что операция не будет завершена до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные задачи. Нетаньяху также сообщил о значительном прогрессе и отметил роль поддержки со стороны бывшего президента США Дональда Трампа в успешной реализации намеченных целей.

Специалисты МАГАТЭ зафиксировали разрушения на объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе, произошедшие вследствие ударов со стороны США. В то же время, согласно данным экспертов, превышения уровня радиации за пределами указанных объектов не отмечено. Сообщается также, что урановый обогатительный комплекс в Натанзе, ранее уже серьезно пострадавший, вновь подвергся атаке с применением проникающих боеприпасов наземного базирования. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к сторонам с призывом возобновить переговорный процесс для обеспечения возможности возвращения инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, передает «Национальная служба новостей».

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Израиль приблизился к выполнению поставленных задач в отношении Ирана, заявил 22 июня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. По его словам, операция направлена на нейтрализацию двух главных угроз — ядерной программы и баллистических ракет, которые, по мнению израильских властей, представляют прямую опасность для существования государства. «Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию по устранению двух конкретных угроз нашему существованию: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению», — заявил Нетаньяху. Израильский премьер подчеркнул, что страна не намерена втягиваться в затяжной конфликт. При этом он заявил, что операция не будет завершена до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные задачи. Нетаньяху также сообщил о значительном прогрессе и отметил роль поддержки со стороны бывшего президента США Дональда Трампа в успешной реализации намеченных целей. Специалисты МАГАТЭ зафиксировали разрушения на объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе, произошедшие вследствие ударов со стороны США. В то же время, согласно данным экспертов, превышения уровня радиации за пределами указанных объектов не отмечено. Сообщается также, что урановый обогатительный комплекс в Натанзе, ранее уже серьезно пострадавший, вновь подвергся атаке с применением проникающих боеприпасов наземного базирования. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к сторонам с призывом возобновить переговорный процесс для обеспечения возможности возвращения инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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