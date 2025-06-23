На Камчатке размыло более 70 км дорог из-за таяния снега

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На Камчатке из-за подтопления закрыли более 70 км трассы (архивное фото)
На Камчатке из-за подтопления закрыли более 70 км трассы (архивное фото) Фото:

Дорогу между Майским и Козыревском в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки закрыли до вечера 23 июня из-за размыва полотна после таяния снега и сильных осадков. Об этом сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на оперативную информацию.

«Согласно приказу КГКУ „Камчатуправтодор“, с 11:00 до 18:00 часов 23 июня для всех видов транспорта временно закрыто движение с 187-го по 263-й км автомобильной дороги „Мильково-Ключи-Усть-Камчатск“», — сообщается на сайте администрации округа. Согласно приказу, причиной переливания воды через земляное полотно на участке трассы между 207 и 209 километрами, расположенном между поселком Козыревск и селом Майское, стали интенсивное таяние снега и значительное количество выпавших осадков.

На месте происшествия работают дорожные службы. Ведутся восстановительные работы. Движение пассажирских автобусов, следующих в Петропавловск-Камчатский, также временно приостановлено, пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок до снятия ограничений.

Усть-Камчатский муниципальный округ является важным транспортным узлом на востоке Камчатки. Здесь расположены крупные рыболовецкие предприятия, а население округа превышает три тысячи человек.

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Дорогу между Майским и Козыревском в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки закрыли до вечера 23 июня из-за размыва полотна после таяния снега и сильных осадков. Об этом сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на оперативную информацию. «Согласно приказу КГКУ „Камчатуправтодор“, с 11:00 до 18:00 часов 23 июня для всех видов транспорта временно закрыто движение с 187-го по 263-й км автомобильной дороги „Мильково-Ключи-Усть-Камчатск“», — сообщается на сайте администрации округа. Согласно приказу, причиной переливания воды через земляное полотно на участке трассы между 207 и 209 километрами, расположенном между поселком Козыревск и селом Майское, стали интенсивное таяние снега и значительное количество выпавших осадков. На месте происшествия работают дорожные службы. Ведутся восстановительные работы. Движение пассажирских автобусов, следующих в Петропавловск-Камчатский, также временно приостановлено, пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок до снятия ограничений. Усть-Камчатский муниципальный округ является важным транспортным узлом на востоке Камчатки. Здесь расположены крупные рыболовецкие предприятия, а население округа превышает три тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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