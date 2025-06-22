В результате террористической атаки в греческой православной церкви Мар Элиас в Дамаске погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. По данным СМИ, смертник открыл огонь по прихожанам во время службы в греческой православной церкви Мар Элиас, после чего подорвал себя. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
22:29 До 53 выросло количество раненых при нападении на православную церковь в Дамаске. Об этом сообщает Минздрав Сирии.
22:22 После взрыва в церкви, в которой террорист открыл огонь по прихожанам, было еще два хлопка. Взорвались две машины рядом. Об этом РЕН ТВ рассказал житель Дамаска.
22:16 Террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявили в МВД Сирии.
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