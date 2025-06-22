В Сирии смертник устроил теракт, много погибших. Онлайн-трансляция

В результате теракта в церкви в Дамаске погибли 15 человек
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Террорист устроил взрыв в церкви в Сирии
Террорист устроил взрыв в церкви в Сирии Фото:
новость из сюжета
Смертник совершил теракт в Сирии

В результате террористической атаки в греческой православной церкви Мар Элиас в Дамаске погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. По данным СМИ, смертник открыл огонь по прихожанам во время службы в греческой православной церкви Мар Элиас, после чего подорвал себя. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

22:29 До 53 выросло количество раненых при нападении на православную церковь в Дамаске. Об этом сообщает Минздрав Сирии.

22:22 После взрыва в церкви, в которой террорист открыл огонь по прихожанам, было еще два хлопка. Взорвались две машины рядом. Об этом РЕН ТВ рассказал житель Дамаска.

22:16 Террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявили в МВД Сирии.

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В результате террористической атаки в греческой православной церкви Мар Элиас в Дамаске погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. По данным СМИ, смертник открыл огонь по прихожанам во время службы в греческой православной церкви Мар Элиас, после чего подорвал себя. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. 22:29 До 53 выросло количество раненых при нападении на православную церковь в Дамаске. Об этом сообщает Минздрав Сирии. 22:22 После взрыва в церкви, в которой террорист открыл огонь по прихожанам, было еще два хлопка. Взорвались две машины рядом. Об этом РЕН ТВ рассказал житель Дамаска. 22:16 Террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом заявили в МВД Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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