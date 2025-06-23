В России заявили, что Китай помог РФ обойти железный занавес Запада

Китай помог России преодолеть последствия введения западных ограничений и перестроить внешнеэкономическую политику после начала украинского конфликта. Об этом заявил директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«Китай, конечно, нам очень помог в первый период украинского конфликта, когда у нас на западных границах неожиданно возник „железный занавес“, и нам надо было полностью перестраивать свою экспортно-импортную политику», — подчеркнул Бабаев в беседе с РИА Новости. По его словам, российское правительство оперативно адаптировало экономику к новым условиям, а Пекин проявил готовность к сотрудничеству и поддержал российские инициативы в области внешней торговли.
Эксперт отметил, что дипломатический успех Москвы позволил укрепить связи с КНР и вывести отношения между странами на новый уровень, что стало важным этапом в развитии сотрудничества. Он отметил, что в настоящее время внешнеторговый баланс России стал более устойчивым по сравнению с предыдущими периодами, а доля Китая в российской внешней торговле достигает 40%.
В 2024 году торговый оборот между Россией и Китаем увеличился почти на 2% и впервые достиг отметки вблизи 245 млрд долларов. Основную часть российского экспорта в КНР составляют энергетические ресурсы, продовольственные товары, сырье и минеральные удобрения. В то же время Китай направляет в Россию автомобили, электронную продукцию, одежду и различное оборудование. За последние пять лет объем взаимной торговли вырос более чем в два раза, а к 2030 году стороны намерены довести этот показатель до 300 млрд долларов. Кроме того, на сегодняшний день расчеты между странами практически полностью осуществляются в рублях и юанях, что позволило отказаться от использования долларов США и евро, пишет RT.
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