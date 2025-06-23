Прихожанин церкви в Мичигане на своем пикапе протаранил мужчину, который открыл огонь по посетителям. Видео

CNN: мужчина въехал на пикапе в церковь и открыл огонь по прихожанам в Мичигане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мичигане мужчина открыл огонь по прихожанам церкви в американском Мичигане (архивное фото)
В Мичигане мужчина открыл огонь по прихожанам церкви в американском Мичигане (архивное фото) Фото:

Вооруженный мужчина въехал на пикапе в здание церкви CrossPointe Community Church в городе Мичигане во время воскресной службы и открыл стрельбу по прихожанам. Один человек получил ранения, нападавший был ликвидирован охраной. При этом сами прихожане также противостояли агрессору, придавив его другим пикапом. Об этом сообщает CNN.

«Прихожане утренней службы в церкви CrossPointe Community Church в Уэйне заметили стрелка, который вышел из машины, одетый в тактический жилет и вооруженный винтовкой и пистолетом. <...> Приблизившись к церкви, мужчина начал стрелять и ранил одного человека в ногу. <...> Прихожанин ударил [стрелявшего] своим автомобилем, когда тот несколько раз выстрелил», — передает американский телеканал. По итогу полиция успешно ликвидировала нападавшего. 

Инцидент произошел во время церковной службы. Всего в момент атаки в здании находились около 150 человек. По данным полиции, раненый доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Мотивы нападения устанавливаются. На месте продолжают работу следователи и эксперты, территория церкви оцеплена.

В ночь на 23 июня также сообщалось о теракте в Дамаске (Сирия). На тот момент число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла достигло 53 человек. Также сообщалось о 13 погибших. До этого Трамп целенаправленно нанес удар по Ирану. Тегеран пообещал соизмеримый ответ, а также там намекнули, что могут активировать в Штатах «спящие ячейки».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженный мужчина въехал на пикапе в здание церкви CrossPointe Community Church в городе Мичигане во время воскресной службы и открыл стрельбу по прихожанам. Один человек получил ранения, нападавший был ликвидирован охраной. При этом сами прихожане также противостояли агрессору, придавив его другим пикапом. Об этом сообщает CNN. «Прихожане утренней службы в церкви CrossPointe Community Church в Уэйне заметили стрелка, который вышел из машины, одетый в тактический жилет и вооруженный винтовкой и пистолетом. <...> Приблизившись к церкви, мужчина начал стрелять и ранил одного человека в ногу. <...> Прихожанин ударил [стрелявшего] своим автомобилем, когда тот несколько раз выстрелил», — передает американский телеканал. По итогу полиция успешно ликвидировала нападавшего.  Инцидент произошел во время церковной службы. Всего в момент атаки в здании находились около 150 человек. По данным полиции, раненый доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Мотивы нападения устанавливаются. На месте продолжают работу следователи и эксперты, территория церкви оцеплена. В ночь на 23 июня также сообщалось о теракте в Дамаске (Сирия). На тот момент число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла достигло 53 человек. Также сообщалось о 13 погибших. До этого Трамп целенаправленно нанес удар по Ирану. Тегеран пообещал соизмеримый ответ, а также там намекнули, что могут активировать в Штатах «спящие ячейки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...