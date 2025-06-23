Вооруженный мужчина въехал на пикапе в здание церкви CrossPointe Community Church в городе Мичигане во время воскресной службы и открыл стрельбу по прихожанам. Один человек получил ранения, нападавший был ликвидирован охраной. При этом сами прихожане также противостояли агрессору, придавив его другим пикапом. Об этом сообщает CNN.
«Прихожане утренней службы в церкви CrossPointe Community Church в Уэйне заметили стрелка, который вышел из машины, одетый в тактический жилет и вооруженный винтовкой и пистолетом. <...> Приблизившись к церкви, мужчина начал стрелять и ранил одного человека в ногу. <...> Прихожанин ударил [стрелявшего] своим автомобилем, когда тот несколько раз выстрелил», — передает американский телеканал. По итогу полиция успешно ликвидировала нападавшего.
Инцидент произошел во время церковной службы. Всего в момент атаки в здании находились около 150 человек. По данным полиции, раненый доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Мотивы нападения устанавливаются. На месте продолжают работу следователи и эксперты, территория церкви оцеплена.
В ночь на 23 июня также сообщалось о теракте в Дамаске (Сирия). На тот момент число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла достигло 53 человек. Также сообщалось о 13 погибших. До этого Трамп целенаправленно нанес удар по Ирану. Тегеран пообещал соизмеримый ответ, а также там намекнули, что могут активировать в Штатах «спящие ячейки».
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