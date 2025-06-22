Украинские беспилотники были сбиты в России
Российские системы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Согласно данным Минобороны РФ, девять БПЛА уничтожены над Брянской областью, по одному — над Смоленской областью и Крымом. На южнодонецком направлении расчеты ЗРК «Стрела-10М» ликвидировали разведывательные дроны, включая модели «Фурия» и «Валькирия». Все инциденты произошли в период с 22:30 21 июня до 02:55 по московскому времени 22 июня. Подробнее об ударах беспилотников — в материале URA.RU.