В Иране слышны взрывы

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Взрывы раздаются в различных районах Тегерана
Взрывы раздаются в различных районах Тегерана Фото:

В небе над Ираном слышатся звуки взрывов. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Идет отражение атаки беспилотников Израиля. Серия мощных взрывов произошла над центральной частью столицы Ирана, слышна работа средств ПВО», — пишет ТАСС со ссылкой на СМИ Ирана. Беспилотники атакуют различные районы Тегерана. 

Ранее израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана, в результате которых были разрушены объекты в Натанзе, Тегеране и Керманшахе, а также погибли высокопоставленные военные и специалисты ядерной программы. После этого иранские власти усилили меры безопасности и привели в боевую готовность системы ПВО.

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В небе над Ираном слышатся звуки взрывов. Об этом сообщают иранские СМИ. «Идет отражение атаки беспилотников Израиля. Серия мощных взрывов произошла над центральной частью столицы Ирана, слышна работа средств ПВО», — пишет ТАСС со ссылкой на СМИ Ирана. Беспилотники атакуют различные районы Тегерана.  Ранее израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана, в результате которых были разрушены объекты в Натанзе, Тегеране и Керманшахе, а также погибли высокопоставленные военные и специалисты ядерной программы. После этого иранские власти усилили меры безопасности и привели в боевую готовность системы ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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