В Иране слышны взрывы

В небе над Ираном слышатся звуки взрывов. Об этом сообщают иранские СМИ.
«Идет отражение атаки беспилотников Израиля. Серия мощных взрывов произошла над центральной частью столицы Ирана, слышна работа средств ПВО», — пишет ТАСС со ссылкой на СМИ Ирана. Беспилотники атакуют различные районы Тегерана.
Ранее израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана, в результате которых были разрушены объекты в Натанзе, Тегеране и Керманшахе, а также погибли высокопоставленные военные и специалисты ядерной программы. После этого иранские власти усилили меры безопасности и привели в боевую готовность системы ПВО.
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