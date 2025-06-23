СБУ объявила в розыск Апти Алаудинова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алаудинов также попал в базу сайта «Миротворец»
Алаудинов также попал в базу сайта «Миротворец» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, занимающего пост заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командира спецназа «Ахмат». Об этом свидетельствуют данные украинских государственных органов.

По информации украинской спецслужбы, Алаудинов разыскивается с марта 2022 года. В отношении него выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «В качестве меры пресечения судом вынесено постановление о разрешении на задержание с целью привода», — сообщается в материалах СБУ, пишет РИА Новости. Кроме того, имя Алаудинова внесено в базу украинского сайта «Миротворец», где размещают персональные данные лиц, которых власти Украины считают причастными к действиям против страны.

Члены экипажа танка «Алеша» — Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев — были внесены в базу данных экстремистского интернет-ресурса «Миротворец». Согласно информации, размещенной на данном сайте, танкисты обвиняются в предполагаемом соучастии в преступлениях российских властей против национальной безопасности Украины, ее граждан, а также международного правопорядка. В ходе проведения специальной военной операции экипаж танка «Алеша» уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять американских бронемашин MaxxPro вместе с находившимся внутри десантом, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины объявила в розыск генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, занимающего пост заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командира спецназа «Ахмат». Об этом свидетельствуют данные украинских государственных органов. По информации украинской спецслужбы, Алаудинов разыскивается с марта 2022 года. В отношении него выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «В качестве меры пресечения судом вынесено постановление о разрешении на задержание с целью привода», — сообщается в материалах СБУ, пишет РИА Новости. Кроме того, имя Алаудинова внесено в базу украинского сайта «Миротворец», где размещают персональные данные лиц, которых власти Украины считают причастными к действиям против страны. Члены экипажа танка «Алеша» — Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев — были внесены в базу данных экстремистского интернет-ресурса «Миротворец». Согласно информации, размещенной на данном сайте, танкисты обвиняются в предполагаемом соучастии в преступлениях российских властей против национальной безопасности Украины, ее граждан, а также международного правопорядка. В ходе проведения специальной военной операции экипаж танка «Алеша» уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять американских бронемашин MaxxPro вместе с находившимся внутри десантом, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...