СБУ объявила в розыск Апти Алаудинова

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, занимающего пост заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командира спецназа «Ахмат». Об этом свидетельствуют данные украинских государственных органов.
По информации украинской спецслужбы, Алаудинов разыскивается с марта 2022 года. В отношении него выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «В качестве меры пресечения судом вынесено постановление о разрешении на задержание с целью привода», — сообщается в материалах СБУ, пишет РИА Новости. Кроме того, имя Алаудинова внесено в базу украинского сайта «Миротворец», где размещают персональные данные лиц, которых власти Украины считают причастными к действиям против страны.
Члены экипажа танка «Алеша» — Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев — были внесены в базу данных экстремистского интернет-ресурса «Миротворец». Согласно информации, размещенной на данном сайте, танкисты обвиняются в предполагаемом соучастии в преступлениях российских властей против национальной безопасности Украины, ее граждан, а также международного правопорядка. В ходе проведения специальной военной операции экипаж танка «Алеша» уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять американских бронемашин MaxxPro вместе с находившимся внутри десантом, напоминает RT.
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