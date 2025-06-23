Глава ВЦИОМ рассказал, какие проблемы волнуют россиян в 2025 году

Вопросы здравоохранения, образования и роста цен остаются наиболее актуальными для россиян в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Есть фундаментальные проблемы, а есть проблемы конъюнктурные. К фундаментальным я бы отнес качество и доступность здравоохранения… Сегодня это действительно ценность номер один для человека — его здоровье, его жизнь», — отметил глава ВЦИОМ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также подчеркнул, что этот вопрос стал особенно остро ощущаться в период пандемии и после нее. Информацию об этом передает РИА «Новости».
В числе других приоритетных тем Федоров назвал образование и экономическую ситуацию. Он пояснил, что качественное образование воспринимается россиянами как важнейший фактор успешного будущего для детей, однако получить его по-прежнему сложно.
Кроме того, Федоров обратил внимание на рост инфляции и высокие цены на жилье и автомобили. По его словам, даже при наличии дохода люди сталкиваются с трудностями при реализации своих потребностей: расходы на здравоохранение, обучение детей, улучшение условий проживания и приобретение автомобиля значительно возросли.
Ранее стало известно, что доля россиян в 2025 году воспользовавшихся услугой телемедицины выросла почти в три раза. Согласно данным ВЦИОМ, телефон остается самым популярным каналом связи с врачом, также постепенно набирают обороты видеоконсультации.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.
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