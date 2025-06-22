Сырский создал спецгруппу для обороны Сум после слов Путина

Для обороны города Сумы сформирована отдельная группа в составе Вооруженных сил Украины, а также назначен ответственный за строительство фортификационных сооружений. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций», — написал Сырский в своем официальном telegram-канале. По его словам, украинское командование принимает необходимые меры для обеспечения безопасности областного центра.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Москва не ставит перед собой цель взять под контроль город Сумы, однако не исключает такой сценарий в будущем. Глава государства пояснил, что действия российских вооруженных сил на территории Сумской области определяются динамикой развития вооруженного противостояния. По словам Путина, глубина созданной в регионе зоны безопасности варьируется от восьми до двенадцати километров, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.