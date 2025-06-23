Минпромторг придумал новый способ борьбы с фантомными предприятиями

Минпромторг РФ начал эксперимент по выявлению псевдороссийских производителей с помощью системы маркировки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, благодаря новым инструментам ведомство совместно с ЦРПТ и Роспотребнадзором уже обнаружило ряд предприятий-фантомов, которые пытались легализовать нелегальную продукцию под видом отечественной.
«Мы проводим эксперимент для выявления таких производителей и предприятий-фантомов… Если по индикаторам риска система выявляет, что деятельность таких компаний отклоняется от нормы и вызывает подозрение. Тогда представители ЦРПТ и Роспотребнадзора проводят проверку на местах. По факту они выявляют, есть ли реальное производство или лишь юридическое лицо, которое легализует незаконную продукцию», — рассказал Алиханов в разговоре с РИА Новости.
В ходе первых проверок в сегментах производства обуви, товаров легкой промышленности и биологически активных добавок по адресам некоторых компаний были обнаружены пустыри, жилые дома или заброшенные здания. Как пояснил министр, такие фирмы оформляли импортную продукцию как российскую, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и обойти контроль со стороны надзорных органов.
В результате эксперимента Минпромторг разработал механизм ограничения выдачи кодов маркировки и блокировки продукции для подозрительных юридических лиц. Сейчас этот алгоритм применяется в наименее регулируемых отраслях — обуви, легкой промышленности, парфюмерии, шинах и БАДах. В дальнейшем Минпромторг планирует распространить такую практику на другие категории товаров.
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