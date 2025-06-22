22 июня 2025

Захарова осудила удары США по ядерным объектам Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем, считает Захарова
Ракеты прилетели в стол переговоров между Ираном и Израилем, считает Захарова Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси возобновить переговоры между Ираном и Израилем, отметив, что на фоне ракетных ударов трудно не заметить их происхождение. Об этом Захарова.

«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — заявила официальный представитель МИД РФ написала в своем telegram-канале. Так Захарова отреагировала на слова Гросси о необходимости как можно скорее вернуться к дипломатическому диалогу между Тегераном и Тель-Авивом.

По словам Захаровой, несмотря на очевидность происходящего, международные организации и их представители продолжают делать сдержанные и не персонифицированные заявления. Она выразила недоумение по поводу того, что участники внешнеполитических процессов предпочитают не называть ответственных за эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе поездки он намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в центре которых окажутся темы, касающиеся последних атак, совершенных Израилем и Соединенными Штатами по иранской территории. Об этом информирует агентство IRNA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси возобновить переговоры между Ираном и Израилем, отметив, что на фоне ракетных ударов трудно не заметить их происхождение. Об этом Захарова. «В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — заявила официальный представитель МИД РФ написала в своем telegram-канале. Так Захарова отреагировала на слова Гросси о необходимости как можно скорее вернуться к дипломатическому диалогу между Тегераном и Тель-Авивом. По словам Захаровой, несмотря на очевидность происходящего, международные организации и их представители продолжают делать сдержанные и не персонифицированные заявления. Она выразила недоумение по поводу того, что участники внешнеполитических процессов предпочитают не называть ответственных за эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе поездки он намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в центре которых окажутся темы, касающиеся последних атак, совершенных Израилем и Соединенными Штатами по иранской территории. Об этом информирует агентство IRNA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...