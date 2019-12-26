Гадалка о челябинских VIP: Дубровский спасен, Котова работает до осени

Алексею Текслеру выпали мажорные карты, а некоторым челябинским VIP — не очень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока власти и олигархи в Челябинской области подводят итоги 2019 года и строят планы на 2020, в решили им в этом помочь. И на тех, чья судьба пока складывается на редкость удачно, и на тех, от кого звезды отвернулись. Что год грядущий им готовит?

Челябинская политика — самая непредсказуемая на Урале — это еще раз доказывает 2019 год: в считанные недели региональная элита сменилась полностью. Такого не ожидал никто. В условиях, когда предсказать будущее челябинских VIP невозможно, корреспондент «URA.RU» отправился в гости к профессиональной гадалке. Светлана Валентиновна (фамилию она попросила не называть) раскинула карты на самых известных персон региона: экс-губернатор Борис Дубровский и действующий глава региона Алексей Текслер, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и спикер Заксобрания региона Владимир Мякуш, мэр Челябинска Наталья Котова.

У Бориса Дубровского самый тяжелый период Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровского «как бы уже нет»…

И без карт понятно, что 2018 год был для экс-губернатора Дубровского очень тяжелым. 19 марта, после скандального вердикта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — отставка, да еще с передачей дел силовикам. Потом возбуждение уголовного дела и неожиданная его отмена. Сенсационная победа в суде над ФАС, после которой появились надежды на перемены к лучшему, и тут же новая доследственная проверка в МВД.

«Он сейчас в режиме ожидания, — говорит Светлана Валентиновна. — Морально очень тяжелый период. Самый тяжелый за всю его жизнь». Но, как показывают карты, все это временно.

В 2020 году Дубровский будет постепенно «одерживать победы в боях» и ситуация станет меняться к лучшему.

«Он восстановит свои дела, в том числе и финансовые. Сейчас с этим проблемы, — ссылается гадалка на карты. — И в личной жизни наладится».

Что касается проблем с законом, то Светлана Валентиновна, ссылаясь на карты уверена: «Дубровского не посадят». В то же время карты показывают нечто странное: «Его как бы уже нет здесь. Он вне наших дел, нашего региона, нашей жизни» (Дубровский действительно несколько месяцев находится в Швейцарии).

У Текслера много мажорных карт

Алексею Текслеру надо забыть о старых обидах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Алексею Текслеру, выигравшему выборы главы региона и набирающему все больше политических очков, не стоит предпринимать, как показывают карты, «чего-либо революционного».

«У него хорошие организаторские способности, он — работяга. И все карты мажорные, — говорит гадалка. — Но не надо рассчитывать на быстрые победы. Сегодняшняя победа — это не значит, что навсегда. Перемены будут идти медленно, но в лучшую сторону. Он и сам это понимает и дров не наломает».

При этом, как отмечает гадалка, в Челябинске Текслер оказался совершенно случайно и «ехать сюда не особо хотел, рассчитывал на другой карьерный виток». Ранее уже сообщалось, что его готовили на Мурманскую область.

«Даже если сюда не собирался, дорога из Челябинска ему пока закрыта, — утверждает гадалка. — Поэтому важно строить новые планы, а не переживать старые обиды. В целом он уверен в завтрашнем дне».

Как утверждает Светлана Валентиновна, судя по картам Текслер «не выносит одиночества», при этом ему «важно настроить свою команду». Что касается выборов в Заксобрания, очень значимой для губернатора кампании 2020 года, то, судя по картам, «все будет успешным».

Мякушу надо воспользоваться шансом

У председателя Законодательного собрания региона, лидера регионального отделения «Единой России», которому прочат в 2020 году завершение политической карьеры, сейчас «несколько тупиковая ситуация», говорит гадалка.

У Владимира Мякуша пока тупиковая ситуация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Режим ожидания. При этом сам ни на что повлиять не может, — утверждает таролог. — Надо ждать и, что называется, не дергаться. Рассматривать варианты, которые ему озвучиваются. Если будет упираться, просто потеряет работу. Ему сделают предложение, от которого нельзя отказываться».

Как показывают карты, Мякушу важно понять, что «перемены не только осложняют жизнь, но и могут быть к лучшему». Спикера ЗСО, который в политике уже почти 30 лет, гадалка охарактеризовала как человека, который «умеет быстро переобуваться и принимать позицию нужной стороны».

«Вот пусть свое умение и применит, воспользуется предоставленным шансом и тогда все будет хорошо!» — говорит гадалка.

До осени Котова точно проработает…

Длительность карьеры Натальи Котовой вызывает сомнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очень неожиданный расклад выпал на мэра Челябинска Наталью Котову. Казалось бы, у градоначальника радужные перспективы. 19 ноября депутаты гордумы единогласно избрали ее главой города, ее поддерживает губернатор Текслер. Она набирает свою команду, избавляется от соратников своего предшественника Евгения Тефтелева. Кажется, впереди долгая карьера на посту руководителя города.

«Странно, — говорит гадалка. — Карты не показывают, что она будет долго работать на своем месте. До осени проработает точно! А дальше — карт нет…». При этом карты дают мэру хороший расклад, если она решит попробовать себя в бизнесе.

«Котовой опасна суета. Уже были и будут ситуации, когда она оказывается «одна против всех».

Но она пока в команде губернатора. И ей надо слушать Текслера. Любой шаг в сторону, попытка излишней самостоятельности — и она потеряет работу», — толкует расклад карт гадалка.

Что касается личностных качества мэра, то Котова умеет очень быстро сконцентрироваться, когда «в ее работу врывается что-то очень плохое», умеет «держать удар», но, скорее «кризисный менеджер, чем политик».

У Рашникова на 2020 год — грандиозные планы

Виктора Рашникова деньги уже не беспокоят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, одного из самых влиятельных людей в регионе, и самых богатых в России, все складывается хорошо.

«Он прирожденный дипломат, мастер переговоров. Настоящий боец. Держит руку на пульсе. Грандиозные планы, по развитию, которые будет реализовывать в 2020 году», — говорит гадалка. Как показывают карты, у Рашникова (№14 в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes) сейчас все так хорошо с финансами, что «деньги его уже не беспокоят».

«А бизнес выстроен так, что может руководить им со стороны, находясь в какой угодно точке планеты», — утверждает гадалка.