В первый день голосования Путин усмирил региональные элиты

Президент России Владимир Путин предостерег подчиненных в регионах от бездумного загона россиян на общенародное голосование по поправкам в Конституцию, которое началось 25 июня. Для этого главе государства пришлось использовать площадку совещания с Общественной палатой, но вопрос был срочным. Необычный для чиновников — семидневный — формат плебисцита, мог привести регионы к непоправимым ошибкам.
Президент России Владимир Путин 25 июня провел онлайн-совещание с новым составом Общественной палаты. Глава государства дал общественникам напутствие на следующие три года работы и отдельно остановился на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, ход которого контролирует ОП РФ.
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, „накрутки“ явки. Не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — обратился президент к общественникам.
Владимир Путин также указал, что итоговое решение об изменении Конституции остается не за властью, а за народом: «Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Конституцию, не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону».
Чтобы достичь необходимого результата, президент поручил Общественной палате РФ вести «плотный мониторинг» хода голосования и активно взаимодействовать с избиркомами и региональными палатами.
Политолог Алексей Рощин в разговоре с URA.RU заявил, что месседж Путина на совещании Общественной палаты мог быть направлен чиновникам в субъектах: «Если говорить о перегибах с явкой на голосовании, то в Кремле понимают, что слишком усердный загон людей на участки вызовет раздражение. […] Учитывая такую опасность, Путин дал сигнал своему активу на местах, что надо придержать лошадей».
Идеальным показателем для голосования в политической среде считаются 60% — они демонстрируют активность населения и станут «общественным мандатом» на конституционные изменения, объяснял URA.RU президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Однако высок риск, что ответственные за явку в регионах переборщат с мобилизацией населения на голосовании, и это делегитимизирует всю кампанию, поставив ее результаты под сомнение.
В политической среде отмечают, что Путин уже не в первый раз использует профильные совещания, чтобы срочно призвать к порядку региональные элиты. Так, например, 15 мая на онлайн-заседании по открытию медицинских центров Минобороны глава государства в жесткой форме отчитал губернаторов за то, что те сорвали сроки по выплате премий врачам и медикам, борющимся с коронавирусом. Впоследствии регионам понадобилось несколько дней, чтобы закрыть вопрос.
Впрочем, месседж Путина мог быть направлен и в адрес самих россиян, которым предстоит сделать выбор по поправкам в Конституцию. Своими словами президент замотивировал на голосование людей, которые не верят, что их голос что-то решит, согласился в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев: «Верховной власти всегда нужна была реальная картина голосования. И если власть стремится к тому, чтобы голосование отражало реальность, не должно быть ситуации, когда люди считают, что от их выбора ничего не зависит. Снижение интереса вообще ко всем выборам связано с тем, что люди, порой без причин, не верят, что их голоса будут учтены».
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