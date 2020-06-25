В первый день голосования Путин усмирил региональные элиты

Владимир Путин указал на важную роль Общественной палаты в обеспечении порядка на голосовании Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин предостерег подчиненных в регионах от бездумного загона россиян на общенародное голосование по поправкам в Конституцию, которое началось 25 июня. Для этого главе государства пришлось использовать площадку совещания с Общественной палатой, но вопрос был срочным. Необычный для чиновников — семидневный — формат плебисцита, мог привести регионы к непоправимым ошибкам.

Президент России Владимир Путин 25 июня провел онлайн-совещание с новым составом Общественной палаты. Глава государства дал общественникам напутствие на следующие три года работы и отдельно остановился на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, ход которого контролирует ОП РФ.

Владимир Путин пообещал общественникам в будущем встретиться лично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, „накрутки“ явки. Не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — обратился президент к общественникам.

Владимир Путин также указал, что итоговое решение об изменении Конституции остается не за властью, а за народом: «Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Конституцию, не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону».

Из-за того, что голосование длится семь дней, у регионов могут возникнуть перегибы в обеспечении явки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы достичь необходимого результата, президент поручил Общественной палате РФ вести «плотный мониторинг» хода голосования и активно взаимодействовать с избиркомами и региональными палатами.

Политолог Алексей Рощин в разговоре с URA.RU заявил, что месседж Путина на совещании Общественной палаты мог быть направлен чиновникам в субъектах: «Если говорить о перегибах с явкой на голосовании, то в Кремле понимают, что слишком усердный загон людей на участки вызовет раздражение. […] Учитывая такую опасность, Путин дал сигнал своему активу на местах, что надо придержать лошадей».

Идеальным показателем для голосования в политической среде считаются 60% — они демонстрируют активность населения и станут «общественным мандатом» на конституционные изменения, объяснял URA.RU президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Однако высок риск, что ответственные за явку в регионах переборщат с мобилизацией населения на голосовании, и это делегитимизирует всю кампанию, поставив ее результаты под сомнение.

В политической среде отмечают, что Путин уже не в первый раз использует профильные совещания, чтобы срочно призвать к порядку региональные элиты. Так, например, 15 мая на онлайн-заседании по открытию медицинских центров Минобороны глава государства в жесткой форме отчитал губернаторов за то, что те сорвали сроки по выплате премий врачам и медикам, борющимся с коронавирусом. Впоследствии регионам понадобилось несколько дней, чтобы закрыть вопрос.

Впрочем, месседж Путина мог быть направлен и в адрес самих россиян, которым предстоит сделать выбор по поправкам в Конституцию. Своими словами президент замотивировал на голосование людей, которые не верят, что их голос что-то решит, согласился в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев: «Верховной власти всегда нужна была реальная картина голосования. И если власть стремится к тому, чтобы голосование отражало реальность, не должно быть ситуации, когда люди считают, что от их выбора ничего не зависит. Снижение интереса вообще ко всем выборам связано с тем, что люди, порой без причин, не верят, что их голоса будут учтены».

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