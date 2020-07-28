В Хабаровском крае требуют независимости регионов от Москвы

За три недели митингов в Хабаровске настроения протестующих поменялись Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На митингах в Хабаровске — смена протестного тренда. Если раньше главными темами были возвращение в регион экс-губернатора Сергея Фургала и требование отставок (полпреда Юрия Трутнева и врио Михаила Дегтярева), то теперь звучат платформенные требования — за усиление независимости от федерального центра. Собеседники URA.RU считают, что оппозиция в регионах пользуется ситуацией, чтобы надавить на центр.

Настроения протестующих в Хабаровске оформились в политические требования Фото: соцсети

На акциях в Хабаровском крае и поддержавших протесты дальневосточных регионах становятся популярными лозунги «Я/Мы Дальний Восток», «Хабаровск молчать не будет», «Это наш край», «Защитим свою землю». Кроме того, одним из самых популярных атрибутов протеста становится флаг Хабаровского края.

Дальневосточные собеседники агентства отмечают, что демонстрируемые митингующими настроения — давний тренд, который благодаря протестам оформился в конкретные требования — большей самостоятельности регионов в принятии решений. Депутат Алексей Корниенко (КПРФ), представляющий в Госдуме интересы четырех дальневосточных регионов, рассказал агентству, что на встречах с избирателями видит их явный запрос на федерализацию.

«Этот случай [протесты] должен стать для власти аргументом в пользу наделения регионов большей самостоятельностью в принятии решений», — утверждает Корниенко.

Настроения митингующих могут быть не известны федеральному центру (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представляющий в Госдуме Хабаровский край депутат Кирилл Черкасов (ЛДПР) заявил агентству, что федеральный центр не знает реальных настроений на Дальнем Востоке: «Понятно, почему появляются такие лозунги — в Москву докладывается необъективная информация. Действия центра предпринимаются не на основе реальных настроений людей, а на основе настроений группы региональных чиновников, которые приукрашивают ситуацию. Этот разрыв постепенно накапливается».

Политтехнолог Анатолий Макаров, длительное время работавший на Дальнем Востоке, считает, что федеральный центр в ответ на подобные настроения должен дать региональным элитам возможность принимать реальное участие в принятии решений на уровне субъекта. В противном случае, по прогнозу политтехнолога, «хабаровский кейс» может повториться в других регионах страны — там, где «созрели негативные настроения, и остались хоть какие-то самостоятельные экономические элиты».

У федерализации есть влиятельные сторонники. Один из них — Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запрос регионов на усиление самостоятельности используется политическими оппонентами действующей власти для давления на федеральный центр, считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин: «Тему будут качать либералы, несистемная оппозиция — это мы уже сейчас видим. Они заинтересованы в том, чтобы региональные элиты как можно больше сталкивались с федеральным центром». По его словам, сторонники федерализации есть и во власти — например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как ранее писало URA.RU, Кудрин был одним из первых, кто на фоне пандемии коронавируса запустил спор о необходимости федерализации. Глава Счетной палаты посвятил теме статью, в которой отметил, что регионы, получив для борьбы с коронавирусом новые полномочия, проявили себя с лучшей стороны, и теперь этот тренд нужно закрепить. В итоге дискуссия о федерализме дошла до стен Госдумы — депутаты спросили об этом премьера Михаила Мишустина во время отчета о работе правительства.

Политолог и историк Павел Данилин считает, что у жителей Дальнего Востока исторически были основания считать себя самостоятельным регионом, но актуальных оснований для этого нет: «Во времена СССР для этого были основания — люди туда ехали тяжело работать. Сейчас ситуация изменилась — Хабаровский край является дотационным регионом. Поэтому такие лозунги выглядят не совсем оправданно». По словам Данилина, в регионе также работают «профессиональные провокаторы», которые специально эксплуатируют тему: «Сколько таких плакатов от местных жителей, а сколько от провокаторов — большой вопрос».

Михаил Карягин добавил, что федеральный центр на пересмотр политики в отношении регионов под давлением протестной активности не пойдет: «Ситуация в Хабаровске — это локальная проблема. [В ситуации экономического кризиса] наоборот будет обратный процесс — центр будет концентрировать на себя все ресурсы и контролировать их».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.