Пермские инсайды: готовится назначение премьера

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Пермью и Минском расстояние более 2200 км, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Закрыв интригу с выборами губернатора, команда пермского главы региона Дмитрия Махонина строят долгосрочные планы. В «Инсайдах» — о том, кто сохранится в правительстве, которое возглавит премьер-министр. Еще впереди — перенарезка округов на выборах в Гордуму Перми, смена спикера, коммунальные войны, как в 90-е.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Депутаты не могут придумать, как помочь Махонину

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что пермские депутаты оказались в растерянности из-за отсутствия конкуренции на предстоящих выборах губернатора Пермского края. Речь идет о том, что многие из них хотят по итогам выборов показать врио Дмитрию Махонину, как они в своей территории помогли набрать ему большое количество голосов.

«Казус в том, что Махонин и так наберет достаточное количество, и их традиционное сравнение территорий по округам не пройдет. Это их сильно тревожит», — говорит инсайдер. Он утверждает, что депутаты просто не могут сейчас придумать, как помочь Махонину или хотя бы сделать видимость помощи, чтобы впоследствии заработать на этом очки и заручиться поддержкой уже во время своих избирательных кампаний 2021 года.

Штаб Махонина стал помогать конкурентам врио

Инсайдеры говорят, что в традиционных местах размещения агитпродукции кандидатов от партии власти и администрации губернатора появились портреты конкуретов врио Дмитрия Махонина. Так якобы его штаб оказывает поддержку кандидатов от КПРФ Ксении Айтаковой и ЛДПР Олега Постникова. «Просто штабу выгодно, чтобы люди узнали о существовании Айтаковой и Постникова. Они хотят таким образом повысить их узнаваемость и создать хотя бы видимость конкуренции», — говорит инсайдер.

После выборов у пермского правительства появится новый председатель

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио Дмитрий Махонин в случае победы на губернаторских выборах откажется от поста председателя правительства региона, говорит инсайдер. Он полагает, что в текущих условиях (работа в крае минимум два губернаторских срока) это будет самым логичным решением, поскольку позволит Махонину сконцентрироваться на политических вопросах, заняться проработкой векторов развития. «Если же он будет совмещать две должности, то утонет в рутине», — уточняет инсайдер.

В новом составе правительства неожиданно сохранит свой пост глава минздрава

Поговаривают, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сохранит свой пост в новом составе правительства региона. Причиной такого решения якобы является тот факт, что достаточно несамостоятельный министр оказался хорошим исполнителем. «Мелехова достаточно удобна. Она легко может оттягивать на себя весь негатив, но при этом продолжать выполнять свою работу», — говорит инсайдер. Он полагает, что это позволит ей «сохраниться» и продолжить работу в том же статусе — исполнительного громоотвода.

Пермские избирательные округа перенарежут очень быстро

При формировании нового состава Пермской городской думы откажутся от партийных списков. Инсайдеры говорят, что такое решение будет принято уже в сентябре, чтобы успеть провести все необходимые процедуры до декабря и, соответственно, внести изменения в устав города. «Единороссы боятся потерять места в думе. Поэтому будут сейчас работать на свою личную узнаваемость, пользуясь ресурсами думы. Они рассчитывают, что по одномандатным округам им удастся получить большинство в новой думе», — говорит инсайдер. Он объясняет спешку тем, что выборы 2021 года могут перенести на март, соответственно, времени для принятия выгодных решений осталось очень мало.

Бывшего бизнес-омбудсмена ведут в краевой парламент

Бывший бизнес-омбудсмен региона Анатолий Маховиков может стать председателем краевого парламента, сообщает инсайдер. Он утверждает, что сейчас региональные власти придумали хитрый ход, как это организовать. «Сначала они заведут Маховикова в общественную палату, создадут ему образ такого народного человека, а потом помогут избраться в заксобарние», — говорит инсайдер. Он полагает, что минимум, на который рассчитывает региональная власть — это пост вице-спикера, а максимум — председатель краевого парламента. «Это будет своего рода благодарность Маховикову за отказ от должности уполномоченного и, соответственно, появление в парламенте управляемого человека на ключевом посту», — уточняет источник.

Председателю думы Юрию Уткину найдут хлебное место

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что глава Пермской гордумы Юрий Уткин вовсе откажется от участия в выборах, поскольку его шансы вновь занять кресло спикера равны нулю. «Но просто так, в никуда, с таких должностей не уходят. Оставаться просто депутатом уже не солидно, а делать Уткин толком ничего не умеет, только говорить. Поэтому ему найдут какую-нибудь непыльную должность, чтобы тот получал свою копеечку», — говорит инсайдер. Впрочем, полагает он, все может поменяться, если Уткин «вновь начнет дурить» и решит идти на выборы. Но тогда, в связи с перенарезкой округов, он уже сейчас перестанет уделять внимание части своего действующего округа. «В этом случае он откажется от Новых Лядов в пользу Юбилейного и Владимирского (микрорайоны Перми, — прим. ред). Потому что в Лядах его „выбьет“ любой кандидат от „Протона“, а в Перми у него все-таки есть шанс, там его бабули поддержат», — говорит инсайдер.

По Перми ходит компромат на Гаджиеву

Рассказывают, что вице-мэр Перми Людмила Гаджиева скоро вынуждена будет отвечать на вопросы следователей. Как говорят, депутаты гордумы не там копают. Пока они атакуют Гаджиеву за транспортные реформы и за неосвоение бюджетных денег на ремонтах школ и детсадов, чиновница якобы делает бизнес на питании в этих учреждениях. По слухам, заинтересованных в смещении Гаджиевой с должности стало так много, что информация о ее схемах «течет рекой».

Пермский бизнес подставил министерство транспорта

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи утверждают, что пермские предприниматели подставили министерство транспорта края. Они выставили свои ценники за перевозку пассажиров речным транспортом из Перми в Усть-Качку, не согласовав их с минтрансом. При этом расценки поездки по указанному маршруту уже опубликованы. «Перевозчик не предупредил пассажиров о том, что в стоимость билета включен еще и так называемый курортный сбор — по прибытии в Усть-Качку все пассажиры обязаны были доплатить за выход с теплохода на территорию курорта. Это предусмотрено соглашением между перевозчиком и руководством курорта. Пермяков об этом никто не предупредил и это вызвало скандал. Некоторые из них якобы уже обратились в минтранс с просьбой разобраться в ситуации. Сейчас перевозчик обратился в министерство, чтобы актуализировать цены на перевозки.

Пермяки раскритиковали проект, который курирует депутат краевого парламента

Поговаривают, будто жители Гайнского района возмущены реконструкцией спортивного объекта, на который собирались деньги жителей. Речь идет о реконструкции беговой дорожки рядом со школой райцентра. Объект был реализован в рамках проекта инициативного бюджетирования, курирует который депутат регионального парламента Елена Зырянова. «В общей сложности на объект потратили один миллион рублей, но по факту жители увидели совсем не то, что им обещали на картинках», — сказал инсайдер. По его словам, сейчас пермяки намерены выяснить у депутата, куда ушли бюджетные деньги и средства жителей. По их мнению, реконструкция беговой дорожки стоит в разы дешевле.

Коммунальщики воспользовались пандемией

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что в период пандемии один из лидеров пермского рынка ЖКХ Олег Балашов вновь провернул свою старую схему с управляющими кампаниями. «Люди, которые получали квитанции от УК „Территория партнерства“ продолжили получать от этой же УК счета, но в документах исчез ИНН организации», — говорит инсайдер. Он утверждает, что это произошло, поскольку прежняя УК была переименована в некую УК «Терра партнершип» и тут же была зарегистрирована новая со старым названием, куда каким-то образом без проведения собраний попали все дома из первой. При этом долги перед ресурсоснабжающими компаниями остались на прежней организации, а новая с нуля продолжила собирать деньги с людей.

На коммунальный рынок Перми возвращаются бандитские разборки

Сообщается, что некая УК «СП — Групп», которая занимается обслуживанием домов в депрессивном Кизеле, решила зайти на пермский рынок ЖКХ. С 1 августа под ее управление уже перешел первый дом в краевой столице, хотя якобы люди не проводили собрание и не выбирали эту управляющую компанию. «Жильцы писали жалобы в полицию, инспекцию жилнадзора и прокуратуру. Одной даме даже засыпали мусор в бензобак автомобиля», — говорит инсайдер. При этом, по его словам, офиса УК в Перми нет, а по месту официальной регистрации компании, которую возглавляет Григорий Серебров, находится самый обычный частный дом. Причем, там нет ничего, напоминающего о существовании в нем офиса управляющей организации.

Пермяки судятся с дочкой ЛУКОЙЛа

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Перми судятся с «дочкой» «ЛУКОЙЛа» из-за дачных участков. Поговаривают, будто «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выдавливает владельцев нескольких садоводческих кооперативов с их земель. Нефтяники решили расширить границы санитарно-защитной зоны, прилегающей к нефтеперерабатывающему заводу. Теперь в нее попадут участки садоводов. Изменения, предусматривающие целевое использование территории участков, уже одобрены. Однако пермяки утверждают, что необходимые процедуры прошли с нарушениями, в частности владельцев участков не предупредили о публичных слушаниях по внесению изменений Генплан Перми. Коллективный иск подан в Ленинский райсуд города.

В загрязнении Камы виноват карантин

Утечки промышленных стоков в Каму можно было избежать, если бы «Березниковский содовый завод» не отправил часть сотрудников на карантин, рассказал инсайдер. Сейчас предприятие названо одним из возможных виновников попадания хлоридов в реку. Ущерб, причиненный экологии, превысил 20 миллионов рублей. «Заводчанам запрещали работать под предлогом коронавируса. В итоге на предприятии могли просто не досмотреть просачивание стоков из шламонакопителя», — утверждает инсайдер.

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