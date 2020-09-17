Пермские инсайды: Махонин следит за всеми

Особенности Перми Коллаж: URA.RU

Неожиданное известие о коронавирусе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина спутало все планы властей региона. А еще из-за больничного Махонина недальновидно расслабились некоторые члены правительства. А зря: работа по формированию нового правительства идет, несмотря ни на что. И уже говорят, что один из кандидатов не попадает в обновленный кабмин.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Махонин требует не расслабляться

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Неожиданное известие о коронавирусе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, как говорят в кулуарах, расслабило некоторых сотрудников правительства. «Те, у кого ковид не выявлен, радуются, конечно. Но дело даже не в этом. Они отчего-то решили, что теперь могут в более спокойном темпе работать — губернатор, мол, на больничном», — говорит один из собеседников. При этом он отмечает: даже несмотря на вынужденный больничный, глава региона бдит за всеми. «По сути, это проверка команды. Насколько они готовы работать даже в таких неожиданных и экстремальных условиях», — уточнил источник. Что будет с теми, кто проверку не пройдет, пока не понятно. «Впереди формирование правительства и кто знает, какое решение примет губернатор», — задаются вопросом в кулуарах.

Пришлось отложить не только инаугурацию

Еще до сообщения о коронавирусе у пермского губернатора Дмитрия Махонина инсайдеры поговаривали, что отпуск, который глава региона запланировал в конце сентября, может быть отложен. «Он хотел уйти дней на десять, но передумал. Хотел сосредоточиться на работе — на формировании правительства — и уже потом отправиться в отпуск. А сейчас еще и инфекция подтвердилась», — говорят случахи. Из-за коронавируса будет перенесена и церемония по вступлению в должность. Ее собирались проводить 21 сентября. Новая дата пока не называется.

Решетников планировал приехать на инаугурацию Махонина

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Судачат, что церемонию вступления в должность губернатора Пермского края планировал посетить экс-глава региона, министр экономразвития страны Максим Решетников. «Он — один из тех, кто входил в список приглашенных VIP», — рассказал инсайдер. Однако все карты спутал коронавирус, который выявили у главы Прикамья Дмитрия Махонина. «Само собой, из-за этого визит Решетникова в Пермь был отложен», — добавил источник.

VIP поспешили сдавать анализы на коронавирус

После новости о коронавирусе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина краевые VIP отправились в лаборатории. В кулуарах говорят, что тесты на инфекцию отправились сдавать главная коммунистка региона Ксения Айтакова. «Вроде бы и [лидер фракции ЛДПР Олег] Постников ходил в лабораторию», — говорят сплетники.

Куда пойдет Вагин?

О том, что председатель пермской избирательной комиссии Игорь Вагин в скором времени покинет должность, слухачи говорят уже как о свершившемся факте. Теперь в политтусовке гадают: куда же уходит главный по выборам в регионе? «Вагин неплохо показал себя в этом году. После голосования по поправкам [в Конституцию] и выборов губернатора, которые прошли без серьезных нарушений и сбоев. Поэтому ему вполне могут предложить должность даже в ЦИК», — говорит один из источников. Впрочем, по версии другого инсайдера, Вагин может перейти на работу в администрацию губернатора или правительство Пермского края.

Уйти спокойно Вагину не дадут

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

К середине недели в пермских telegram-каналах стал распространяться ролик, где глава пермского избиркома Игорь Вагин подводит итоги выборов губернатора. При этом он улыбается и запинается. «Некоторые почему-то сделали вывод, что он был нетрезв. Но упускают из вида, что человек уж три дня точно практически безвылазно работал на выборах и мог просто по-человечески устать», — говорит один из источников. Другой соглашается: «В воскресенье у избиркома были бесконечные ВКС, некоторые сотрудники почти одновременно звонили и писали сообщения».

Мэры повышали явку ради бонусов

Рассказывают, что главы муниципалитетов в Пермском крае всеми способами пытались повысить явку ради будущих бонусов. «Это какой-то негласный конкурс. Якобы те территории, которые дали хорошую явку на выборах губернатора, получат в 2020 году дополнительные средства из регионального бюджета», — рассказал источник. В итоге, по его словам, все главы на протяжении всех трех дней голосования гнали на участки бюджетников, а также работников крупных предприятий.

Филиппов получил вознаграждение

Депутат гордумы Перми Александр Филиппов возглавил комитет по городскому хозяйству. По слухам, должность досталась ему в благодарность от губернатора. Якобы это за активное участие Филиппова в избирательной кампании Дмитрия Махонина. По другой версии, это назначение — первый шаг к установлению полного контроля главы региона над краевой столицей. Говорят, суть этого назначения не в заслугах Филиппова перед Махониным, а в том, что начинает формироваться новая модель управления городом. И заточена она будет под нового губернатора.

Агишева не будет министром культуры

Фото: Личные страницы Андрея и Надежды Агишевых в Facebook

Закулисные разговоры о том, что депутат пермской гордумы Надежда Агишева станет министром культуры края, не более чем политические игры. «На самом деле кто-то активно работает против действующего министра Вячеслава Торчинского. Странно, что забыли о важном моменте: у Агишевой больше уклон все-таки в сторону экологии, а не культуры», — говорит инсайдер.

Претендента на депутатское кресло оклеветали

Злые языки утверждают, что на бывшего председателя молодежного парламента Перми Айну Якупову начали оказывать давление. Якупова — один из претендентов на кресло Вячеслава Григорьева (выиграл на довыборах в заксобрание) в гордуме Перми. «Появившееся на днях в telegram-каналах письмо, в котором сказано, что Якупова якобы «шлет угрозы» в адрес членов парламента — ложь. Ее пытаются дискредитировать», — рассказал источник. По его словам, таким образом, Якуповой дают понять, что ее не хотят видеть в думе. Якобы, депутаты и представители аппарата думы оказывают давление на своих подопечных. «Они намерено втягивают в политические разборки самых юных членов молодежного парламента, которые «пока не очень понимают, что к чему», — говорит инсайдер.

Бойченко подставляет собственная пиарщица

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Говорят, что пиарщица депутата краевого парламента Александра Бойченко Светланой Заболоцких подставляет шефа. Якобы она разводит начальника на деньги, сливая в пермские telegram-каналы про экологическую катастрофу, в которой замешан Пермский целюлозно-бумажный комбинат. По некоторым данным, ущерб составил более 7 млрд рублей. «Заболоцких этим пугает шефа, мол, кругом враги, выбивает у него бюджет на решение проблем. Сейчас вроде Бойченко начал понимать, что его используют и ищет способы отвязаться от такой пиарщицы», — говорит источник.

А сам Бойченко подставляет директора комбината

Впрочем слухачи говорят, что и сам депутат Александр Бойченко не совсем чист. Якобы он понизил в должности директора Пермского целюлозно-бумажного комбината Александра Сухановского, который был на заводе якобы смотрящим от главного акционера из Челябинска. «Бойченко это сделал ради того, чтобы уйти от ответственности за многомиллиардный ущерб пермской экологии. Говорят, что тем самым Бойченко старается сохранить свои бизнес-схемы на предприятии, где он является лишь миноритарным акционером», — полагает инсайдер.

Пермские коммунисты с позором изгнали коллег-депутатов из партии

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Александровске накануне выборов главы разразился скандал. Местные коммунисты с позором изгнали из партячейки нескольких коллег — муниципальных депутатов. Речь идет о Марии Пендуровой, Людмиле Белецкой и Гульсине Тютиной. Сами депутаты говорят, о том, что решение выйти из КПРФ было их личной инициативой. Инсайдер утверждает обратное: все трое поплатились за то, что нарушили партийную дисциплину. «Во-первых, они отказались поддерживать лидера реготделения КПРФ Ксению Айтакову (участвовала в выборах губернатора) и не поставили за нее подписи. А затем начали агитировать то за [Александра] Репина (выдвинулся на выборы губернатора, но не был допущен — прим.ред.), то за [Дмитрия] Махонина. После этого им прямо сказали, что больше не хотят видеть их в партии», — пояснил инсайдер.

Кунгурская дума может уйти в оппозицию новому главе

Рассказывают, что утверждение на должности главы Кунгура врио Вадима Лысанова может усложниться. Якобы председатель Кунгурской гордумы Андрей Подосенов не согласен с кандидатурой, предложенной администрацией губернатора. «Несмотря на то, что в финале оказались Лысанов и его спойлер Олег Штро, Подосенов может показать свой нрав: например, кандидаты наберут одинаковое количество голосов депутатов», — рассказывает инсайдер. По его словам, Подосенов саботировал инициативы и поручения Лысанова все лето, демонстрируя ему, что руководством думы придется считаться.

Директор пермского завода-банкрота пакует чемоданы

Поговаривают, что вскоре завод им. Дзержинского, находящийся в процедуре банкротства, останется без исполнительного директора Павла Панкова. На днях решится судьба конкурсного управляющего заводом Александра Еремина. Он с большой долей вероятности покинет должность, а вслед за ним может уйти и Панков. «Кандидаты на должность конкурсного управляющего, которых предлагает кредиторам ЗиДа Еремин, ничего не говорили о том, что Панков может остаться», — рассказывает источник. Он добавляет, что над заводом продолжают сгущаться тучи и его дальнейшее существование под большим вопросом.

Масштабная стройка оказалась под угрозой

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Масштабное строительство моста через Чусовую может быть приостановлено. Работы на стройке почти не ведутся, утверждает инсайдер. И якобы дальнейшая судьба проекта должна решиться до конца сентября. По некоторым данным, руководство региона может расторгнуть договор с концессионером — Пермской концессионной компанией (строит мост). В любом случае, говорит инсайдер, решение будет приниматься краевой властью.

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