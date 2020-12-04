Инсайды ХМАО: генерал пакует чемоданы

А что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Коллаж URA.RU

Подчиненные и все бюджетники ХМАО уже начали планировать покупки, за которыми они отправятся после получения годовых премий. Тем временем кандидаты в Государственную Думу ищут спонсоров, а все остальные ждут полпреда Владимира Якушева и гадают о том, будет ли 31 декабря выходным днем.

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Пресс-конференция Комаровой в 2020 году выйдет на новый уровень

Инсайдеры в Белом доме Ханты-Мансийска обсуждают повестку предстоящей пресс-конференции губернатора региона Натальи Комаровой. Говорят, что встреча с представителями медиасообщества в 2020 году окажется принципиально иной. Например, акцент будет сделан на присутствие представителей иностранной прессы, что наглядно продемонстрирует значимость Югры не только на федеральном, но и международном уровне. «Местным же журналистам настоятельно рекомендуется хорошо подумать и говорить на темы достойные уровня губернатора. Не нужно тратить время на сугубо частные случаи. Или чего хуже подыгрывать управленцам на местах через комплименты и пустые вопросы в духе „Как хорошо справился наш район с той или иной программой“. За такое будут беспощадно бить по рукам», — говорит один из наблюдателей в правительстве автономного округа.

На празднование 90-летия Югры прилетит полпред

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ходят слухи, что 10 декабря на 90-летний юбилей Югры в Ханты-Мансийске ждут визита полномочного представителя президента в УРФО Владимира Якушева. Для него это будет первый приезд в регион в новом для себя качестве. «Полпред анонсировал, что объедет весь УРФО. Для приезда в окружную столицу лучше повода и не придумать нельзя. Якушев и представительские функции выполнит и обсудит с политэлитами текущую повестку, стоящую перед регионом», — шепчутся слухмейкеры.

31 декабря в Югре сделают выходным днем

Говорят, что в югорском Белом доме всерьез обдумывают решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. По такому пути уже пошли несколько российских регионов. «В Кремле дали понять, что у субъектов Федерации имеется такая возможность. Запрос от населения имеется. Поэтому такое развитие событий сейчас активно обсуждается в окружном правительстве», — говорят инсайдеры.

Кандидаты в депутаты Госдумы от ХМАО ищут спонсоров

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходят слухи, что потенциальные кандидаты в депутаты Государственной Думы от ХМАО озаботились поиском спонсоров избирательной кампании. Павла Завального будет поддерживать «Газпром» и другие нефтегазовые корпорации, поскольку он активнно поддерживает интересы отрасли в федеральном парламенте. Предприниматели Александр Петерман и Ринат Айсин могут рассчитывать на собственные силы. «Сложнее ситуация у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. С „Сургутнефтегазом“ у него в последнее время охлаждение отношений. Так что придется искать поддержку у частных предпринимателей — избирательная кампания в Госдуму стоит дорого», — обсуждают злопыхатели.

Главе Сургута Вадиму Шувалову придется уволить подчиненного

Говорят, что главе Сургута Вадиму Шувалову придется принимать жесткие кадровые решения из-за действий своих подчиненных, отвечающих за программу переселения жителей из балков. У городской прокуратуры нашлись претензии к ее реализации и теперь они готовят представление на имя мэра. «Тема с расселением балков стоит на контроле у генеральной прокуратуры. Так что там все серьезно. Не исключено, что Шувалову придется выбрать сакральную жертву, которую показательно уволят за срыв сроков программы расселения», — перешептываются в мэрии.

Стражинский пал жертвой политических интриг

Ходят слухи, что депутат думы Кондинского района Александр Стражинский отчаянно ищет способ удалить публикации с упоминанием своего имени, вышедшие на ряде сайтов, специализирующихся на черном пиаре. Дело в том, что ранее народный избранник, симпатизирующий «Единой России», позволил себе публично усомниться в действиях партии и правительства, поддержавших переизбрания главы района Анатолия Дубовика. Как оказалось, Стражинский рассчитывал спровоцировать мэра на переговоры, и вовсе не ждал, что ситуацией воспользуются представители местной оппозиции.

ЛДПР ищет сторонников среди заключенных

Говорят, что в исправительных колониях ХМАО стали все чаще появляться агитаторы ЛДПР. Якобы, одетые в желто-голубые куртки представители партии Владимира Жириновского развернули активную агитационную кампанию и через раздачу продуктовых наборов мотивируют заключенных вступать в их ряды. «Важный момент здесь заключается в том, что партийцы тщательно подбирают получателей презентов — как правило, это люди, которые должны вот-вот освободиться по УДО. Очевидно, таким образом ЛДПР рассчитывает усилить свою электоральную базу перед выборами в следующем году», — рассказывает политтехнолог, знакомый с ситуацией.

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

В политтусовке ХМАО смеются над партией «Новые люди»

В политтусовке ХМАО смеются над региональным штабом партии «Новые люди», который начал работу в регионе. Среди его руководителей в социальных сетях заявлена сплошная молодежь. Так что «Новых людей» в Югре окрестили «партией школьников». «Ну, о какой реальной политике можно говорить со вчерашними студентами? Что они могут предложить широкой аудитории? Какими возможностями обладают? Понятно, что у партии концепт на обновление кадров, но не до такой же степени», — смеются в политическом истеблишменте.

Вице-спикер думы Пыть-Яха задумал основать в Югре филиал партии Навального

Если верить слухам, герой многочисленных коррупционных скандалов, вице-спикер думы Пыть-Яха Алексей Бятиков всерьез озаботился идеей создания в регионе филиала новой партийной организации. Говорят, что речь даже идет об открытии отделения незарегистрированной партии Алексея Навального «Россия будущего». На такое решение политика якобы натолкнули его проблемы внутри «Единой России», где он сейчас состоит.«Алексей мог бы вступить в ЛДПР, к принципам которой он уже долгое время питает симпатию, однако для него это слишком скучно. Понятно дело, что ни о какой серьезной работе партии Навального в Югре речи не идет — здесь практически нет сторонников оппозиции — однако поиграть в подпольный политический кружок он вполне может», — сплетничают коллеги Бятикова по думе.

Генерал «ЛУКОЙЛа» пакует чемоданы

Говорят, громко слышен шум пакующихся чемоданов в главном офисе нефтяников Лангепаса. Как сообщают инсайдеры из «ЛУКОЙЛа», в этом году свой пост может покинуть генеральный директор ТПП «Лангепаснефтегаз» Наиль Насибуллин. Говорят, он переходит на руководящую должность в другой регион с более мягким климатом. В закрытом режиме Наиль Амирович якобы уже провел ряд прощальных мероприятий с коллегами, при чем не исключено, что некоторые из его заместителей вскоре также перейдут на новое место работы вслед за своим бывшим руководителем.

Предприниматели предвкушают потребительский бум

Предприниматели из сферы продажи товаров и услуг находятся в предвкушении покупательского бума югорчан, которые работают в бюджетной сфере. Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала команду подчиненным выплатить всем сотрудникам декабрьскую зарплату и годовую премию до середины месяца. А это значит, что у жителей ХМАО перед новогодними каникулами появятся свободные деньги. «Это хоть какой-то шанс наверстать упущенную прибыль с начала года. А в январе премии получат нефтяники», — в предвкушении потирают руки бизнесмены.

Суд над экс-помощником мэра Нефтеюганска потерял смысл

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в уголовном деле экс-помощника главы Нефтеюганска Максима Виера наступила интересная правовая коллизия. Ноябрьский суд должен начать его рассматривать 9 декабря. При том, что срок привлечения к уголовной ответственности по статье УК РФ «Фальсификация документов» для бывшего чиновника истек два месяца назад. «Даже если предположить, что Виер будет признан виновным в том, что подделал документы, из-за которых вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда был уволен с работы, то он все равно не понесет никакого наказания. Впрочем, сам бывший помощник Сергея Дегтярева вину не признает и хочет по примеру экс-главы Сургута Дмитрия Попова для себя оправдательного приговора», — переговариваются сплетники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.