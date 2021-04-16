Пермские инсайды: почему нервничают чиновники

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

Мэр Краснокамска Игорь Быкариз не хочет расставаться с бизнесом, а министр очень удивился, узнав, что его понизили. Депутата заксобрания Алексея Петрова хотят использовать для нового этапа муниципальной реформы, а в администрации губернатора Пермского края нервничают из-за реформы главы региона. Об этом и многом другом — в свежих «Инсайдах».

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Министр не знал, что его понизят в должности

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что экс-глава минсвязи Пермского края Андрей Хорошев не знал, что его понизят в должности до замминистра. «Хорошев до последнего дня планировал встречи, не подозревая, что уже завтра все изменится и он больше не будет руководить министерством», — говорит инсайдер. Говорят, что удивились решению и в IT-сообществе.

Кассина воспряла духом

Усиление претендента в Госдуму от Пермского края Ирины Ивенских повышает шансы Раисы Кассиной остаться во главе министерства образования региона. «Ивенских стала фавориткой в борьбе за место в Госдуме по округу Дмитрия Сазонова. О тесной связи между Ивенских и Кассиной слухи ходят давно. Якобы они вместе реализовали многие схемы в пермском образовании», — поговаривают наблюдатели. Впрочем некоторые полагают, что руководству региона это не очень нравится. «Первые лица края могут посчитать, что мандата Ивенских вполне достаточно», — говорят одни инсайдеры. «Статус депутата Госдумы поможет Ивенских подстраховать Кассину на случай преследования со стороны силовиков после ее отставки», — полагают другие. В кулуарах не исключают, что скоро можно ожидать отставки Кассиной в связи с усилением Ивенских, но добавляет, что новый депутат Госдумы может постараться пролоббировать назначение министром образования ставленника Кассиной.

Пермские чиновники нервничают

Пока еще действующие сотрудники аппарата правительства Пермского края нервничают, потому что боятся остаться без работы. «Никто не знает, кто сохранит место, а кого отправят на улицу. Это создает напряжение», — рассказывает инсайдер. Он утверждает, что известие о начавшейся реформе стало неожиданностью и теперь сотрудники других подразделений краевой администрации тоже ждут возможных сокращений. Некоторые подозревают, что реформой администрации дело не ограничится. «Может быть, придут еще в министерства и там начнут ставки резать», — говорит инсайдер.

В Перми готовят запасные мандаты

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские политические администраторы до сих пор не определили основных кандидатов от «Единой России» по 2-3 округам в гордуму Перми и заксобрание края. «Мандаты держат „на всякий пожарный“. Если какие-то конкуренты появятся, если надо будет срочно кого-то пристроить, если спонсор неожиданный появится», — говорит инсайдер. Он утверждает, что эти мандаты будут распределены по остаточному принципу 29 апреля в последние часы выдвижения на праймериз.

Власти Перми нашли способ сгладить негатив в адрес мэра

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пиарщики мэра Перми, похоже, придумали, как сгладить негатив, направленный на главу города Алексея Демкина из-за планируемой застройки стадиона у УДС «Молот». «Сейчас они активно муссируют тему, что городские власти не дадут построить многоэтажку на ул. Петропавловской, недалеко от „Театра-театра“. Мол, назначение земельного участка будет изменено. Это больше похоже на некий маневр мэрии, направленный на то, чтобы отвести внимание от темы застройки стадиона в Мотовилихе», — полагает инсайдер.

Новый глава Пермского района начинает реформу

Ходят слухи, что новый глава Пермского района Владимир Цветов затеял реформу районной управе. По словам источников, первые, кто могут оказаться под угрозой увольнения, «старая гвардия» из команды прежнего мэра Александра Кузнецова. «Цветов уже определился с заместителем. „Перетряхнуть“ планируется и земское собрание района. Всех неугодных новому главе уберут все равно», — рассказал инсайдер. Ходят слухи также, что в администрацию может вернуться и опальный председатель земского собрания района Николай Коцофан, у которого сложились довольно неплохие отношения с новым главой.

Власти передумали спешить с укрупнением Пермского района

Между тем, слухачи гадают, почему краевые власти внезапно изменили первоначальные планы по преобразования Пермского района в округ. »[Главу района] Владимира Цветова, по сути, под эту задачу и «заводили» в муниципалитет — объединить все поселения за год-два. Теперь же говорят, что они не собираются этого делать», — недоумевают инсайдеры, отмечая, что «укрупнение муниципалитета назрело уже давно. Этому есть, как минимум, одно объяснение. Якобы власти хотят присоединить к Перми как минимум два поселения — Кондратово и Ферму. «Это сейчас основные источники дохода для [Пермского] района. Таким образом, они якобы пытаются убить сразу двух зайцев: и получить дополнительное наполнение казны Перми, и сохранить за ним статус города-миллионника», — говорит инсайдер.

«Новые люди» подкупают своих сторонников

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, будто в руководстве партии «Новые люди» ищут новых членов, предлагая различные бонусы. «Например, в регионах сложилась такая практика — постоянным покупателям косметики делают скидку, если те станут членами партии. Но помимо „пряника“ существует и „кнут“ — те, кто занимается сетевым маркетингом обязаны стать членами „Новых людей“ добровольно-принудительно и агитировать вступать в нее своих родственников», — рассказал источник.

Выборы в думу Кудымкара поручили спонсировать депутату Петрову

Источники сообщают, что депутату заксобрания Пермского края Алексею Петрову поручили формирование пула кандидатов в депутаты думы Кудымкара. «Ему же предстоит вести этих людей и обеспечивать их победу», — говорит инсайдер. Ключевым, по его словам, условием, стало невмешательство в схему Петрова другого депутата заксобрания — Вагаршака Сарксяна. «Сейчас же получается, что Петрову надо тянуть „Единую Россию“, обеспечивать победу лояльных депутатов, а в довесок ему еще и Сарксян достался», — говорит инсайдер. Он утверждает, что между Петровым и Сарксяном напряженные отношения, поскольку последний пару лет назад занимался дискредитацией Петрова. «Если это повторится, то Петров плюнет и всех пошлет. Сам изберется, но партия и край потеряют контроль над округом и городом», — добавляет инсайдер.

Новым депутатам думы Кудымкара нужно будет выполнить только одну задачу

Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Депутаты думы Кудымкара, которые получат этот статус на выборах в сентябре, смогут проработать с ним только год. «Этой думе предстоит запустить объединение округа и города. Будет реализован кунгурский сценарий», — добавляет инсайдер. Он утверждает, что из-за временности мандатов никто не хочет вкладываться в кампанию, но при этом не могут не вкладываться, поскольку утрата большинства в думе может привести к пробуксовке процесса объединения.

В мэра Кунгура не верили

Поговаривают, что в Перми и Кунгуре скептически относились к политтехнологическим возможностям мэра Кунгура Вадима Лысанова. «Многие ждали, что он провалится и не сможет получить подавляющее большинство в новой думе», — говорит инсайдер. Он утверждает, что многие до этой недели относились к Лысанову, как какому-то выходцу из деревни, который способен лишь колхозом руководить.

Пермский мэр не захотел выходить из бизнеса

Злые языки утверждают, что глава Краснокамского округа Игорь Быкариз до сих пор значится учредителем нескольких коммерческих фирм. Речь, по словам инсайдера, о компаниях, которые занимаются недвижимостью. Руководителем одной из них является сын Быкариза — Максим. «Вообще-то по закону муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой организацией», — ехидничает источник, добавляя, что «правоохранительным органам стоило бы повнимательнее присмотреться к тому, чем занимается мэр в свободное от своей основной работы время».

Производители держат цены на яйца

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в пермские производители яиц на семейных советах решают, сколько будет стоить их продукция. «Им без разницы, какая политика у государства, что думает ФАС, сколько денег у людей. Им важно получить прибыль», — говорит инсайдер. Он утверждает, что две крупные пермские птицефабрики якобы находятся в сговоре. «Игорь Бельков является директором птицефабрики „Комсомольская“ в Кунгурском районе, а его дядя и двоюродные братья — хозяева Чайковской птицефабрики», — говорить инсайдер. Он утверждает, что такую схему удалось реализовать в бытность губернатора Пермского края Виктора Басаргина при помощи экс-руководителя аппарата правительства — зампреда краевого правительства Елены Абузяровой. «Она до прихода во власть была одним из руководителей компании, которая владеет „Комсомольской“. Вот и протолкнула выгодных ей людей», — говорит инсайдер.

Борцы с ростом тарифов помогают их поднять

Одной из главных тем минувшей недели в местной общественно-политической тусовке, стало странное поведение главных пермских борцов с ростом тарифов на услуги ЖКХ из ассоциации «Пермский стандарт» — Александра Зотина и Виталия Степанова. Они активно поддержали в арбитражном суде отмену тарифов на тепло и горячую воду, установленных для граждан в 2019 г. «Парадокс ситуации заключается в том, что в результате этого решения тарифы не снизятся, а вырастут. И гражданам придется доплачивать за прошедшие периоды», — шепчут в кулуарах. Злые языки поговаривают, что представители «Пермского стандарта» с недавних пор нашли общий язык с монополистами из Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании», с которыми раньше боролись. И теперь, наоборот, действуют в их интересах.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.