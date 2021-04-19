Зачем бизнесу вступать в предпринимательские союзы

СОСПП — самое крупное региональное объединение Российского союза промышленников и предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России насчитывается более 300 отраслевых объединений и деловых ассоциаций. Они заявляют, что защищают интересы своих членов на уровне региональных и федеральных властей. Действительно ли им это удается и стоит ли вступать в такие объединения? Разбираем на примере крупнейшего на Среднем Урале сообщества — Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В апреле ему исполнилось 30 лет.

Как появился СОСПП и кого туда берут

СОСПП появился в апреле 1991 года. Это были сложные времена, когда в стране перестраивались политическая и хозяйственная системы. В этот период перед руководителями крупных предприятий остро встал вопрос о налаживании взаимодействия друг с другом, а также с властью для решения проблем региона. Сначала союз был просто небольшим сообществом директоров предприятий. Со временем, помимо головной организации в Екатеринбурге, он разросся до шести территориальных подразделений и более 30 филиалов.

В состав СОСПП входят более 500 предприятий и 4 000 ассоциированных членов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас СОСПП — самое крупное региональное объединение Российского союза промышленников и предпринимателей. В него входят более 500 предприятий и 4 000 ассоциированных членов в рамках 15 отраслевых союзов — в совокупности они составляют около 70% промышленного потенциала региона. Это не только крупные заводы, но и предприятия строительной отрасли, энергетики, сферы финансов, торговли, сельского хозяйства, науки и образования. Ежегодно количество участников растет. К примеру, в этом году на общем годовом собрании утверждены еще 30 новых членов.

На что существует союз

Сообщество существует на средства своих членов, которые ежегодно уплачивают взносы. Их размер варьируется в зависимости от категории бизнеса. Так, для юридических лиц, руководители которых являются Членами Президиума Совета размер взноса составляет 800 тысяч рублей в год (при этом все предприятия — члены СОСПП, ассоциированные с членами Президиума, от взносов освобождаются). Особо крупные предприятия (с численностью работников более 1500 человек) ежегодно уплачивают 150 тыс. рублей.

Для крупных предприятий (от 500 сотрудников) размер взноса составляет 80 тысяч рублей, для средних (от 100 до 500 человек) — не менее 55 тысяч рублей. Компании до 100 человек перечисляют в союз по девять тысяч рублей, до 15 человек — по три тысячи рублей.

Как сообщество помогает бизнесу

В пандемию СОСПП добился для бизнеса налоговых льгот Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главные задачи союза — организовать диалог между властью и бизнесом и создать для последнего благоприятный деловой климат. Для этого, в частности, СОСПП активно участвует в разработке законодательной базы. Самый яркий пример такой работы в последнее время — пакет нормативных правовых актов, направленных на помощь бизнесу в период пандемии. Он состоит из мер налоговой, финансовой, имущественной и административной поддержки.

Например, СОСПП добился включения ряда своих предприятий-членов в список системообразующих. Этот статус позволил им избежать остановки производства во время локдауна, а также открыл доступ к инструментам господдержки — льготным кредитам и рефинансированию займов.

Если говорить о налогах, то благодаря участию СОСПП, в Свердловской области удалось добиться более 60 льгот на общую сумму 13,8 млрд рублей. Для предпринимателей из списка пострадавших отраслей в 2020 году были снижены ставки по налогу на имущество — с 2,2 до 1,2%. Для торговых центров ставка по налогу на имущество организаций была снижена на 35%, а авиаперевозчиков и вовсе полностью освободили от уплаты налога.

В период пандемии СОСПП придумал и финансовые инструменты поддержки бизнеса. Именно по инициативе союза в регионе был создан Фонд технологического развития промышленности. Он совместно с аналогичным федеральным Фондом финансировал инвестиционные проекты. Предприниматели могли взять займы от 20 до 100 млн рублей на 5 лет всего под 5% годовых.

Помимо этого, СОСПП активно сотрудничает со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Представители союза входят в состав попечительского совета и участвуют в распределении средств. В прошлом году 1500 предпринимателям и фирмам выдали займы на 3,6 миллиарда рублей, а также 2 млрд гарантий.

Про взаимодействие с профсоюзами

СОСПП активно поддерживает и IT-индустрию — в ряды союза вступают высокотехнологичные компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У СОСППа налажено сотрудничество и с областной Федерацией профсоюзов. Между сообществами и губернатором Евгением Куйвашевым заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии. В нем прописаны обеспечение занятости, повышение зарплат, социальная поддержка людей и снижение производственного травматизма.

Одним из направлений социального партнерства является заключение коллективных договоров. В настоящее время в регионе действуют порядка 3 тысяч коллективных договоров на предприятиях, в том входящих в состав Союза. Благодаря этому Свердловская область является лидером по числу заключенных колдоговоров в УрФО.

В документе, заключенном в этом году, помимо всего прочего, говорится о планах по повышению квалификации и переподготовке сотрудников в возрасте 50 лет и старше. Именно благодаря договоренностям с профсоюзами в пандемию на Среднем Урале не произошло массовых сокращений.

Что говорят о СОСПП его члены

Один из самых старейших членов СОСПП — Свердловская железная дорога. Она входит в союз с самого момента его создания — в 1991 году. «Для холдинга „РЖД“ СОСПП является важной стратегической площадкой для взаимодействия с промышленными предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса. Благодаря проведению регулярных заседаний и рабочих встреч, удается оперативно и эффективно решать широкий круг вопросов в сфере транспортного обслуживания и логистики», — прокомментировали в пресс-службе СвЖД.

Например, в 2017 году, во многом благодаря проведенной СОСПП работе, в Свердловской области была сохранена налоговая льгота на движимое имущество. Благодаря этому, деньги компании пошли на благие для региона цели: сдерживание роста тарифов, улучшение качества перевозок и развитие инфраструктуры.

Свердловская железная дорога — один из старейших членов СОСПП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

МРСК Урала вошла в СОСПП в 2008 году, после завершения процесса реформирования электросетевого комплекса региона. Сейчас главный советник генерального директора «Россети Урал» Валерий Родин возглавляет в союзе старейший комитет по энергетике. «Одна из важных функций комитета — привлечение внимания к отраслевым документам в регионе. Данная площадка позволила собрать заинтересованные стороны для комплексного и всестороннего рассмотрения и обсуждения разработанной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики региона. Комитет оказывает помощь промышленным, научным, научно-производственным организациям, объединениям предпринимателей, отраслевым союзам, предпринимателям, органам государственной власти и местного самоуправления при решении вопросов энергоснабжения», — рассказали в пресс-службе МРСК Урала.

Там отметили, что в рамках комиссии по развитию системы компетенций и квалификаций происходит постоянный контакт энергетиков с представителями образовательной среды. Так, профессорско-преподавательский коллектив УралЭНИН и специалисты «Россети Урал» совместно реализуют научно-исследовательские и конструкторские проекты, имеющие высокую значимость для развития энергосистемы Урала.

Промышленность будущего: какая она?

В последнее время союз активно занимается разработкой отечественной платформы «Промышленность РФ 4.0». Она предполагает переход промышленных предприятий на цифровые технологии. На «умных» заводах вырастет производительность труда, а экономика страны перейдет к принципиально новому экономическому укладу.

Кроме того, как отметили в СОСПП, большое внимание союз уделяет развитию новых отраслей промышленности. Он согласовал на областном уровне меры по поддержке компаний IT-индустрии. В результате ряды СОСПП пополнились новыми членами — высокотехнологичными компаниями.