Путин заявил о расширении территории России

В будущем территория России будет расширяться за счет Арктики и северных территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами.
«Россия будет „прирастать“ Арктикой и северными территориями», — поделился планами президент. Он отметил, что это произойдет также за счет добычи полезных ископаемых. Путин акцентировал внимание на уязвимости природы Арктики. По его словам, любая деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск.
В конце октября Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. Правительство уделяет особое внимание помощи предпринимателям в арктической зоны, в частности Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ недавно заявило, что готовит поправки к пакету законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Заполярье. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца года разработать единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике, напоминает «Национальная служба новостей».
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