02 мая 2021

В НАТО встревожились действиями России в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, совещание, заседание, заседание глав
В НАТО обеспокоены присутствуем РФ в Арктике Фото:

НАТО обсудит действия России в Арктике на саммите в июне. Альянс обеспокоен активностью Москвы в регионе. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

«Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые», — цитирует Лунгеску медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В связи с этим НАТО считает, что Россия наращивает свою активность в Арктике.

По ее словам, Россия увеличивает военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо после холодной войны. Представитель НАТО отметила, что Россия модернизировала северный флот, в который также входят подводные лодки. РФ использует новые системы вооружения, в том числе подводный ядерный беспилотник «Посейдон», флот ледоколов и радиолокационные системы, сообщила Лунгеску.

Ранее публицист Вольфганг Мюнхау рассказал, какими будут действия Германии в случае войны между НАТО и Россией. Он считает, что Германия не будет в таком случае принимать участие в войне против Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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