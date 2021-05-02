В НАТО встревожились действиями России в Арктике

НАТО обсудит действия России в Арктике на саммите в июне. Альянс обеспокоен активностью Москвы в регионе. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
«Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые», — цитирует Лунгеску медиагруппа
По ее словам, Россия увеличивает военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо после холодной войны. Представитель НАТО отметила, что Россия модернизировала северный флот, в который также входят подводные лодки. РФ использует новые системы вооружения, в том числе подводный ядерный беспилотник «Посейдон», флот ледоколов и радиолокационные системы, сообщила Лунгеску.
Ранее публицист Вольфганг Мюнхау рассказал, какими будут действия Германии в случае войны между НАТО и Россией. Он считает, что Германия не будет в таком случае принимать участие в войне против Москвы.
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