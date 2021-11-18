Инсайды ХМАО: губернатора атакуют в соцсетях

А у вас есть QR-код? Коллаж URA.RU

Члены окружного правительства находятся в нервном ожидании перед ежегодным обращением губернатора ХМАО Натальи Комаровой к югорчанам. А саму главу региона в соцсетях одолевают антиваксеры, требующие отменить QR-коды. Тем временем в Сургутском районе у свиней случилась вспышка африканской чумы. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Инсайдов».

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Подчиненные Комаровой боятся ее обращения к югорчанам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в конце ноября выступит с обращением к югорчанам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что члены окружного правительства находятся в жутком напряжении перед ежегодным обращением губернатора ХМАО Натальи Комаровой к югорчанам. По его итогам, чиновники получат новые задачи, над выполнением которых им придется работать весь следующий год. «Глава региона обычно мыслит глобальными категориями. Потом приходится целыми департаментами сидеть и думать, как реализовать те посылы, которые были заложены в обращение губернатора», — обсуждают в кулуарах югорского правительства.

Губернатора ХМАО атакуют в соцсетях антиваксеры

Говорят, что в соцсетях резко взлетела упоминаемость губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Однако это заслуга ковид-диссидентов, которые отказываются прививаться и требуют отменить систему QR-кодов. «В ноябре количество посещений и комментариев под публикациями главы региона резко увеличилось. Однако многие из них — требования отменить QR-коды. Теперь под каждым постом появляется с десяток негативных комментариев», — сказал слухач.

В ОНФ думают над поручениями для окружного правительства

В ОНФ формулируют поручения правительству ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходят слухи, что ОНФ идет жаркое обсуждение поручений, которые планируется передать в работу окружному правительству. Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» собирается в конце ноября провести конференцию, по итогам которой окружным властям будет выдан ряд рекомендаций. Ожидается, что они будут обязательны к исполнению, поскольку будут стоять на контроле у Москвы. «И тут нужно соблюсти баланс. С одной стороны, поручения должны быть актуальными и отвечать реальным потребностям югорчан. С другой, нельзя скатываться в популизм и требовать от чиновников чего-то невозможного просто ради пиара, как это иногда делает оппозиция», — говорят в ОНФ.

Новый глава ФСБ в Югре приехал закручивать гайки

Ходят слухи, что новый глава ФСБ по ХМАО Андрей Тулин усилит работу подчиненных в борьбе с экстремизмом и политическими радикалами. С установкой «закрутить в Югре гайки» он и прибыл в новый для себя регион. «Тулин работал в контрразведке. Прекрасно знает это направление работы. В Югре пока слишком пестрая картина общественно-политической жизни, а после осенних выборов есть задача по дальнейшему укреплению вертикали власти. В том числе и силовыми методами», — уверены слухмейкеры.

Советнику мэра Сургута прочат повышение

В администрации Сургута ходят слухи, что пост замглавы города по ЖКХ может быть отдан нынешнему советнику мэра Андрея Филатова — Марии Ваньковой. Она уже занимала аналогичную должность во время работы в администрации Лангепаса. «Ванькова входит в ближайшее окружение Филатова. В мэрии как раз курирует это направление в должности советника. А нынешний зам Филатова по коммуналке Григорий Невоструев переместится на позицию куратора строительного комплекса», — шепчутся слухачи в мэрии.

В Нефтеюганске продолжаются консультации по выборам мэра

В Нефтеюганске продолжает сохраняться интрига с выборами главы города Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Рассказывают, что переговоры окружных властей и нефтеюганских элит по выборам главы города все еще продолжаются, не смотря на то, что прием документов от кандидатов уже завершен. В списке фаворитов значится вице-мэр Павел Прокопович и вице-спикер местной думы Эльвира Бугай. «В теории, каждый из них может оказаться в кресле мэра. Вопрос только в том, как пройдет финальная расторговка. Пока оба кандидата ждут отмашки», — переговариваются сплетники.

Глава Урая боится прослушек…

Говорят, что глава Урая Тимур Закирзянов поставил на входную дверь в служебный кабинет электронный замок, который открывается только по отпечатку его пальца. Мэр пошел на такой шаг из опасений, что в любом другом случае в помещение могут проникнуть посторонние. «Закирзянов опасается, что в кабинете может быть установлена прослушка. Дошло уже до того, что уборщице разрешено убираться у мэра только в его присутствии. В общем, паранойя усиливается», — переговариваются в мэрии.

… и ищет способ урегулировать конфликт с депутатами

Глава Урая Тимур Закирзянов хотел бы завершить конфликт с депутатами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ходят слухи, что мэр Урая Тимур Закирзянов устал от нападок оппозиционных депутатов и ищет способы урегулировать конфликт. «Дело дошло уже до обысков в мэрии, самого Закирзянова обвинили в получении поддельной медсправки, сейчас готовится митинг за отставку заместителя главы города Виктора Гамузова. Мэр, конечно, делает вид, что его это не беспокоит, однако конфликт привлекает слишком много внимания к проблемам города и к нему самому», — считает источник.

Коммунисты ХМАО получили поддержку ковид-диссидентов

Говорят, что ковид-диссиденты ХМАО нацелились на окружную фракцию КПРФ в своих обращениях. Они требуют от депутатов поддержать их в борьбе с законопроектом о введении QR-кодов в регионе. «Глядя на заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который сравнивает введения QR-кодов с фашизмом, местные антипрививочники нашли в коммунистах „родственную душу“. Теперь они направляют свои обращения в адрес депутатов от КПРФ в Думе ХМАО, надеясь, что те озвучат их мнение. А коммунисты и рады такой поддержке», — считает источник.

В ХМАО из-за африканской чумы чуть не перекрыли федеральную трассу

В Югре из-за африканской чумы у свиней был риск перекрытия федеральной трассы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Говорят, что на заседании ГОЧС в Сургутском районе встал вопрос о перекрытии федеральной трассы из-за эпидемии африканской чумы свиней. По санитарным правилам, ограничить любые передвижения должны были в радиусе пяти километров от КФХ. Однако тогда пришлось бы перекрывать федеральную трассу. «Естественно, федеральную дорогу перекрыть не могут. Вместе с тем в зону ограждения попадает придорожное кафе, однако власти приняли решение ограничить территорию до подъезда к заведению. Приходится действовать в обход нормам», — сказал слухач.

…, а само фермерское хозяйство подлежит полному уничтожению

Также говорят, что место, на котором находится крестьянско-фермерское хозяйство, подлежит полному уничтожению вместе со всеми животными. «Рассматривался вариант переезда КФХ на другое место, однако если сами владельцы не смогут его найти, то и остальной скот придется пустить под нож, на ферме были не только свиньи. На данном месте больше ничего не будет находится, все будет сжигаться», — сказал слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.