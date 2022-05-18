Ночь музеев в Перми: динозавры, крабы-пауки и восточные амулеты

Где прикоснуться к науке, к искусству и северной природе — афиша URA.RU на 21 мая

19 мая 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

На Ночи музеев в Перми ждут и такие древности Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU статья из сюжета Ночь музеев на Урале 21 мая Пермский край со всей страной отмечает Ночь музеев. Впервые после пандемии коронавируса праздник пройдет в офлайн-формате. Какой музей стартует первым, а до какого придется добираться не один час на машине — узнаете в нашем обзоре. Первый на Урале ПГНИУ дает старт Ночи музеев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский классический университет (ПГНИУ) оправдывает свой статус первого на Урале — его площадки ждут гостей на Ночь музеев уже в 18 часов пятницы, 20 мая. На территории кампуса геологи, историки и экологи вуза прочтут научпоп-лекции в «Science park», археологи и филологи организуют митап о 300-летии города «Из П в Пермь», скульпторы представят сильвинитовую арт-площадку. Экскурсии по кампусу проведут художница университета Любовь Писорогло и директор музея истории ПГНИУ Мария Ромашова. В многочисленных музеях вуза вы увидите коллекции различных древностей, панцирную рыбу, яйцо динозавра, гигантского краба-паука и много других интересностей. Как всегда особой популярностью у гостей кампуса пользуется Ботанический сад. Завершением «Ночи музеев и ботсада ПГНИУ» станет зажигательная музыкальная вечеринка. Подробная программа — на сайте ПГНИУ и в соцсетях вуза . Новая площадка старого музея 21 мая Ночь стартует в других культурных заведениях. Впервые в Пермской художественной галерее она пройдет сразу на двух площадках: в основном здании — Спасо-Преображенском соборе, где находятся постоянные экспозиции, фонды и выставочные залы, и в здании завода «Телта» на Окулова, 75, куда переехала реставрационная мастерская и часть фондов. На «Телте» пройдут всего три экскурсии, участники которых в числе первых увидят фондохранилище и реставрационную мастерскую, познакомятся с реставраторами и хранителями. Билеты приобретаются только онлайн на сайте галереи. Полная программа музея здесь . Дом для всех В Доме Мешкова Ночь музеев станет интернациональной — здесь представители национальных диаспор расскажут о традициях своего народа. Они научат научат, например, как изготовить русский накосник (украшение для косы), еврейское украшение-амулет или немецкое традиционное ожерелье. Вообще об украшениях народов России расскажет выставка музея «Украшение женщины — красота мира. Женские украшения из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)». Национальные коллективы исполнят свои песни и танцы, а в конце вечера гостей Дома Мешкова ждет выступление кавер-группы «Luckys» на террасе. Полная программа здесь . Любовь победит печаль Музей современного искусства готовит свою программу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Под таким девизом Ночь пройдет музее современного искусства PERMM. В программе — две выставки, авторские экскурсии с музейными гидами, арт-медиация, четыре арт-лаборатории и концерт. Для детей — нон-стоп мастерские с шумовым шествием и уличные экскурсии по паблик-арту в музейном сквере. Программа и билеты по ссылке . С пермским акцентом В Пермской арт-резиденции Ночь с местным акцентом. Кроме прочего продюсерский центр KAMWA представит здесь фильмы о Пермском зверином стиле, прочтет лекции о нем, покажет фрагменты мультимедийного спектакля «Чудо Чуди». Перед гостями выступит театр Мимикрия, а в финале вечера проект «Живые листья» представит творческий микс электронной музыки, видеоарта, танца и чайной церемонии. Полная программа здесь . Детям не до сна Чуть позже обычного в эту ночь можно лечь спать и самым маленьким. Специальные детские активности пройдут в Детском музейном центре. Еще днем ребята по традиции высадят весенние цветы на улице Пермской. Затем будут изучать и создавать звуки — от хруста снега до топота копыт, а также озвучат эпизоды мультфильмов «Маша и Медведь», «Ну погоди», «Жил-был Пес». Музыка, песни, игры, розыгрыши, домашний театр — все это здесь. А перед сном гостей ждет сказка от театра кукол «Карабаска». Время и условия посещения мероприятий тут . А мы уйдем на север Самой северной точкой Ночи будет музей природы заповедника «Вишерский», что в 300 км от Перми в городе Красновишерск. Здесь можно будет попробовать себя в творческом мастер-классе «Роспись по камню»; бесплатно посетить музей природы, зимний сад, прогуляться по коллекционному участку редких краснокнижных растений и экологической тропе «Легенды Вишеры», а также много чего еще интересного. Адрес, программа и маршрут — все на сайте заповедника .

21 мая Пермский край со всей страной отмечает Ночь музеев. Впервые после пандемии коронавируса праздник пройдет в офлайн-формате. Какой музей стартует первым, а до какого придется добираться не один час на машине — узнаете в нашем обзоре. Первый на Урале Пермский классический университет (ПГНИУ) оправдывает свой статус первого на Урале — его площадки ждут гостей на Ночь музеев уже в 18 часов пятницы, 20 мая. На территории кампуса геологи, историки и экологи вуза прочтут научпоп-лекции в «Science park», археологи и филологи организуют митап о 300-летии города «Из П в Пермь», скульпторы представят сильвинитовую арт-площадку. Экскурсии по кампусу проведут художница университета Любовь Писорогло и директор музея истории ПГНИУ Мария Ромашова. В многочисленных музеях вуза вы увидите коллекции различных древностей, панцирную рыбу, яйцо динозавра, гигантского краба-паука и много других интересностей. Как всегда особой популярностью у гостей кампуса пользуется Ботанический сад. Завершением «Ночи музеев и ботсада ПГНИУ» станет зажигательная музыкальная вечеринка. Подробная программа — на сайте ПГНИУ и в соцсетях вуза. Новая площадка старого музея 21 мая Ночь стартует в других культурных заведениях. Впервые в Пермской художественной галерее она пройдет сразу на двух площадках: в основном здании — Спасо-Преображенском соборе, где находятся постоянные экспозиции, фонды и выставочные залы, и в здании завода «Телта» на Окулова, 75, куда переехала реставрационная мастерская и часть фондов. На «Телте» пройдут всего три экскурсии, участники которых в числе первых увидят фондохранилище и реставрационную мастерскую, познакомятся с реставраторами и хранителями. Билеты приобретаются только онлайн на сайте галереи. Полная программа музея здесь. Дом для всех В Доме Мешкова Ночь музеев станет интернациональной — здесь представители национальных диаспор расскажут о традициях своего народа. Они научат научат, например, как изготовить русский накосник (украшение для косы), еврейское украшение-амулет или немецкое традиционное ожерелье. Вообще об украшениях народов России расскажет выставка музея «Украшение женщины — красота мира. Женские украшения из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)». Национальные коллективы исполнят свои песни и танцы, а в конце вечера гостей Дома Мешкова ждет выступление кавер-группы «Luckys» на террасе. Полная программа здесь. Любовь победит печаль Под таким девизом Ночь пройдет музее современного искусства PERMM. В программе — две выставки, авторские экскурсии с музейными гидами, арт-медиация, четыре арт-лаборатории и концерт. Для детей — нон-стоп мастерские с шумовым шествием и уличные экскурсии по паблик-арту в музейном сквере. Программа и билеты по ссылке. С пермским акцентом В Пермской арт-резиденции Ночь с местным акцентом. Кроме прочего продюсерский центр KAMWA представит здесь фильмы о Пермском зверином стиле, прочтет лекции о нем, покажет фрагменты мультимедийного спектакля «Чудо Чуди». Перед гостями выступит театр Мимикрия, а в финале вечера проект «Живые листья» представит творческий микс электронной музыки, видеоарта, танца и чайной церемонии. Полная программа здесь. Детям не до сна Чуть позже обычного в эту ночь можно лечь спать и самым маленьким. Специальные детские активности пройдут в Детском музейном центре. Еще днем ребята по традиции высадят весенние цветы на улице Пермской. Затем будут изучать и создавать звуки — от хруста снега до топота копыт, а также озвучат эпизоды мультфильмов «Маша и Медведь», «Ну погоди», «Жил-был Пес». Музыка, песни, игры, розыгрыши, домашний театр — все это здесь. А перед сном гостей ждет сказка от театра кукол «Карабаска». Время и условия посещения мероприятий тут. А мы уйдем на север Самой северной точкой Ночи будет музей природы заповедника «Вишерский», что в 300 км от Перми в городе Красновишерск. Здесь можно будет попробовать себя в творческом мастер-классе «Роспись по камню»; бесплатно посетить музей природы, зимний сад, прогуляться по коллекционному участку редких краснокнижных растений и экологической тропе «Легенды Вишеры», а также много чего еще интересного. Адрес, программа и маршрут — все на сайте заповедника.