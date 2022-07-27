Пермяк воплощает в жизнь мечту человечества о свободных полетах

Идею подсказал культовый голливудский фильм

28 июля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Перми строят уникальный аэродинамический комплекс для имитации полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский летчик Роман Плетнев создает тренажер для имитации полета человека. Универсальный аэродинамический комплекс (аэротруба) появится в Орджоникидзевском районе. Тренажер уникальный — впервые в одном месте будут установлены и связаны набором систем две полетные камеры — вертикальная и наклонная. Комплекс позволит тренироваться спортсменам-экстремалам и даст всем желающим возможность ощутить на себе эффект парения в воздухе. На создание изобретателя вдохновил известный голливудский фильм. «В начале двухтысячных годов мы посмотрели культовый фильм „На гребне волны“ с Киану Ривзом, там два главных героя летали в аэротрубе. Это произвело впечатление, и этой идеей мы заинтересовались. Где-то в году в 2009 я в Москву съездил, посмотрел одну из самых первых аэротруб в России, она была простенькая, открытая, на дизельном двигателе от „Белаза“, все это ужасно шумело и не очень хорошо работало в плане потока. Но это было интересно, и я видел, что людям нравится. Тогда-то мы и решили попробовать свои силы в этой сфере», — рассказал URA.RU автор проекта. Аэродинамическая труба создает эффект имитации свободного полета Фото: личный архив Романа Плетнева Суммарная мощность нового аэродинамического комплекса — около 1,2 мегаватт. Воздух в аэротрубы нагнетают большие вентиляторы. Наклонная аэрокамера предназначена для тренировок спортсменов-экстремалов в костюмах «вингсьют», дающих возможности для планирующих полетов. Вторая труба — вертикальная — является тренажером для спортсменов парашютистов и аттракционом для широкой публики. Также в ней будут проводиться лечебно-физкультурные занятия для реабилитации детей с ДЦП. По словам разработчика, таким тренажером могут пользоваться люди самого разного возраста, кроме тех, кто имеет противопоказания врача. Скорость движения воздуха внутри труб составляет около 200 километров в час. Скорость падения можно менять с помощью перемены позы. Любители парашютного спорта уверяют, что такое ощущение испытываешь лишь в свободном падении при прыжке. «Прыжки с парашютом — дело не из дешевых, к тому же требующее подготовки. Да и не каждый готов на это решиться, считая, что такой прыжок — это нечто вроде геройского подвига. А полет в аэротрубе является безопасным, с меньшими рисками. Я ни разу не видел ни одного человека, который бы выходил из аэротрубы разочарованным. У него обычно улыбка до ушей, выглядит счастливым. Можно сказать, что в какой-то мере на наших глазах воплощается мечта человечества о свободных полетах. Первозданных, не связанных с какими-то механизмами. Просто человек летит как птица, обтекаемый воздухом», — пояснил URA.RU изобретатель. Роман Плетнев и его отец Александр посвятили жизнь авиации Фото: личный архив Романа Плетнева На сегодня в мире есть много вертикальных аэротруб. И всего одна наклонная, которая установлена в Стокгольме, столице Швеции. И впервые аэрокамеры этих двух типов будут оборудованы в одном помещении. Называется новый аэродинамический комплекс «TwinFLY». Строительство ведется в Орджоникидзевском районе Перми, на улице Новогайвинская. Все оборудование произведено в России. Разработчики предусмотрели внутреннюю систему очистки воздуха, защищающую от вирусов и бактерий. Также комплекс будет оборудован зарядной станцией для электромобилей. Открытие запланировано на осень этого года. Разрабатывали проект в авиаконструкторской мастерской производственной компании AKM TUNNELS. Это семейный бизнес Романа Плетнева и его отца Александра, посвятивших свою жизнь авиации. В компании также конструируют и собирают малогабаритные самолеты и беспилотники для промышленных нужд. Все научные разработки предприятия защищены патентами. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский летчик Роман Плетнев создает тренажер для имитации полета человека. Универсальный аэродинамический комплекс (аэротруба) появится в Орджоникидзевском районе. Тренажер уникальный — впервые в одном месте будут установлены и связаны набором систем две полетные камеры — вертикальная и наклонная. Комплекс позволит тренироваться спортсменам-экстремалам и даст всем желающим возможность ощутить на себе эффект парения в воздухе. На создание изобретателя вдохновил известный голливудский фильм. «В начале двухтысячных годов мы посмотрели культовый фильм „На гребне волны“ с Киану Ривзом, там два главных героя летали в аэротрубе. Это произвело впечатление, и этой идеей мы заинтересовались. Где-то в году в 2009 я в Москву съездил, посмотрел одну из самых первых аэротруб в России, она была простенькая, открытая, на дизельном двигателе от „Белаза“, все это ужасно шумело и не очень хорошо работало в плане потока. Но это было интересно, и я видел, что людям нравится. Тогда-то мы и решили попробовать свои силы в этой сфере», — рассказал URA.RU автор проекта. Суммарная мощность нового аэродинамического комплекса — около 1,2 мегаватт. Воздух в аэротрубы нагнетают большие вентиляторы. Наклонная аэрокамера предназначена для тренировок спортсменов-экстремалов в костюмах «вингсьют», дающих возможности для планирующих полетов. Вторая труба — вертикальная — является тренажером для спортсменов парашютистов и аттракционом для широкой публики. Также в ней будут проводиться лечебно-физкультурные занятия для реабилитации детей с ДЦП. По словам разработчика, таким тренажером могут пользоваться люди самого разного возраста, кроме тех, кто имеет противопоказания врача. Скорость движения воздуха внутри труб составляет около 200 километров в час. Скорость падения можно менять с помощью перемены позы. Любители парашютного спорта уверяют, что такое ощущение испытываешь лишь в свободном падении при прыжке. «Прыжки с парашютом — дело не из дешевых, к тому же требующее подготовки. Да и не каждый готов на это решиться, считая, что такой прыжок — это нечто вроде геройского подвига. А полет в аэротрубе является безопасным, с меньшими рисками. Я ни разу не видел ни одного человека, который бы выходил из аэротрубы разочарованным. У него обычно улыбка до ушей, выглядит счастливым. Можно сказать, что в какой-то мере на наших глазах воплощается мечта человечества о свободных полетах. Первозданных, не связанных с какими-то механизмами. Просто человек летит как птица, обтекаемый воздухом», — пояснил URA.RU изобретатель. На сегодня в мире есть много вертикальных аэротруб. И всего одна наклонная, которая установлена в Стокгольме, столице Швеции. И впервые аэрокамеры этих двух типов будут оборудованы в одном помещении. Называется новый аэродинамический комплекс «TwinFLY». Строительство ведется в Орджоникидзевском районе Перми, на улице Новогайвинская. Все оборудование произведено в России. Разработчики предусмотрели внутреннюю систему очистки воздуха, защищающую от вирусов и бактерий. Также комплекс будет оборудован зарядной станцией для электромобилей. Открытие запланировано на осень этого года. Разрабатывали проект в авиаконструкторской мастерской производственной компании AKM TUNNELS. Это семейный бизнес Романа Плетнева и его отца Александра, посвятивших свою жизнь авиации. В компании также конструируют и собирают малогабаритные самолеты и беспилотники для промышленных нужд. Все научные разработки предприятия защищены патентами. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.