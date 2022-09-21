Пермяк вслед за сыном отправляется на Украину

Истории контрактников, решившихся на военную службу после объявления мобилизации

22 сентября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

В зону СВО отправляются контрактники со всего края Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Пермского края прибывают на краевой пункт отбора на военную службу по контракту. Большинство тех, кого встретил корреспондент URA.RU, отказались от общения. Однако некоторые из тех, с кем удалось пообщаться, признались, что решили отправиться на военную службу после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизацией. В числе таковых оказался 43-летний Сергей Вакула из поселка Керчевский Чердынского округа. Мужчина рассказал, что служил в ВДВ, прошел две чеченские кампании, и уже принимал участие в СВО. Своими впечатлениями он охотно поделился с URA.RU. Сергей Вакула во второй раз за год отправляется в зону проведения специальной военной операции Фото: Максим Анфалов © URA.RU «Я в апреле подписал краткосрочный контракт. Находился в ЛНР, 22 июня вернулся обратно. Вместе мной в апреле из Чердыни уезжали шесть человек, и вот сейчас трое из них снова туда поедут. У меня и сын в ДНР воюет, он контрактник. Да, я решил снова поехать после вчерашнего [заявления президента о мобилизации]», — рассказал Вакула. 47-летний Александр из поселка Селянка Чусовской округа подписал краткосрочный контракт на четыре месяца. Срочную службу он проходил в стройбате, а теперь готовится к отправке в военную часть, расположенную в городе Чебаркуль Челябинской области. «Я для себя решил, что поеду туда (в зону проведения СВО -прим. URA.RU), как началась спецоперация. А две недели назад принял окончательное решение подписать контракт. Когда приходил в военкомат в Чусовом, хотел записаться в „Парму“ (добровольческий батальон „Парма“ — прим. URA.RU), но мне тогда сказали, что набора нет», — пояснил контрактник. Уроженец Чусовского округа Александр признался, что решился поехать на Украину две недели назад Фото: Максим Анфалов © URA.RU В Чебаркуль едет и Николай Клементьев. Жителю Чернушки 32 года. В пункт отбора по контракту со он явился со спортивной сумкой, пояснив, что ночью отправляется к месту прохождения службы. «Буду служить в танковой дивизии. Все детали контрактной службы, как мне здесь (в пункте отбора по контракту — прим. URA.RU) пояснили, обговариваются непосредственно в части по месту службы. Люди идут [подписывать контракт], вот — сегодня здесь в Перми встретил земляка, он уже уехал служить», — сообщил Клементьев. Алексею, приехавшему из Соликамска, 52 года. Он признался, что его желание служить по контракту никак не связано с объявленной мобилизацией: «Я написал заявление на службу по контракту, но оно никак не связано с объявлением о частичной мобилизации. Вот, жду пока заключение врачей. Куда отправят, туда и пойду служить, я не выбирал какую-то определенную военную часть. Жители Пермского края могут сами выбрать, где проходить контрактную службу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В пункте отбора по контракту корреспондент насчитал не менее 10 человек. Один из военнослужащих пункта рассказал, что ажиотажа среди желающих служить по контракту нет, но учреждение работает в «усиленном режиме в связи с СВО». Граждане сами могут выбрать, в какой воинской части проходить службу. Также есть возможность записаться в добровольческий батальон «Парма», набор в который сейчас ведется. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. Глава государства отметил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края прибывают на краевой пункт отбора на военную службу по контракту. Большинство тех, кого встретил корреспондент URA.RU, отказались от общения. Однако некоторые из тех, с кем удалось пообщаться, признались, что решили отправиться на военную службу после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизацией. В числе таковых оказался 43-летний Сергей Вакула из поселка Керчевский Чердынского округа. Мужчина рассказал, что служил в ВДВ, прошел две чеченские кампании, и уже принимал участие в СВО. Своими впечатлениями он охотно поделился с URA.RU. «Я в апреле подписал краткосрочный контракт. Находился в ЛНР, 22 июня вернулся обратно. Вместе мной в апреле из Чердыни уезжали шесть человек, и вот сейчас трое из них снова туда поедут. У меня и сын в ДНР воюет, он контрактник. Да, я решил снова поехать после вчерашнего [заявления президента о мобилизации]», — рассказал Вакула. 47-летний Александр из поселка Селянка Чусовской округа подписал краткосрочный контракт на четыре месяца. Срочную службу он проходил в стройбате, а теперь готовится к отправке в военную часть, расположенную в городе Чебаркуль Челябинской области. «Я для себя решил, что поеду туда (в зону проведения СВО -прим. URA.RU), как началась спецоперация. А две недели назад принял окончательное решение подписать контракт. Когда приходил в военкомат в Чусовом, хотел записаться в „Парму“ (добровольческий батальон „Парма“ — прим. URA.RU), но мне тогда сказали, что набора нет», — пояснил контрактник. В Чебаркуль едет и Николай Клементьев. Жителю Чернушки 32 года. В пункт отбора по контракту со он явился со спортивной сумкой, пояснив, что ночью отправляется к месту прохождения службы. «Буду служить в танковой дивизии. Все детали контрактной службы, как мне здесь (в пункте отбора по контракту — прим. URA.RU) пояснили, обговариваются непосредственно в части по месту службы. Люди идут [подписывать контракт], вот — сегодня здесь в Перми встретил земляка, он уже уехал служить», — сообщил Клементьев. Алексею, приехавшему из Соликамска, 52 года. Он признался, что его желание служить по контракту никак не связано с объявленной мобилизацией: «Я написал заявление на службу по контракту, но оно никак не связано с объявлением о частичной мобилизации. Вот, жду пока заключение врачей. Куда отправят, туда и пойду служить, я не выбирал какую-то определенную военную часть. В пункте отбора по контракту корреспондент насчитал не менее 10 человек. Один из военнослужащих пункта рассказал, что ажиотажа среди желающих служить по контракту нет, но учреждение работает в «усиленном режиме в связи с СВО». Граждане сами могут выбрать, в какой воинской части проходить службу. Также есть возможность записаться в добровольческий батальон «Парма», набор в который сейчас ведется. В конце февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории Украины специальной военной операции. Глава государства отметил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации территории Украины.