Гостиница окружена лесным массивом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми продается двухэтажная гостиница-коттедж в сосновом бору. Здание площадью 614 квадратных метров продают за 45 млн рублей, говорится в объявлении на портале «Авито».

«Коттедж в соснах, гостиничный комплекс, 614 кв. метров, стоимость 45 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Гостиница окружена лесным массивом и имеет выход на экологическую тропу парка.

В доме возможно расположить от 10 изолированных гостиничных номеров от категории «Стандарт» до «Люкс». Также в коттедже расположен бассейн и банный комплекс, имеется зона барбекю. Дом делится на три самостоятельные части, в одной из которых располагается камин. По периметру второго этажа имеются террасы с видом на сосновую и березовую рощу. Внутренняя отделка, как сообщает продавец, предполагает обновление.

Внутри дома также располагается камин Авито

Двухэтажный коттедж может вместить от 10 номеров Авито

С террасы открывается вид на сосновый бор Авито