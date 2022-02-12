12 февраля 2022
11 февраля 2022

В Перми продают гостиницу-коттедж с видом на рощу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, снег, деревья, парк, роща, гилевская роща
Гостиница окружена лесным массивом Фото:

В Перми продается двухэтажная гостиница-коттедж в сосновом бору. Здание площадью 614 квадратных метров продают за 45 млн рублей, говорится в объявлении на портале «Авито».

«Коттедж в соснах, гостиничный комплекс, 614 кв. метров, стоимость 45 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Гостиница окружена лесным массивом и имеет выход на экологическую тропу парка.

В доме возможно расположить от 10 изолированных гостиничных номеров от категории «Стандарт» до «Люкс». Также в коттедже расположен бассейн и банный комплекс, имеется зона барбекю. Дом делится на три самостоятельные части, в одной из которых располагается камин. По периметру второго этажа имеются террасы с видом на сосновую и березовую рощу. Внутренняя отделка, как сообщает продавец, предполагает обновление.

Внутри дома также располагается камин

Двухэтажный коттедж может вместить от 10 номеров
С террасы открывается вид на сосновый бор

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В Перми продается двухэтажная гостиница-коттедж в сосновом бору. Здание площадью 614 квадратных метров продают за 45 млн рублей, говорится в объявлении на портале «Авито». «Коттедж в соснах, гостиничный комплекс, 614 кв. метров, стоимость 45 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Гостиница окружена лесным массивом и имеет выход на экологическую тропу парка. В доме возможно расположить от 10 изолированных гостиничных номеров от категории «Стандарт» до «Люкс». Также в коттедже расположен бассейн и банный комплекс, имеется зона барбекю. Дом делится на три самостоятельные части, в одной из которых располагается камин. По периметру второго этажа имеются террасы с видом на сосновую и березовую рощу. Внутренняя отделка, как сообщает продавец, предполагает обновление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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