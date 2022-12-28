Риелтор назвала главное требование пермяков при покупке элитных квартир

Риелтор: пермяки предпочитают покупать элитные квартиры в уже сданных домах

В Перми немного элитного жилья, заявила специалист по недвижимости Ершова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяки, которые хотят купить квартиры класса «Люкс» в элитных, клубных домах, предпочитают смотреть жилье, в первую очередь, уже в готовых, сданных объектах. Спрос на покупку в строящихся элитных жилых комплексах Перми невысок. О такой тенденции URA.RU рассказала специалист по недвижимости компании «Этажи» в Перми Вероника Ершова.

«В большинстве случаев дорогие объекты покупают не на стадии строительства, а уже в готовых домах, потому что клиенту сложно отдать свои миллионы „за воздух“. Он должен видеть и быть уверен, что отдает свои деньги именно за то, что действительно достойно „его Величества“», — пояснила URA.RU Вероника Ершова.

Чем дороже квартира, тем искушеннее и требовательнее клиенты, рассказывает специалист. То есть, гораздо проще продать квартиру «эконом» или «комфорт» класса, чем элитную, ведь там надо попасть «точно в яблочко» и отработать все возражения клиента на 100%. По словам Вероники Ершовой, элитное жилье чаще всего покупают сразу «деньгами» или в рассрочку. Редко — в кредит, почти не интересуются клиенты госпрограммой — ведь она подразумевает не более 6 млн рублей, что не актуально для цены элитного жилья. Зато состоятельные люди почти всегда интересуются скидками: «Они ждут особого отношения и индивидуальные условия. Именно эти люди лучше всех считают свои деньги».

Специалист отметила, что в Перми не так уж и много по-настоящему элитного жилья. Чтобы таковым называться, необходимо, чтобы в ЖК присутствовали все факторы в совокупности: уникальная архитектура, эксклюзивные квартиры, собственный паркинг, система безопасности, современное инженерное оснащение, инфраструктура, высота потолков, благоустроенная территория. В пример специалист по недвижимости привела готовые «Резиденция Слудская», «Дом на Вознесенской», ЖК «Сапфир», ЖК «Астра», ЖК «Виктория». Из строящегося жилья назвала МФК «Москва», «Апартаменты на Окулова, 14», «MARIINSKY дом на набережной», дом-клуб «ОПЕРА».

Ранее URA.RU рассказывало, почему сдача элитного клубного дома «Москва» происходила с задержкой. Из-за этого также задерживалось открытие фитнес-клуба World Сlass.