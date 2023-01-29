29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Зам Куйвашева готовит испытание министру, спасшемуся от отставки

Но мешают ФСБ и вице-мэр из «тюменского» клана

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов. Свердловская область, Верхняя Сысерть, швиндт сергей
От того, чем закончится аппаратная комбинация, во многом будет зависеть, вернет ли Сергей Швиндт влияние на стройки Фото:

Вокруг министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, переназначенного в ноябре 2022-го, разворачивается новая аппаратная интрига. По инициативе профильного замгубернатора Сергея Швиндта в минстрое создается вторая ставка первого замглавы. Согласно одной из версий, того, кто займет эту должность, Швиндт якобы намерен продвигать на место Волкова. Влиятельный оппонент топ-чиновника уже среагировал, сообщил источник URA.RU в кабмине.

Победивший на сентябрьских выборах губернатор Евгений Куйвашев назначил Волкова в новый состав правительства одним из последних — в ноябре. Считается, что Швиндт лоббировал на его место сначала первого замминистра Антона Шафаростова, а затем — тогдашнего замгубернатора Омской области-министра строительства Михаила Губина. С ними Швиндт хорошо знаком по работе в мэрии Екатеринбурга.

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург
Михаила Волкова переназначили одним из последних
Фото:

Одни источники объясняли действия Швиндта тем, что он осознавал неизбежность отставки Волкова и просто пытался сыграть на опережение — сразу предложить губернатору своего человека. Чтобы в час икс не утратить контроль над министерством.

Согласно другой — более популярной — версии, Швиндт был заинтересован в уходе Волкова, несмотря на то, что оба считаются соратниками, выходцами из старой городской команды Владимира Тунгусова (экс-вице-мэр и бывший первый замгубернатора). Сторонники этой концепции утверждают, что между Швиндтом и Волковым разлад. Причина — лояльность Волкова мэру Алексею Орлову и его заму Рустаму Галямову (как и Орлов с Куйвашевым, входит в так называемый «тюменский» политический клан). В 2021 году по их инициативе Куйвашев вернул администрации градостроительные полномочия. И Швиндт с Волковым фактически лишились влияния на екатеринбургские стройки. Единственный рычаг давления на администрацию — федеральные деньги, выдачу которых контролирует областной минстрой.

Строительный класс Гимназии №2 на площадке строительства деревни Всемирных студенческих игр 2023. Екатеринбург
Считается, что судьбу министра решило вмешательство Рустама Галямова (слева), Алексея Орлова и силовиков
Фото:

Однако в условиях, когда Волков не ориентирован на борьбу с Галямовым, Швиндту тяжелее использовать этот механизм. Осознавая это, Орлов и попросил Куйвашева сохранить Волкова, убедил его, что Швиндт подает неверную информацию о министре, готов конфликтовать. На стороне Волкова также выступили девелоперы, чье мнение Куйвашев уважает.

«Губернатор аргументы принял и Волкова сохранил. Но Швиндт отыгрывается: чтобы ослабить Волкова, под него заведут еще одного первого зама. Он будет ориентирован на Швиндта и станет министром, если тому все-таки удастся сместить Волкова. Предположительно, после выборов в думу (намечены на сентябрь 2023-го — прим. URA.RU)», — описал замысел замгубернатора источник. Узнать, так ли это, у самого Швиндта, не удалось: он проигнорировал вопрос корреспондента. А телефон Волкова стоял на автоответчике.

Новость по теме
ФСБ сорвала перестановку в свердловском правительстве

Второй источник URA.RU в областной власти уточнил, что в кресло первого зама Волкова Швиндт якобы продвигает Губина. Он покинул омское правительство на следующий день после переназначения Волкова — возможно, при участии ФСБ. «Поэтому силовики, скорее всего, будут блокировать назначение Губина в свердловский минстрой», — полагает собеседник. Сам Губин при этом заявил корреспонденту, что не обладает информацией, ни о проверках силовиков, ни о намерениях Швиндта.

По словам того же источника, пытаясь сорвать задумку Швиндта, Галямов якобы уже предложил через Орлова на место первого зама Волкова своего человека. Но фамилия кандидата пока не известна. В разговоре с корреспондентом Галямов заявил, что участие в принятии каких-либо кадровых решений на уровне области находится за рамками его полномочий.

В департаменте информполитики региона, отвечая на вопрос URA.RU о создании новой должности, заявили, что сообщают о каких-либо кадровых решениях лишь после их принятия.

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Вокруг министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, переназначенного в ноябре 2022-го, разворачивается новая аппаратная интрига. По инициативе профильного замгубернатора Сергея Швиндта в минстрое создается вторая ставка первого замглавы. Согласно одной из версий, того, кто займет эту должность, Швиндт якобы намерен продвигать на место Волкова. Влиятельный оппонент топ-чиновника уже среагировал, сообщил источник URA.RU в кабмине. Победивший на сентябрьских выборах губернатор Евгений Куйвашев назначил Волкова в новый состав правительства одним из последних — в ноябре. Считается, что Швиндт лоббировал на его место сначала первого замминистра Антона Шафаростова, а затем — тогдашнего замгубернатора Омской области-министра строительства Михаила Губина. С ними Швиндт хорошо знаком по работе в мэрии Екатеринбурга. Одни источники объясняли действия Швиндта тем, что он осознавал неизбежность отставки Волкова и просто пытался сыграть на опережение — сразу предложить губернатору своего человека. Чтобы в час икс не утратить контроль над министерством. Согласно другой — более популярной — версии, Швиндт был заинтересован в уходе Волкова, несмотря на то, что оба считаются соратниками, выходцами из старой городской команды Владимира Тунгусова (экс-вице-мэр и бывший первый замгубернатора). Сторонники этой концепции утверждают, что между Швиндтом и Волковым разлад. Причина — лояльность Волкова мэру Алексею Орлову и его заму Рустаму Галямову (как и Орлов с Куйвашевым, входит в так называемый «тюменский» политический клан). В 2021 году по их инициативе Куйвашев вернул администрации градостроительные полномочия. И Швиндт с Волковым фактически лишились влияния на екатеринбургские стройки. Единственный рычаг давления на администрацию — федеральные деньги, выдачу которых контролирует областной минстрой. Однако в условиях, когда Волков не ориентирован на борьбу с Галямовым, Швиндту тяжелее использовать этот механизм. Осознавая это, Орлов и попросил Куйвашева сохранить Волкова, убедил его, что Швиндт подает неверную информацию о министре, готов конфликтовать. На стороне Волкова также выступили девелоперы, чье мнение Куйвашев уважает. «Губернатор аргументы принял и Волкова сохранил. Но Швиндт отыгрывается: чтобы ослабить Волкова, под него заведут еще одного первого зама. Он будет ориентирован на Швиндта и станет министром, если тому все-таки удастся сместить Волкова. Предположительно, после выборов в думу (намечены на сентябрь 2023-го — прим. URA.RU)», — описал замысел замгубернатора источник. Узнать, так ли это, у самого Швиндта, не удалось: он проигнорировал вопрос корреспондента. А телефон Волкова стоял на автоответчике. Второй источник URA.RU в областной власти уточнил, что в кресло первого зама Волкова Швиндт якобы продвигает Губина. Он покинул омское правительство на следующий день после переназначения Волкова — возможно, при участии ФСБ. «Поэтому силовики, скорее всего, будут блокировать назначение Губина в свердловский минстрой», — полагает собеседник. Сам Губин при этом заявил корреспонденту, что не обладает информацией, ни о проверках силовиков, ни о намерениях Швиндта. По словам того же источника, пытаясь сорвать задумку Швиндта, Галямов якобы уже предложил через Орлова на место первого зама Волкова своего человека. Но фамилия кандидата пока не известна. В разговоре с корреспондентом Галямов заявил, что участие в принятии каких-либо кадровых решений на уровне области находится за рамками его полномочий. В департаменте информполитики региона, отвечая на вопрос URA.RU о создании новой должности, заявили, что сообщают о каких-либо кадровых решениях лишь после их принятия.
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