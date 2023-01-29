Зам Куйвашева готовит испытание министру, спасшемуся от отставки

Но мешают ФСБ и вице-мэр из «тюменского» клана

30 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

От того, чем закончится аппаратная комбинация, во многом будет зависеть, вернет ли Сергей Швиндт влияние на стройки Фото: Анна Майорова © URA.RU Вокруг министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, переназначенного в ноябре 2022-го, разворачивается новая аппаратная интрига. По инициативе профильного замгубернатора Сергея Швиндта в минстрое создается вторая ставка первого замглавы. Согласно одной из версий, того, кто займет эту должность, Швиндт якобы намерен продвигать на место Волкова. Влиятельный оппонент топ-чиновника уже среагировал, сообщил источник URA.RU в кабмине. Победивший на сентябрьских выборах губернатор Евгений Куйвашев назначил Волкова в новый состав правительства одним из последних — в ноябре. Считается, что Швиндт лоббировал на его место сначала первого замминистра Антона Шафаростова, а затем — тогдашнего замгубернатора Омской области-министра строительства Михаила Губина. С ними Швиндт хорошо знаком по работе в мэрии Екатеринбурга. Михаила Волкова переназначили одним из последних Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одни источники объясняли действия Швиндта тем, что он осознавал неизбежность отставки Волкова и просто пытался сыграть на опережение — сразу предложить губернатору своего человека. Чтобы в час икс не утратить контроль над министерством. Согласно другой — более популярной — версии, Швиндт был заинтересован в уходе Волкова, несмотря на то, что оба считаются соратниками, выходцами из старой городской команды Владимира Тунгусова (экс-вице-мэр и бывший первый замгубернатора). Сторонники этой концепции утверждают, что между Швиндтом и Волковым разлад. Причина — лояльность Волкова мэру Алексею Орлову и его заму Рустаму Галямову (как и Орлов с Куйвашевым, входит в так называемый «тюменский» политический клан). В 2021 году по их инициативе Куйвашев вернул администрации градостроительные полномочия. И Швиндт с Волковым фактически лишились влияния на екатеринбургские стройки. Единственный рычаг давления на администрацию — федеральные деньги, выдачу которых контролирует областной минстрой. Считается, что судьбу министра решило вмешательство Рустама Галямова (слева), Алексея Орлова и силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако в условиях, когда Волков не ориентирован на борьбу с Галямовым, Швиндту тяжелее использовать этот механизм. Осознавая это, Орлов и попросил Куйвашева сохранить Волкова, убедил его, что Швиндт подает неверную информацию о министре, готов конфликтовать. На стороне Волкова также выступили девелоперы, чье мнение Куйвашев уважает. «Губернатор аргументы принял и Волкова сохранил. Но Швиндт отыгрывается: чтобы ослабить Волкова, под него заведут еще одного первого зама. Он будет ориентирован на Швиндта и станет министром, если тому все-таки удастся сместить Волкова. Предположительно, после выборов в думу (намечены на сентябрь 2023-го — прим. URA.RU)», — описал замысел замгубернатора источник. Узнать, так ли это, у самого Швиндта, не удалось: он проигнорировал вопрос корреспондента. А телефон Волкова стоял на автоответчике. Новость по теме ФСБ сорвала перестановку в свердловском правительстве Второй источник URA.RU в областной власти уточнил, что в кресло первого зама Волкова Швиндт якобы продвигает Губина. Он покинул омское правительство на следующий день после переназначения Волкова — возможно, при участии ФСБ. «Поэтому силовики, скорее всего, будут блокировать назначение Губина в свердловский минстрой», — полагает собеседник. Сам Губин при этом заявил корреспонденту, что не обладает информацией, ни о проверках силовиков, ни о намерениях Швиндта. По словам того же источника, пытаясь сорвать задумку Швиндта, Галямов якобы уже предложил через Орлова на место первого зама Волкова своего человека. Но фамилия кандидата пока не известна. В разговоре с корреспондентом Галямов заявил, что участие в принятии каких-либо кадровых решений на уровне области находится за рамками его полномочий. В департаменте информполитики региона, отвечая на вопрос URA.RU о создании новой должности, заявили, что сообщают о каких-либо кадровых решениях лишь после их принятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вокруг министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, переназначенного в ноябре 2022-го, разворачивается новая аппаратная интрига. По инициативе профильного замгубернатора Сергея Швиндта в минстрое создается вторая ставка первого замглавы. Согласно одной из версий, того, кто займет эту должность, Швиндт якобы намерен продвигать на место Волкова. Влиятельный оппонент топ-чиновника уже среагировал, сообщил источник URA.RU в кабмине. Победивший на сентябрьских выборах губернатор Евгений Куйвашев назначил Волкова в новый состав правительства одним из последних — в ноябре. Считается, что Швиндт лоббировал на его место сначала первого замминистра Антона Шафаростова, а затем — тогдашнего замгубернатора Омской области-министра строительства Михаила Губина. С ними Швиндт хорошо знаком по работе в мэрии Екатеринбурга. Одни источники объясняли действия Швиндта тем, что он осознавал неизбежность отставки Волкова и просто пытался сыграть на опережение — сразу предложить губернатору своего человека. Чтобы в час икс не утратить контроль над министерством. Согласно другой — более популярной — версии, Швиндт был заинтересован в уходе Волкова, несмотря на то, что оба считаются соратниками, выходцами из старой городской команды Владимира Тунгусова (экс-вице-мэр и бывший первый замгубернатора). Сторонники этой концепции утверждают, что между Швиндтом и Волковым разлад. Причина — лояльность Волкова мэру Алексею Орлову и его заму Рустаму Галямову (как и Орлов с Куйвашевым, входит в так называемый «тюменский» политический клан). В 2021 году по их инициативе Куйвашев вернул администрации градостроительные полномочия. И Швиндт с Волковым фактически лишились влияния на екатеринбургские стройки. Единственный рычаг давления на администрацию — федеральные деньги, выдачу которых контролирует областной минстрой. Однако в условиях, когда Волков не ориентирован на борьбу с Галямовым, Швиндту тяжелее использовать этот механизм. Осознавая это, Орлов и попросил Куйвашева сохранить Волкова, убедил его, что Швиндт подает неверную информацию о министре, готов конфликтовать. На стороне Волкова также выступили девелоперы, чье мнение Куйвашев уважает. «Губернатор аргументы принял и Волкова сохранил. Но Швиндт отыгрывается: чтобы ослабить Волкова, под него заведут еще одного первого зама. Он будет ориентирован на Швиндта и станет министром, если тому все-таки удастся сместить Волкова. Предположительно, после выборов в думу (намечены на сентябрь 2023-го — прим. URA.RU)», — описал замысел замгубернатора источник. Узнать, так ли это, у самого Швиндта, не удалось: он проигнорировал вопрос корреспондента. А телефон Волкова стоял на автоответчике. Второй источник URA.RU в областной власти уточнил, что в кресло первого зама Волкова Швиндт якобы продвигает Губина. Он покинул омское правительство на следующий день после переназначения Волкова — возможно, при участии ФСБ. «Поэтому силовики, скорее всего, будут блокировать назначение Губина в свердловский минстрой», — полагает собеседник. Сам Губин при этом заявил корреспонденту, что не обладает информацией, ни о проверках силовиков, ни о намерениях Швиндта. По словам того же источника, пытаясь сорвать задумку Швиндта, Галямов якобы уже предложил через Орлова на место первого зама Волкова своего человека. Но фамилия кандидата пока не известна. В разговоре с корреспондентом Галямов заявил, что участие в принятии каких-либо кадровых решений на уровне области находится за рамками его полномочий. В департаменте информполитики региона, отвечая на вопрос URA.RU о создании новой должности, заявили, что сообщают о каких-либо кадровых решениях лишь после их принятия.