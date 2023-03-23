Компьютерные клубы в ХМАО переживают новый бум

Как развлечение из «нулевых» стало золотой жилой для бизнеса в 2023 году

24 марта 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Предприниматели все чаще стремятся открыть свой киберспортивный клуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компьютерные клубы в ХМАО пользуются все более высоким спросом среди молодежи, а подобный бизнес становится все популярнее среди югорских предпринимателей. Уже сейчас в регионе, согласно данным сервиса 2Gis, работает почти полсотни разноформатных игровых пространств. URA.RU обсудило с руководителем киберспортивного клуба True Gamers из Нижневартовска Виталием Збырней, с чем связан новый расцвет «игровух», насколько окупаем такой бизнес и как сфера себя чувствует в эпоху западных санкций. Культура гейминга претерпела перезагрузку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перезагрузка индустрии «Когда появился майнинг, взлетели цены на железо и видеокарты, причем достаточно существенно, местами даже в три-четыре раза, чем их реальная стоимость. А чтобы играть в хорошие игры, нужен мощный компьютер. И для среднестатистического жителя, у которого домашний компьютер никогда не был средством роскоши, превратился именно в это. Нормальная машина стала стоить порядка 150-200 тысяч рублей и более. Поэтому увлечение стало достаточно дорогим удовольствием. В связи с этим люди стали возвращаться в компьютерные клубы. Прийти поиграть за 50-100 рублей в час или купить мощный компьютер, который стоит 200 тысяч рублей… Не говоря уже про периферию. Конечно, дорого. Это как иметь машину или ездить на такси. Машина в собственности будет всегда дороже», — рассказывает предприниматель. При этом в конкурентной борьбе за клиента сами компьютерные клубы стали современнее, а культура гейминга претерпела перезагрузку. «Если вспомнить как в 90-е выглядел компьютерный клуб — это было просто какое-то подвальное помещение, набор столов и компьютеры. Сейчас же компьютерный клуб — это уже киберспортивный клуб и своя культура, свой дизайн и концептуальное место, куда люди приходят не только поиграть, но и пообщаться и потусить», — рассказывает Збырня. Бизнес не для всех Небольшой клуб на 25 компьютеров требует 5-7 миллионов рублей вложений на старте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на популярность компьютерных клубов среди предпринимателей, сам формат бизнеса подойдет далеко не всем — он долго окупается и требует серьезных вложений. В среднем на старте небольшой клуб на 25 компьютеров требует 5-7 миллионов рублей. «Скажу так, чтобы окупить на данный момент клуб, нужно три-четыре года, а может даже и пять лет. Какие-то франшизы обещают за год-полтора окупиться, но это не так. Наш расчет в первую очередь был на большой спрос. Но все-таки этот бизнес не из тех, что прям быстро окупается», — размышляет предприниматель. При этом сами компьютерные клубы активно открываются именно в рамках франшиз. Для начинающих предпринимателей формат привлекателен, в первую очередь, готовой бизнес-моделью и возможностью получать регулярные консультации экспертов. «Ты можешь разбираться в играх, компьютерах и сетях, но нужно еще хотя бы что-то понимать в маркетинге и юридических нюансах. Мы вот были готовы на 80%, а остальное нам дала франшиза. Плюс это же еще возможность получить визуализацию своего будущего клуба. Ну, и когда ты делаешь это с нуля, может быть больше подводных камней. Потом еще больше придется потратиться», — рассказывает Збырня. Но франшизный формат — не панацея. И одним из главных минусов остается роялти. «Конечно, за франшизу надо платить. Но я бы сказал, что это соизмеримо достаточно нормально. При этом, есть сети, с которыми если бы мы связались, то была бы беда. Бывает что роялти нереальные, а консультации оставляют желают лучшего», — добавляет предприниматель. Гейминг в эпоху санкций Ряд онлайн-магазинов оказались недоступны в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С введением западных санкций отечественная индустрия игровых развлечений претерпела изменения, которые повлияли на работу и компьютерных клубов. Например, часть онлайн-магазинов с играми приостановили работу в России, а цены на технику взлетели вверх. «Определенные трудности есть, но работа ведется и все решаемо. Например, на PlayStation мы сразу же приобрели турецкие аккаунты и подписки, которые обошлись нам достаточно недорого. В итоге, это вышло даже дешевле, чем раньше», — отмечает владелец клуба. При этом сейчас остаются сложности с покупкой именно новых игр, которые обходятся дороже, как и, например, периферийное оборудование. Решать эти проблемы предпринимателям удается за счет параллельного импорта и частных поставок. «Допустим, недавно мы полностью обновили периферию в одной из зон: наушники, мышки и прочее. Ну, вот у нас отдыхал человек в Узбекистане, и просто это все купил и привез. Конечно, если просто по старинке пойти в обычный магазин покупать, то, разумеется, будет дороже. Нужно искать варианты», — делится предприниматель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компьютерные клубы в ХМАО пользуются все более высоким спросом среди молодежи, а подобный бизнес становится все популярнее среди югорских предпринимателей. Уже сейчас в регионе, согласно данным сервиса 2Gis, работает почти полсотни разноформатных игровых пространств. URA.RU обсудило с руководителем киберспортивного клуба True Gamers из Нижневартовска Виталием Збырней, с чем связан новый расцвет «игровух», насколько окупаем такой бизнес и как сфера себя чувствует в эпоху западных санкций. Перезагрузка индустрии «Когда появился майнинг, взлетели цены на железо и видеокарты, причем достаточно существенно, местами даже в три-четыре раза, чем их реальная стоимость. А чтобы играть в хорошие игры, нужен мощный компьютер. И для среднестатистического жителя, у которого домашний компьютер никогда не был средством роскоши, превратился именно в это. Нормальная машина стала стоить порядка 150-200 тысяч рублей и более. Поэтому увлечение стало достаточно дорогим удовольствием. В связи с этим люди стали возвращаться в компьютерные клубы. Прийти поиграть за 50-100 рублей в час или купить мощный компьютер, который стоит 200 тысяч рублей… Не говоря уже про периферию. Конечно, дорого. При этом в конкурентной борьбе за клиента сами компьютерные клубы стали современнее, а культура гейминга претерпела перезагрузку. «Если вспомнить как в 90-е выглядел компьютерный клуб — это было просто какое-то подвальное помещение, набор столов и компьютеры. Сейчас же компьютерный клуб — это уже киберспортивный клуб и своя культура, свой дизайн и концептуальное место, куда люди приходят не только поиграть, но и пообщаться и потусить», — рассказывает Збырня. Бизнес не для всех Несмотря на популярность компьютерных клубов среди предпринимателей, сам формат бизнеса подойдет далеко не всем — он долго окупается и требует серьезных вложений. В среднем на старте небольшой клуб на 25 компьютеров требует 5-7 миллионов рублей. «Скажу так, чтобы окупить на данный момент клуб, нужно три-четыре года, а может даже и пять лет. Какие-то франшизы обещают за год-полтора окупиться, но это не так. Наш расчет в первую очередь был на большой спрос. Но все-таки этот бизнес не из тех, что прям быстро окупается», — размышляет предприниматель. При этом сами компьютерные клубы активно открываются именно в рамках франшиз. Для начинающих предпринимателей формат привлекателен, в первую очередь, готовой бизнес-моделью и возможностью получать регулярные консультации экспертов. «Ты можешь разбираться в играх, компьютерах и сетях, но нужно еще хотя бы что-то понимать в маркетинге и юридических нюансах. Мы вот были готовы на 80%, а остальное нам дала франшиза. Плюс это же еще возможность получить визуализацию своего будущего клуба. Ну, и когда ты делаешь это с нуля, может быть больше подводных камней. Потом еще больше придется потратиться», — рассказывает Збырня. «Конечно, за франшизу надо платить. Но я бы сказал, что это соизмеримо достаточно нормально. При этом, есть сети, с которыми если бы мы связались, то была бы беда. Бывает что роялти нереальные, а консультации оставляют желают лучшего», — добавляет предприниматель. Гейминг в эпоху санкций С введением западных санкций отечественная индустрия игровых развлечений претерпела изменения, которые повлияли на работу и компьютерных клубов. Например, часть онлайн-магазинов с играми приостановили работу в России, а цены на технику взлетели вверх. «Определенные трудности есть, но работа ведется и все решаемо. Например, на PlayStation мы сразу же приобрели турецкие аккаунты и подписки, которые обошлись нам достаточно недорого. В итоге, это вышло даже дешевле, чем раньше», — отмечает владелец клуба. При этом сейчас остаются сложности с покупкой именно новых игр, которые обходятся дороже, как и, например, периферийное оборудование. Решать эти проблемы предпринимателям удается за счет параллельного импорта и частных поставок. «Допустим, недавно мы полностью обновили периферию в одной из зон: наушники, мышки и прочее. Ну, вот у нас отдыхал человек в Узбекистане, и просто это все купил и привез. Конечно, если просто по старинке пойти в обычный магазин покупать, то, разумеется, будет дороже. Нужно искать варианты», — делится предприниматель.