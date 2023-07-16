Фонд святой Екатерины вложил 3 млрд рублей в помощь землякам

URA.RU выяснило, на что пошли деньги трех меценатов

17 июля 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Традиционно фонд участвует в Рождественском оформлении Екатеринбурга. Больше всего горожанам запомнилась запряженная лошадьми золотая карета возле здания мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Фонде святой Екатерины подвели итоги 2022 года и проанализировали, в какие направления вкладывались силы и средства. В общей сложности на помощь землякам свердловский благотворительный фонд в прошлом году потратил порядка трех миллиардов, а именно 2 964 593 400 рублей. URA.RU приводит в цифрах добрые дела, которые изменили жизнь региона к лучшему. В 2022 году меценаты закупили уже третью партию автомобилей для скорой помощи Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из главных направлений работы фонда в минувшем году оставалась поддержка медицины. Станции скорой помощи Екатеринбурга было передано 20 машин. Стараниями фонда 24 свердловских больницы получили жизненно важное оборудование, в том числе уникальный аппарат для спасения новорожденных детей. 73 медика смогли повысить свою квалификацию. Самым важным проектом стало строительство первого на Урале детского пансионата долечивания при детском онкоцентре. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году — к 300-летию Екатеринбурга. Благодаря реабилитационному центру увеличится количество детей, получающих жизненно важную поддержку — с двух тысяч до четырех тысяч в год. Дети из малоимущих и многодетных семей получили от фонда к Рождеству 2500 сладких подарков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Другой не менее важной миссией фонда была и остается социальная помощь нуждающимся. Так, в прошлом году более 55 тысяч малоимущих и многодетных семей получили гуманитарную помощь. Было роздано более 200 тысяч продуктовых наборов. «Сначала стеснялась обратиться, но, когда стало совсем сложно, я обратилась, и мне помогли. У меня трое детей, и я жду четвертого, воспитываю их одна. Продуктовый набор очень сильно помогает, появляется вера, что мы справимся и все будет хорошо», — говорит Виктория Теплоухова. Ежегодно при поддержке фонда из Иерусалима в митрополию Екатеринбурга привозят Благодатный огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодаря помощи меценатов во многих свердловских городах и селах возрождаются храмы и монастыри. Например, в 2022-м в Новоипатово был освящен уникальный храм Архангела Михаила. Восстановление православных святынь идет полным ходом и в Верхотурье, Алапаевске, Богдановиче, селе Сажино, Каменноозерском. «Каждый год Фонд святой Екатерины помогает украсить город к праздникам. Самые красивые новогодние композиции в Екатеринбурге всегда от фонда! На минувшую Пасху город был украшен 20 тысячами роз, а работники Красного Креста получили в дар 10 тысяч куличей», — вспоминает волонтер движения Анна Иванова. Новость по теме Многодетной семье погорельцев из Черноисточинска подарили дом В прошлом году фонд организовал медицинскую помощь 253 священнослужителям и членам их семей. Помог десяткам людей, попавшим в беду: обеспечил реабилитацией свердловчан, получивших увечья, купил дома погорельцам, квартиры многодетным и малоимущим семьям.



«Знаете, над сыном в школе шутили. Когда он говорил, что идет домой, его спрашивали: „А у тебя есть дом?“ Это было трудное время. Спасибо, что даете возможность жить. Эта квартира — наш тыл», — сказала учительница и многодетная мама Елена Стасенко, которая одна воспитывает шестерых детей и чья семья впервые благодаря меценатам обрела свою крышу над головой. Фонд помогает проведению православных и государственных праздников Фото: Московец Илья © URA.RU Фонд святой Екатерины существует шесть лет. Его учредителями являются 12 компаний, но в реальности наполняют только трое меценатов: Игорь Алтушкин (РМК), Андрей Козицын (УГМК), Андрей Симановский («Сима-ленд»). «Фонд святой Екатерины успешно выполняет миссию, ради которой был создан, — поддерживать и развивать город Екатеринбург и Свердловскую область. Пять лет последовательной созидательной работы <> наглядно показали, как объединение неравнодушных людей может изменить жизнь к лучшему», — говорил, подводя итоги 2022 года, Игорь Алтушкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Фонде святой Екатерины подвели итоги 2022 года и проанализировали, в какие направления вкладывались силы и средства. В общей сложности на помощь землякам свердловский благотворительный фонд в прошлом году потратил порядка трех миллиардов, а именно 2 964 593 400 рублей. URA.RU приводит в цифрах добрые дела, которые изменили жизнь региона к лучшему. Одним из главных направлений работы фонда в минувшем году оставалась поддержка медицины. Станции скорой помощи Екатеринбурга было передано 20 машин. Стараниями фонда 24 свердловских больницы получили жизненно важное оборудование, в том числе уникальный аппарат для спасения новорожденных детей. 73 медика смогли повысить свою квалификацию. Самым важным проектом стало строительство первого на Урале детского пансионата долечивания при детском онкоцентре. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году — к 300-летию Екатеринбурга. Благодаря реабилитационному центру увеличится количество детей, получающих жизненно важную поддержку — с двух тысяч до четырех тысяч в год. Другой не менее важной миссией фонда была и остается социальная помощь нуждающимся. Так, в прошлом году более 55 тысяч малоимущих и многодетных семей получили гуманитарную помощь. Было роздано более 200 тысяч продуктовых наборов. «Сначала стеснялась обратиться, но, когда стало совсем сложно, я обратилась, и мне помогли. У меня трое детей, и я жду четвертого, воспитываю их одна. Продуктовый набор очень сильно помогает, появляется вера, что мы справимся и все будет хорошо», — говорит Виктория Теплоухова. Благодаря помощи меценатов во многих свердловских городах и селах возрождаются храмы и монастыри. Например, в 2022-м в Новоипатово был освящен уникальный храм Архангела Михаила. Восстановление православных святынь идет полным ходом и в Верхотурье, Алапаевске, Богдановиче, селе Сажино, Каменноозерском. «Каждый год Фонд святой Екатерины помогает украсить город к праздникам. Самые красивые новогодние композиции в Екатеринбурге всегда от фонда! На минувшую Пасху город был украшен 20 тысячами роз, а работники Красного Креста получили в дар 10 тысяч куличей», — вспоминает волонтер движения Анна Иванова. В прошлом году фонд организовал медицинскую помощь 253 священнослужителям и членам их семей. Помог десяткам людей, попавшим в беду: обеспечил реабилитацией свердловчан, получивших увечья, купил дома погорельцам, квартиры многодетным и малоимущим семьям. «Знаете, над сыном в школе шутили. Когда он говорил, что идет домой, его спрашивали: „А у тебя есть дом?“ Это было трудное время. Спасибо, что даете возможность жить. Эта квартира — наш тыл», — сказала учительница и многодетная мама Елена Стасенко, которая одна воспитывает шестерых детей и чья семья впервые благодаря меценатам обрела свою крышу над головой. Фонд святой Екатерины существует шесть лет. Его учредителями являются 12 компаний, но в реальности наполняют только трое меценатов: Игорь Алтушкин (РМК), Андрей Козицын (УГМК), Андрей Симановский («Сима-ленд»). «Фонд святой Екатерины успешно выполняет миссию, ради которой был создан, — поддерживать и развивать город Екатеринбург и Свердловскую область. Пять лет последовательной созидательной работы <> наглядно показали, как объединение неравнодушных людей может изменить жизнь к лучшему», — говорил, подводя итоги 2022 года, Игорь Алтушкин.