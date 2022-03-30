Многодетной семье погорельцев из Черноисточинска подарили дом

Семья Лущенко обустраивает новый дом в поселке Висим, который помогли приобрести в Фонде Святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многодетная семья Лущенко из села Черноистичинского (Свердловская область) в 2020 году осталась без крыши над головой. Дом и все имущество сгорели в пожаре. Больше года родители и четверо детей ютились в садовом домике, жить в котором зимой нельзя. А сегодня семейство обустраивает дом в поселке Висим, чтобы в новом жилище было еще уютнее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

«Теперь у нас есть свой теплый дом. Летом посадим овощи в огороде, а мои братья помогут с ремонтом. Слышали, что Фонд помогает, и, когда поняли, что самим не справиться, Наталья решила обратиться за помощью. Случилось чудо — нам ответили, и мы уже обживаем свое жилье. Детям здесь хорошо, места много», — поделился глава семейства Роман Лущенко.

Пока вся семья живет на втором этаже, но совсем скоро у детей будут свои комнаты. «Семья оказалась в сложной жизненной ситуации, когда в один миг лишилась жилья. Сотрудниками фонда была оказана всесторонняя помощь, чтобы дети как можно быстрее обрели надежную крышу над головой», — комментирует замдиректора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Ранее URA.RU писало, что жительница Арамиля (Свердловская область) Евгения Пинигина, одна воспитывающая двоих детей, дважды лишилась жилья. Первый раз «черные риелторы» выселили ее семью. Во второй раз потребительский кооператив продал купленную ею квартиру из-за просрочки по ипотеке. Так женщина и оказалась с детьми на улице. В Фонде Святой Екатерины ей помогли приобрести жилье.

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

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