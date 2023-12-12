Путин получил поддержку своего выдвижения от отказавших Ельцину

На юбилее принятия Конституции

12 декабря 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин перед выдвижением на пост президента подтвердил легитимность своего решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Владимира Путина о выдвижении в президенты получило неожиданную поддержку. Пользуясь случаем (30-летием принятия Конституции), судьи Конституционного суда фактически поддержали это решение. Несмотря, казалось бы, на серьезную юбилейную дату, разговор состоялся в камерной обстановке — без пышных торжеств и почти без СМИ. Но посыл встречи, говорят эксперты, очевиден. Членов Конституционного суда России (КСР) Путин принял 12 декабря в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Рядом с президентом сидел бессменный председатель КСР Валерий Зорькин. Кроме судей, за столом находился еще и глава президентской администрации Антон Вайно. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин выразил надежду, что Владимир Путин останется гарантом Конституции РФ Фото: kremlin.ru Выйдя к судьям, Путин поздравил всех с 30-летием принятия Конституции и напомнил, в каких условиях это происходило в 1993 году. «Это было тяжелое время испытаний для нашей страны, связанное с острым гражданским, политическим противостоянием. Тем не менее люди, которые работали над Конституцией, все политические силы нашли в себе мужество, чтобы выйти на референдум и принять основной закон», — сказал президент. По словам Путина, это «сыграло важную роль для сохранения самой России, для того чтобы она не развалилась, не распалась». «И эта существенная роль так и продолжает доминировать: главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод и интересов наших граждан», — подчеркнул он. Путин назвал Конституцию «живым организмом», поэтому, собственно, в 2020 году и стало возможным внесение в нее поправок. Тогда это было обусловлено «быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее». «Прошел всенародный плебисцит. Поправки связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, — напомнил президент. — Все это говорит о том, что основной закон нашей страны работает, живет, стабилизирует государство, помогает людям. В общем, конституционный процесс у нас стабилен, он развивается». Голосование по поправкам в Конституцию прошло в 2020 году в разгар пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU Что касается работы Конституционного суда, то судьи, отметил Путин, исполняют «миссию основных толкователей главного закона страны». «Я очень рассчитываю на то, что мы с вами вместе будем продолжать эту созидательную работу, которая продолжается уже на протяжении уже многих лет… Надеюсь на продолжение этой совместной работы», — сказал президент и в конце особо подчеркнул, что он и впредь будет поддерживать авторитет Конституционного суда. Глава КСР Валерий Зорькин по традиции передал Путину сборник избранных решений Суда за год. Конституция, считает он, остается «реально действующим правовым инструментом». В противном случае, когда основной закон «пылится на полке, наступают не лучшие времена», как это было в 1991 году, когда «общество пришло в хаотичное состояние». Сегодня нет даже признаков этого, считает Зорькин. Более того, та же конституционная реформа 2020 года, по его мнению, позволила «сбалансированно соединить принципы свободы и солидарности, которые важны для государства и общества». «Эта конституционная реформа, инициированная вами — со всей ответственностью и для вас, кстати, — обратился Зорькин к Путину уже на встрече с глазу на глаз, — привнесла большой живительный импульс в Конституцию». Зорькин поздравил Путина как гаранта Основного закона с юбилеем. «И дай бог, чтобы еще долго Конституция действовала под успешным гарантом Конституции», — сказал он, вызвав у Путина улыбку. Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова стала автором той самой поправки об «обнулении сроков» действующего президента Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Опрошенные URA.RU эксперты видят в этой встрече хороший повод еще раз подтвердить легитимность выдвижения Владимира Путина на третий президентский срок подряд (в общей сложности — пятый). Эта возможность предусмотрена одной из поправок, которая была внесена в Конституцию в 2020 году всенародным голосованием. Предложила ее депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Поправку сразу назвали «обнулением сроков» Путина. Она вызвала много споров. Однако Конституционный суд тогда не нашел никаких противоречий. Судьи подчеркнули, что ограничение количество сроков, конечно, предполагается принципами демократического правового государства, но не предопределяется. Важнее баланс, который должен учитывать конкретные исторические условия, риски и вызовы. Члены Конституционного суда фактически сегодня подтвердили, что Владимир Путин имеет полное право вновь баллотироваться в президенты страны Фото: Илья Московец © URA.RU Совершенно точно, что сегодня Путин, уже перед официальным выдвижением на пост президента РФ, на встрече с членами КС продемонстрировал легитимность своего решения, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Более того, как президент, который профессиональный юрист, так и Конституционный суд, который является частью судебной системы, действуют достаточно синхронно, не разрушая действующих норм Конституции, находя приемлемый консенсус. Поэтому однозначно, что это — подтверждение легитимности решения», — убежден эксперт. Для Путина это важно, поскольку до сих пор юристы спорят из-за этой поправки, вспоминая ситуацию 1998 года, когда первому президенту страны Борису Ельцину прежний состав КСР запретил баллотироваться еще на один срок, поясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «В этот раз Конституционный суд занял другую позицию», — отметил аналитик. Статья по теме Почему суду хватило двух дней, чтобы одобрить поправки в Конституцию? В том, что иной позиции КСР не может быть и сегодня, убежден и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он называет поправку об «обнулении сроков» действующего президента «критически важной» для текущего дня. «Да, это позволяет Путину вновь баллотироваться на пост президента в условиях, когда на Россию оказывается давление со всех сторон. Если бы не было этой поправки, это выглядело бы, как-то, что или он, или мы его бросаем. Это было бы бесчестно», — считает Данилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Владимира Путина о выдвижении в президенты получило неожиданную поддержку. Пользуясь случаем (30-летием принятия Конституции), судьи Конституционного суда фактически поддержали это решение. Несмотря, казалось бы, на серьезную юбилейную дату, разговор состоялся в камерной обстановке — без пышных торжеств и почти без СМИ. Но посыл встречи, говорят эксперты, очевиден. Членов Конституционного суда России (КСР) Путин принял 12 декабря в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Рядом с президентом сидел бессменный председатель КСР Валерий Зорькин. Кроме судей, за столом находился еще и глава президентской администрации Антон Вайно. Выйдя к судьям, Путин поздравил всех с 30-летием принятия Конституции и напомнил, в каких условиях это происходило в 1993 году. «Это было тяжелое время испытаний для нашей страны, связанное с острым гражданским, политическим противостоянием. Тем не менее люди, которые работали над Конституцией, все политические силы нашли в себе мужество, чтобы выйти на референдум и принять основной закон», — сказал президент. По словам Путина, это «сыграло важную роль для сохранения самой России, для того чтобы она не развалилась, не распалась». «И эта существенная роль так и продолжает доминировать: главным и основным в Конституции является, конечно, защита прав, свобод и интересов наших граждан», — подчеркнул он. Путин назвал Конституцию «живым организмом», поэтому, собственно, в 2020 году и стало возможным внесение в нее поправок. Тогда это было обусловлено «быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее». «Прошел всенародный плебисцит. Поправки связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, — напомнил президент. — Что касается работы Конституционного суда, то судьи, отметил Путин, исполняют «миссию основных толкователей главного закона страны». «Я очень рассчитываю на то, что мы с вами вместе будем продолжать эту созидательную работу, которая продолжается уже на протяжении уже многих лет… Надеюсь на продолжение этой совместной работы», — сказал президент и в конце особо подчеркнул, что он и впредь будет поддерживать авторитет Конституционного суда. Глава КСР Валерий Зорькин по традиции передал Путину сборник избранных решений Суда за год. Конституция, считает он, остается «реально действующим правовым инструментом». В противном случае, когда основной закон «пылится на полке, наступают не лучшие времена», как это было в 1991 году, когда «общество пришло в хаотичное состояние». Сегодня нет даже признаков этого, считает Зорькин. Более того, та же конституционная реформа 2020 года, по его мнению, позволила «сбалансированно соединить принципы свободы и солидарности, которые важны для государства и общества». «Эта конституционная реформа, инициированная вами — со всей ответственностью и для вас, кстати, — обратился Зорькин к Путину уже на встрече с глазу на глаз, — привнесла большой живительный импульс в Конституцию». Опрошенные URA.RU эксперты видят в этой встрече хороший повод еще раз подтвердить легитимность выдвижения Владимира Путина на третий президентский срок подряд (в общей сложности — пятый). Эта возможность предусмотрена одной из поправок, которая была внесена в Конституцию в 2020 году всенародным голосованием. Предложила ее депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Поправку сразу назвали «обнулением сроков» Путина. Она вызвала много споров. Однако Конституционный суд тогда не нашел никаких противоречий. Судьи подчеркнули, что ограничение количество сроков, конечно, предполагается принципами демократического правового государства, но не предопределяется. Важнее баланс, который должен учитывать конкретные исторические условия, риски и вызовы. Совершенно точно, что сегодня Путин, уже перед официальным выдвижением на пост президента РФ, на встрече с членами КС продемонстрировал легитимность своего решения, убежден политолог Дмитрий Нечаев. «Более того, как президент, который профессиональный юрист, так и Конституционный суд, который является частью судебной системы, действуют достаточно синхронно, не разрушая действующих норм Конституции, находя приемлемый консенсус. Поэтому однозначно, что это — подтверждение легитимности решения», — убежден эксперт. Для Путина это важно, поскольку до сих пор юристы спорят из-за этой поправки, вспоминая ситуацию 1998 года, когда первому президенту страны Борису Ельцину прежний состав КСР запретил баллотироваться еще на один срок, поясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «В этот раз Конституционный суд занял другую позицию», — отметил аналитик. В том, что иной позиции КСР не может быть и сегодня, убежден и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он называет поправку об «обнулении сроков» действующего президента «критически важной» для текущего дня. «Да, это позволяет Путину вновь баллотироваться на пост президента в условиях, когда на Россию оказывается давление со всех сторон. Если бы не было этой поправки, это выглядело бы, как-то, что или он, или мы его бросаем. Это было бы бесчестно», — считает Данилин.