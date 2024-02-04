«От меня отвернулись самые близкие»

Пермячка похудела на 25 кг, несмотря на буллинг, страшную травму и предательство друзей

05 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Пермячка четыре года искала тренера и зал, где сможет заниматься Фото предоставлено Катериной Лядовой Сотрудница пермского отдела полиции Катерина Лядова девять лет назад получила сильную травму. Она практически лишилась возможность самостоятельно ходить. Девушку вернула к жизни дорогостоящая операция. Но продолжительный постельный режим не прошел бесследно. Екатерина набрала 43 килограмма лишнего веса и лишилась мечты детства — стать певицей. Пермячка поделилась с URA.RU своим опытом борьбы за идеальное здоровое тело.



Ошибки врачей До травмы девушка весила 55 килограмм, после — 98 Фото предоставлено Катериной Лядовой В 2014 году Катерина получила травму во время прохождения службы в полку ДПС. Тогда ее вес был 55 килограмм. Но врачи неверно поставили диагноз. В 2015 году травма переросла в позвоночную грыжу, из-за которой девушку парализовало. За месяц пребывания в больнице Катерина набрала 43 килограмма. Но лечение не помогало избавиться от боли и вернуться к обычной жизни. «Я набрала вес не из-за пристрастий к еде, а из-за ошибок врачей. Они говорили, что я никогда не смогу ходить. Я нашла нейрохирурга в Екатеринбурге, который дал надежду на выздоровление. Но операция стоило очень дорого. Таких средств у моей семьи не было», — рассказала девушка. Предательство друзей Чтобы оплатить операцию, Катерина пришлось продать машину, а ее родителям — квартиру. Девушка отказалась от мечты стать певицей. Накануне операции ее пригласили на кастинг шоу «Главная сцена» в Государственный Кремлевский Дворец в Москве. Из-за состояния здоровья ни о какой поездке не могло идти речи. Но самым большим ударом для пермячки стало предательство близких друзей. «От меня отвернулись люди, с которыми мы дружили более десяти лет. Меня поддерживала мама и моя подруга Катя Гауф (вошла в топ-15 на конкурсе „Мисс Россия — 2013“, прим. URA.RU). Катя организовала сбор средств, чтобы оплатить операцию», — отметила пермячка. От лишнего веса девушка не пыталась избавиться четыре года Фото предоставлено Катериной Лядовой Также Катерину морально и финансово поддержали актер Владимир Селиванов, который сыграл Вована в сериале «Реальные пацаны», экс-футболист «Амкара» Иван Черенчиков, вице-президент федерации бодибилдинга Пермского края Сергей Долгих и другие пермяки. После того, как деньги были собраны, испытания Екатерины не закончились. «Операция длилась 6,5 часов. Из-за неправильных расчетов анестезиолога я пришла в сознание, когда на моей спине накладывали швы. Это было как в фильме „Наркоз“, когда ты чувствуешь все тело, но не можешь пошевелиться», — вспомнила Катерина. Одежда plus size и оскорбления прохожих После операции Катерина училась заново ходить, а ее вес увеличился до 98 килограмм. «Я не могла смотреть на себя в зеркало. Не могла подняться на второй этаж без отдышки. Одевалась в магазине «Пышка». Знакомые и просто прохожие могли сказать: «Ты чего такая жирная стала? Жри поменьше!» — рассказала девушка. Через 1,5 года после операции врач разрешил Катерине посещать тренажерный зал. Она нашла тренера, но за шесть месяцев диет и изнурительных тренировок похудела только на 300 грамм. «В нашем городе очень много безграмотных тренеров. Подбирать наставника в зале нужно не по количеству подписчиков в социальных сетях и красивой фигуре, а по наличию высшего образования. В сентябре 2016 года я ушла из спортзала со слезами на глазах от того, что я больше никогда не смогу весить 55 килограммов при своем росте 175 сантиметров», — отметила пермячка. Из полицейского в тренеры В 2017 году девушка возобновила тренировки. Но в другом фитнес-клубе столкнулась с высокомерием персонала. Тренеры хотели работать только с богатыми и стройными клиентами. Катерина два месяца терпела косые взгляды сотрудников клуба и его клиентов, а затем бросила занятия. Третья попытка прийти в форму случилась спустя год. В городе открылся новый фитнес-клуб, формат которого понравился девушке. Но заниматься своим телом и здоровьем она решила без помощи тренеров. «Стала смотреть ролики на Youtube, читать статьи о том, как заниматься с конструкцией, установленной в моей спине. И у меня получилось!» — поделилась Катерина. В сентябре 2024 года девушка как сотрудница МВД выйдет на пенсию. Она планирует стать тренером и помогать людям с ограниченными возможностями, а также тем, кому необходима реабилитация после операций. Секрет тренировок и диеты На поиски фитнес-клуба и подходящего рациона питания Катерина потратила четыре года. А когда нашла, похудела на 25 килограмм за 2,5 месяца. «Тренировалась по девять раз в неделю. Делала силовые тренировки по три часа и кардио упражнения», — поделилась Екатерина. В питании девушка себя не ограничивала. Ела сладкое, соленое, мучное и жирное. Исключила только мясо, но употребляла рыбу, а также курицу или индейку. «Я не даю совет, что так нужно питаться всем. Я чувствовала, что это будет лучше для моего организма. И мне помогло», — отметила пермячка. Сейчас девушка весит 63 килограмма, продолжает работать в МВД, увлекается пением и занимается спортом. Три раза в неделю делает кардио тренировки и три раза — силовые. Спорт для нее стал больше, чем просто занятия. Это образ жизни. В зале всегда старается помочь полным девушкам освоиться и полюбить тренировки. «Я решила так, если научилась заново ходить, смогу похудеть. Поэтому всем рекомендую найти зал, где будет комфортно заниматься, и не опускать руки несмотря ни на что», — советует девушка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудница пермского отдела полиции Катерина Лядова девять лет назад получила сильную травму. Она практически лишилась возможность самостоятельно ходить. Девушку вернула к жизни дорогостоящая операция. Но продолжительный постельный режим не прошел бесследно. Екатерина набрала 43 килограмма лишнего веса и лишилась мечты детства — стать певицей. Пермячка поделилась с URA.RU своим опытом борьбы за идеальное здоровое тело. Ошибки врачей В 2014 году Катерина получила травму во время прохождения службы в полку ДПС. Тогда ее вес был 55 килограмм. Но врачи неверно поставили диагноз. В 2015 году травма переросла в позвоночную грыжу, из-за которой девушку парализовало. За месяц пребывания в больнице Катерина набрала 43 килограмма. Но лечение не помогало избавиться от боли и вернуться к обычной жизни. Чтобы оплатить операцию, Катерина пришлось продать машину, а ее родителям — квартиру. Девушка отказалась от мечты стать певицей. Накануне операции ее пригласили на кастинг шоу «Главная сцена» в Государственный Кремлевский Дворец в Москве. Из-за состояния здоровья ни о какой поездке не могло идти речи. Но самым большим ударом для пермячки стало предательство близких друзей. «От меня отвернулись люди, с которыми мы дружили более десяти лет. Меня поддерживала мама и моя подруга Катя Гауф (вошла в топ-15 на конкурсе „Мисс Россия — 2013“, прим. URA.RU). Катя организовала сбор средств, чтобы оплатить операцию», — отметила пермячка. Также Катерину морально и финансово поддержали актер Владимир Селиванов, который сыграл Вована в сериале «Реальные пацаны», экс-футболист «Амкара» Иван Черенчиков, вице-президент федерации бодибилдинга Пермского края Сергей Долгих и другие пермяки. После того, как деньги были собраны, испытания Екатерины не закончились. «Операция длилась 6,5 часов. Из-за неправильных расчетов анестезиолога я пришла в сознание, когда на моей спине накладывали швы. Это было как в фильме „Наркоз“, когда ты чувствуешь все тело, но не можешь пошевелиться», — вспомнила Катерина. После операции Катерина училась заново ходить, а ее вес увеличился до 98 килограмм. «Я не могла смотреть на себя в зеркало. Не могла подняться на второй этаж без отдышки. Одевалась в магазине «Пышка». Знакомые и просто прохожие могли сказать: «Ты чего такая жирная стала? Жри поменьше!» — рассказала девушка. Через 1,5 года после операции врач разрешил Катерине посещать тренажерный зал. Она нашла тренера, но за шесть месяцев диет и изнурительных тренировок похудела только на 300 грамм. В 2017 году девушка возобновила тренировки. Но в другом фитнес-клубе столкнулась с высокомерием персонала. Тренеры хотели работать только с богатыми и стройными клиентами. Катерина два месяца терпела косые взгляды сотрудников клуба и его клиентов, а затем бросила занятия. Третья попытка прийти в форму случилась спустя год. В городе открылся новый фитнес-клуб, формат которого понравился девушке. Но заниматься своим телом и здоровьем она решила без помощи тренеров. «Стала смотреть ролики на Youtube, читать статьи о том, как заниматься с конструкцией, установленной в моей спине. И у меня получилось!» — поделилась Катерина. В сентябре 2024 года девушка как сотрудница МВД выйдет на пенсию. Она планирует стать тренером и помогать людям с ограниченными возможностями, а также тем, кому необходима реабилитация после операций. На поиски фитнес-клуба и подходящего рациона питания Катерина потратила четыре года. А когда нашла, похудела на 25 килограмм за 2,5 месяца. «Тренировалась по девять раз в неделю. Делала силовые тренировки по три часа и кардио упражнения», — поделилась Екатерина. В питании девушка себя не ограничивала. Ела сладкое, соленое, мучное и жирное. Исключила только мясо, но употребляла рыбу, а также курицу или индейку. Сейчас девушка весит 63 килограмма, продолжает работать в МВД, увлекается пением и занимается спортом. Три раза в неделю делает кардио тренировки и три раза — силовые. Спорт для нее стал больше, чем просто занятия. Это образ жизни. В зале всегда старается помочь полным девушкам освоиться и полюбить тренировки. «Я решила так, если научилась заново ходить, смогу похудеть. Поэтому всем рекомендую найти зал, где будет комфортно заниматься, и не опускать руки несмотря ни на что», — советует девушка.