Путин подтрунивает над ЕС перед 13-м пакетом санкций

На встрече с правительством президент определил приоритеты экономического роста

12 февраля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что рост экономики России оказался выше прогнозов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне очередного 13-го пакета антироссийских санкций от Запада президент России Владимир Путин заявил о росте экономики и укреплении собственной промышленности. Президент уже не в первый раз указывает, что по итогу 2023 года экономика России стала первой в Европе, но сегодня на совещании с правительством он обнародовал дальнейшие планы. Эксперты опрошенные URA.RU считают, что так глава государства подтвердил, что санкции не привели к краху российской экономики. Открывая совещание с правительством Путин отметил успехи, которых Россия добилась в 2023 году. Рост экономики, по его словам, оказался выше прогнозов. ВВП прибавил 3,6%, что выше среднемировых темпов. Он напомнил, что темп роста экономик развитых стран составляет 1,5% в год. «Это очень важно, что такая динамика, — и в первую очередь она основывается на наших внутренних возможностях, — нами достигнута», — подчеркнул президент. Путин заявил, что по ряду направлений отмечены двузначные темпы роста Фото: Владимир Андреев © URA.RU В том числе за год на 3,5% вырос объем промышленного производства, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%. В ряде направлений, таких как производство компьютеров, авиационной техники, судов, автомобилей показатели и вовсе достигли двузначных показателей. «Положительная динамика реального сектора и уверенная работа бизнеса, в свою очередь, повышает устойчивость государственных финансов, — продолжил Путин. — В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 1,9% [ВВП]. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть, в том числе в IV квартале они оказались почти на 0,5 трлн рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем. Это еще раз подчеркивает растущую роль именно несырьевых, обрабатывающих отраслей». При этом президент не только рассказал об успехах российской экономики, но и рассказал о планах и направлениях, которые важны для дальнейшего развития страны: Выдержать баланс между задачами развития, наращиванием инвестиций и кредитованием, сохранением занятости и обеспечением ценовой стабильности;

России нужна проактивная, стимулирующая политика, которая позволит раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России;

Создавать и модернизировать производства с современными, высокооплачиваемыми рабочими местами во всех регионах;

На завершающий этап выходит работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Он охватит поддержку инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов;

Приоритетная задача — повышение доходов и качества жизни граждан. «При реализации всех намеченных планов важно сохранить устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы, что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания», — резюмировал глава государства. Совещание президента с членами правительства прошло на фоне обсуждения Евросоюзом очередного 13-го пакета антироссийских санкций Фото: Георгий Бергал © URA.RU Примечательно, что совещание президента с членами правительства прошло на фоне обсуждения Евросоюзом очередного 13-го пакета антироссийских санкций. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что под ограничения попадут многие физические лица и организации. Принять же новый пакет санкций планируют к 24 февраля. Экономические совещания президента Путина — способ ответить Западу на вопрос о том, могут ли их многочисленные рестрикции повлиять на состояние страны, утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, обозначенные президентом планы и направление развития экономики — это превентивный удар по санкциям. При этом новые пакеты ограничений вторичные и никак не изменят намеченный Россией курс. «У них сейчас проблемы: что в пакет „засунуть“? В первых пяти были серьезные вещи, а сейчас нет. Они не знают нашей биологии, нас колют туда, где у них сердце, а у нас там печень, не понимают специфики российской экономики. Они бы развалились от десятка санкций, а мы нет», — подчеркнул эксперт. Эксперты, опрошенные URA.RU, схожи во мнениях, что 13-й пакет санкций не приведет к краху российской экономики. «Глобальная экономика настолько интегрирована внутренне, что санкциями выключить Россию из нее не получится. Когда санкции по потолку цен вводились, открытым текстом говорилось, что цель США — не убрать русскую нефть с рынка, а снизить доходы. Цель дискриминировать Россию через санкции, продавать дешевле свои товары, а закупать технологии через серые схемы дороже. В этом смысле задача выполняется», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Того эффекта, которого ожидали в ЕС, вводя санкции против России не будет, считает Журавлев Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Они постоянно выдумывают: перестанем покупать у русских золото и алмазы. Да пожалуйста, мы вместо вашей резаной бумажки свое золото положим в валютные резервы, — размышляет Журавлев. — Они говорят, что отменим русским фрахт — страховку на перевозку по морю. Будут индусы возить. Но разница есть, нам это дороже обойдется. Нельзя сказать, что санкции совсем безопасные, но того эффекта, которого они ожидают — не будет». С мнением о том, что санкции, введенные против России, «беззубые» не согласен и генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Но западные страны уже сделали все возможное, а новые пакеты лишь «ищут мышей». «Санкции — это определенная гаррота, они потихоньку затягивается на шее. Несмотря на то, что обрушения российской экономики не произошло, говорить о том, что санкции „смешат“ наши Искандеры — глупо. Конечно, они бьют довольно болезненно и замедляют экономику», — добавил он. При этом Крутаков отмечает, что экономика России скорее реагирует на вводимые ограничения, нежели задает мировые тренды. «Мы не создали замкнутый технологический, индустриальный контур, а по-прежнему встроены и зависимы от закупок. Только если раньше мы закупали технологии на Западе напрямую, то сейчас через Эмираты, арабские страны, Китай. Россию обрезают во многих сферах, а мы пытаемся встроиться, найти механизмы выживания. Проблема, на мой взгляд, что комплексная промышленная политика у нас по-прежнему не выработана. Есть отдельные, самосуществующие национальные цели и проекты, но комплексно они не связаны, и это порождает эклектичность всей модели развития», — отметил он. «Надо развивать свой внутренний контур. К этому у нас относятся как к необходимости отчитаться о потраченных средствах, созданных коворкингов. Но технологический суверенитет и интеллектуальные возможности возникают не в коворкинге, а в школе и университете. Как не назови: коворкинг, научно-промышленное объединение — если нет первоначального материала, из которого создается технологический суверенитет, то ничего не получится. Прорывы с „Цирконами“ — советские разработки, лежавшие в столе. И мы еще с теми запасами живем. Что будет дальше — увидим через время. Пока не можем судить о последствиях, которые произвели экспериментами в 90-х годах сами над собой, включая образование, переведенное на Болонскую модель, не создающую ничего. Чтобы появилось новое здание, его проект должен быть в голове у людей, а не в компьютере. Только тогда появляется прорывы», — резюмировал Крутаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне очередного 13-го пакета антироссийских санкций от Запада президент России Владимир Путин заявил о росте экономики и укреплении собственной промышленности. Президент уже не в первый раз указывает, что по итогу 2023 года экономика России стала первой в Европе, но сегодня на совещании с правительством он обнародовал дальнейшие планы. Эксперты опрошенные URA.RU считают, что так глава государства подтвердил, что санкции не привели к краху российской экономики. Открывая совещание с правительством Путин отметил успехи, которых Россия добилась в 2023 году. Рост экономики, по его словам, оказался выше прогнозов. ВВП прибавил 3,6%, что выше среднемировых темпов. Он напомнил, что темп роста экономик развитых стран составляет 1,5% в год. «Это очень важно, что такая динамика, — и в первую очередь она основывается на наших внутренних возможностях, — нами достигнута», — подчеркнул президент. В том числе за год на 3,5% вырос объем промышленного производства, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%. В ряде направлений, таких как производство компьютеров, авиационной техники, судов, автомобилей показатели и вовсе достигли двузначных показателей. «Положительная динамика реального сектора и уверенная работа бизнеса, в свою очередь, повышает устойчивость государственных финансов, — продолжил Путин. — В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 1,9% [ВВП]. При этом ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть, в том числе в IV квартале они оказались почти на 0,5 трлн рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем. Это еще раз подчеркивает растущую роль именно несырьевых, обрабатывающих отраслей». При этом президент не только рассказал об успехах российской экономики, но и рассказал о планах и направлениях, которые важны для дальнейшего развития страны: «При реализации всех намеченных планов важно сохранить устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы, что, собственно говоря, и позволило нам так достойно проходить сегодняшние испытания», — резюмировал глава государства. Примечательно, что совещание президента с членами правительства прошло на фоне обсуждения Евросоюзом очередного 13-го пакета антироссийских санкций. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что под ограничения попадут многие физические лица и организации. Принять же новый пакет санкций планируют к 24 февраля. Экономические совещания президента Путина — способ ответить Западу на вопрос о том, могут ли их многочисленные рестрикции повлиять на состояние страны, утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, обозначенные президентом планы и направление развития экономики — это превентивный удар по санкциям. При этом новые пакеты ограничений вторичные и никак не изменят намеченный Россией курс. «У них сейчас проблемы: что в пакет „засунуть“? В первых пяти были серьезные вещи, а сейчас нет. Они не знают нашей биологии, нас колют туда, где у них сердце, а у нас там печень, не понимают специфики российской экономики. Они бы развалились от десятка санкций, а мы нет», — подчеркнул эксперт. Эксперты, опрошенные URA.RU, схожи во мнениях, что 13-й пакет санкций не приведет к краху российской экономики. «Глобальная экономика настолько интегрирована внутренне, что санкциями выключить Россию из нее не получится. Когда санкции по потолку цен вводились, открытым текстом говорилось, что цель США — не убрать русскую нефть с рынка, а снизить доходы. Цель дискриминировать Россию через санкции, продавать дешевле свои товары, а закупать технологии через серые схемы дороже. В этом смысле задача выполняется», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. «Они постоянно выдумывают: перестанем покупать у русских золото и алмазы. Да пожалуйста, мы вместо вашей резаной бумажки свое золото положим в валютные резервы, — размышляет Журавлев. — Они говорят, что отменим русским фрахт — страховку на перевозку по морю. Будут индусы возить. Но разница есть, нам это дороже обойдется. Нельзя сказать, что санкции совсем безопасные, но того эффекта, которого они ожидают — не будет». С мнением о том, что санкции, введенные против России, «беззубые» не согласен и генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Но западные страны уже сделали все возможное, а новые пакеты лишь «ищут мышей». «Санкции — это определенная гаррота, они потихоньку затягивается на шее. Несмотря на то, что обрушения российской экономики не произошло, говорить о том, что санкции „смешат“ наши Искандеры — глупо. Конечно, они бьют довольно болезненно и замедляют экономику», — добавил он. При этом Крутаков отмечает, что экономика России скорее реагирует на вводимые ограничения, нежели задает мировые тренды. «Мы не создали замкнутый технологический, индустриальный контур, а по-прежнему встроены и зависимы от закупок. Только если раньше мы закупали технологии на Западе напрямую, то сейчас через Эмираты, арабские страны, Китай. Россию обрезают во многих сферах, а мы пытаемся встроиться, найти механизмы выживания. Проблема, на мой взгляд, что комплексная промышленная политика у нас по-прежнему не выработана. Есть отдельные, самосуществующие национальные цели и проекты, но комплексно они не связаны, и это порождает эклектичность всей модели развития», — отметил он. «Надо развивать свой внутренний контур. К этому у нас относятся как к необходимости отчитаться о потраченных средствах, созданных коворкингов. Но технологический суверенитет и интеллектуальные возможности возникают не в коворкинге, а в школе и университете. Как не назови: коворкинг, научно-промышленное объединение — если нет первоначального материала, из которого создается технологический суверенитет, то ничего не получится. Прорывы с „Цирконами“ — советские разработки, лежавшие в столе. И мы еще с теми запасами живем. Что будет дальше — увидим через время. Пока не можем судить о последствиях, которые произвели экспериментами в 90-х годах сами над собой, включая образование, переведенное на Болонскую модель, не создающую ничего. Чтобы появилось новое здание, его проект должен быть в голове у людей, а не в компьютере. Только тогда появляется прорывы», — резюмировал Крутаков.