Патрушев: любая агрессия против Калининграда встретит ответ, включая ядерный

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Россия ответит на любую агрессию в сторону Калининграда
Россия ответит на любую агрессию в сторону Калининграда Фото:

Россия ответит на любое военное посягательство на Калининградскую область применением всех имеющихся у страны сил, в том числе тех, что предусмотрены доктриной по ядерному сдерживанию. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Николай Патрушев, его слова передает РИА Новости. Он также напомнил, что российские власти давно знают о планах западных стран в отношении региона, и заверил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности области.

Помощник президента добавил, что современные западные стратеги продолжают выдвигать агрессивные сценарии в отношении Калининградской области. По его словам, подобные идеи ранее поддерживали как тевтонские рыцари, так и прусские юнкера, а также их нацистские потомки, которые в итоге потерпели поражение. Патрушев выразил уверенность, что современная политика западных государств приведет к такому же результату.

Ранее в июле командующий армией США в Европе и Африке, а также руководитель сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью сообщил о планах альянса по оперативному подавлению оборонительных возможностей России в Калининградской области. По его словам, Североатлантический альянс реализует стратегию по усилению восточного фланга и укреплению взаимодействия военной и промышленной сфер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает подобные заявления западных военных. Он подчеркнул, что враждебная риторика и действия НАТО вынуждают Россию принимать необходимые меры для защиты своих интересов и безопасности региона.

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Россия ответит на любое военное посягательство на Калининградскую область применением всех имеющихся у страны сил, в том числе тех, что предусмотрены доктриной по ядерному сдерживанию. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Николай Патрушев, его слова передает РИА Новости. Он также напомнил, что российские власти давно знают о планах западных стран в отношении региона, и заверил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности области. Помощник президента добавил, что современные западные стратеги продолжают выдвигать агрессивные сценарии в отношении Калининградской области. По его словам, подобные идеи ранее поддерживали как тевтонские рыцари, так и прусские юнкера, а также их нацистские потомки, которые в итоге потерпели поражение. Патрушев выразил уверенность, что современная политика западных государств приведет к такому же результату. Ранее в июле командующий армией США в Европе и Африке, а также руководитель сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью сообщил о планах альянса по оперативному подавлению оборонительных возможностей России в Калининградской области. По его словам, Североатлантический альянс реализует стратегию по усилению восточного фланга и укреплению взаимодействия военной и промышленной сфер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает подобные заявления западных военных. Он подчеркнул, что враждебная риторика и действия НАТО вынуждают Россию принимать необходимые меры для защиты своих интересов и безопасности региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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