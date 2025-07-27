В Ленобласти объявлена опасность БПЛА

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Опасность атак дронов объявлена в Ленинградской области. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил глава. По его словам, в регионе также возможны перебои в работе мобильного интернета. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.
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