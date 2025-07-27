Отражена ночная атака на Ростовскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обломки БПЛА повредили крыши домов и авто
Обломки БПЛА повредили крыши домов и авто Фото:

Украинские дроны пытались атаковать четыре района Ростовской области. Информацию сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах», — сообщил губернатор. По его данным, из людей никто не пострадал. Однако обломки повредили крыши домов, а также два автомобиля. Пожара в результате атаки БПЛА не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские дроны пытались атаковать четыре района Ростовской области. Информацию сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. «Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах», — сообщил губернатор. По его данным, из людей никто не пострадал. Однако обломки повредили крыши домов, а также два автомобиля. Пожара в результате атаки БПЛА не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...