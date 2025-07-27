Отражена ночная атака на Ростовскую область

Обломки БПЛА повредили крыши домов и авто
Украинские дроны пытались атаковать четыре района Ростовской области. Информацию сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах», — сообщил губернатор. По его данным, из людей никто не пострадал. Однако обломки повредили крыши домов, а также два автомобиля. Пожара в результате атаки БПЛА не было.
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