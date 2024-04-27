Куда пермякам отправиться на сплав в майские праздники

Экскурсия по пещере, подъем на горную вершину и маршрут до зоны высадки НЛО

28 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Пермяки могут сплавиться по рекам в родном регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С началом майских праздников многие пермяки традиционно открывают сезон сплавов и отправляются подальше от цивилизации, чтобы отдохнуть у воды. URA.RU сделало подборку самых популярных направлений, куда можно отправиться на сплав в Пермском крае. Чусовая Маршрут по реке Чусовой от деревни Усть-Койва до Чусового является одним из самых распространенных в Пермском крае. Туристы могут увидеть камень Дыроватый, карстовую арку Царские ворота и другие природные достопримечательности. Также при прохождении маршрута можно посетить пещеру Чудесница. Ее длина составляет 512 метров, в гротах можно увидеть сталактиты, сталагмиты и каскадные натеки породы. Сплав по этому маршруту занимает 2-3 дня в зависимости от течения реки и уровне ветра. Заканчивается он в городе Чусовой. Усьва Летом уровень воды в Усьве достаточно низкий, а в майские праздники в период половодья по этой реке можно вполне комфортно сплавиться. Маршрут начинается возле железнодорожного моста в поселке Усьва и заканчивается в поселке Мыс. Сплавляясь по этому маршруту, можно увидеть одну из самых известных природных достопримечательностей Пермского края — Усьвинские столбы. Это большой каменный массив, расположенный на правом берегу реки протяженностью в несколько километров. Высота скал достигает 120 метров. Там же расположена отдельно стоящая скала под названием Чертов Палец. Именно на фоне нее большинство туристов делают фотографии. Сылва Сылва — весьма спокойная река с умеренным и равномерным течением. Маршрут по ней может начинаться в разных точках в зависимости от того, сколько дней на сплав вы готовы потратить. Заканчивается сплав как правило возле камня Ермак, который расположен неподалеку от Кунгура. Многие туристы планируют маршрут сплава таким образом, чтобы по пути остановиться в селе Молебка, где установлен памятник инопланетянину. Считается, что возле села находится аномальная зона, где можно увидеть НЛО. Опытные туристы отмечают, что к сплавам по рекам в майские праздники нужно относиться с большей ответственностью, чем в летний период. Это связано с прохождением в половодья в начале мая и повышенным уровнем воды, а значит, более сильным течением. Не следует брать на весенние сплавы детей и людей, не имеющих опыта водных походов. Также стоит внимательно изучить маршрут и следить за водными препятствиями на реке в виде «расчесок» — упавших деревьев, «завалов» — скоплений бревен и упавших деревьев, «прижимов» — когда течением реки судно выносит к скале и буквально прижимает к ней, а также арматуры, торчащей из воды. Туристы отмечают, что начинающим сплавщикам лучше всего обращаться к туристическим фирмам, которые профессионально занимаются организацией сплавов. Если же вы решились идти на сплав самостоятельно, то следует зарегистрировать туристическую группу в региональном МЧС и предоставить в ведомство маршрут и даты, а также контактную информацию об участниках путешествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С началом майских праздников многие пермяки традиционно открывают сезон сплавов и отправляются подальше от цивилизации, чтобы отдохнуть у воды. URA.RU сделало подборку самых популярных направлений, куда можно отправиться на сплав в Пермском крае. Маршрут по реке Чусовой от деревни Усть-Койва до Чусового является одним из самых распространенных в Пермском крае. Туристы могут увидеть камень Дыроватый, карстовую арку Царские ворота и другие природные достопримечательности. Также при прохождении маршрута можно посетить пещеру Чудесница. Ее длина составляет 512 метров, в гротах можно увидеть сталактиты, сталагмиты и каскадные натеки породы. Сплав по этому маршруту занимает 2-3 дня в зависимости от течения реки и уровне ветра. Заканчивается он в городе Чусовой. Летом уровень воды в Усьве достаточно низкий, а в майские праздники в период половодья по этой реке можно вполне комфортно сплавиться. Маршрут начинается возле железнодорожного моста в поселке Усьва и заканчивается в поселке Мыс. Сплавляясь по этому маршруту, можно увидеть одну из самых известных природных достопримечательностей Пермского края — Усьвинские столбы. Это большой каменный массив, расположенный на правом берегу реки протяженностью в несколько километров. Высота скал достигает 120 метров. Там же расположена отдельно стоящая скала под названием Чертов Палец. Именно на фоне нее большинство туристов делают фотографии. Сылва — весьма спокойная река с умеренным и равномерным течением. Маршрут по ней может начинаться в разных точках в зависимости от того, сколько дней на сплав вы готовы потратить. Заканчивается сплав как правило возле камня Ермак, который расположен неподалеку от Кунгура. Многие туристы планируют маршрут сплава таким образом, чтобы по пути остановиться в селе Молебка, где установлен памятник инопланетянину. Считается, что возле села находится аномальная зона, где можно увидеть НЛО. Опытные туристы отмечают, что к сплавам по рекам в майские праздники нужно относиться с большей ответственностью, чем в летний период. Это связано с прохождением в половодья в начале мая и повышенным уровнем воды, а значит, более сильным течением. Не следует брать на весенние сплавы детей и людей, не имеющих опыта водных походов. Туристы отмечают, что начинающим сплавщикам лучше всего обращаться к туристическим фирмам, которые профессионально занимаются организацией сплавов. Если же вы решились идти на сплав самостоятельно, то следует зарегистрировать туристическую группу в региональном МЧС и предоставить в ведомство маршрут и даты, а также контактную информацию об участниках путешествия.