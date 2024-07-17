Свердловчанке, у которой силой отобрали детей, грозит тюрьма

Виктория Земляная: подростков заставляют менять показания. Видео

17 июля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Сейчас Виктория одна воспитывает троих родных ребят (на фото — сын) Фото: Илья Московец © URA.RU Виктория Земляная — многодетная мать из поселка Белоярского (Свердловская область), у которой силой отобрали приемных детей, — попала под уголовное дело по нескольким статьям. Сейчас женщина, чью историю в 2023-м узнала вся страна, воспитывает родных сыновей и дочь и пытается отбиться в судах. Душераздирающее видео, как у Виктории изымали детей, URA.RU публиковало в августе 2022 года. Первого ребенка — Вику — семья Земляных удочерила в 2016 году. Тогда родной дочери Виктории и Андрея — Яне — было пять лет. В 2017-м у них родился сын Денис. В 2018-м Земляные усыновили Ваню, в 2019-м Виктория родила сына Максима. В то время Земляные жили в Екатеринбурге, Виктория занималась с детьми в частных детсадах и школах — в статусе ИП. Оформив в 2020-м опеку над Кирой, Максимом и Димой Бажутиными, Виктория и Андрей перебрались в Белоярский. Виктория — по образованию нейропсихолог, социальный психолог, олигофренопедагог — открыла новое дело: по реабилитации приемных детей на дому. Виктория по образованию педагог Фото: Илья Московец © URA.RU «В августе 2022-го с Викой начались конфликты из-за телефона. Она жила в виртуальной сети — не было ни друзей, ни знакомых, ни увлечений. Когда у Вики забрали телефон, она сбежала, это произошло 25 августа. Пряталась в сарае. Я вызвала участкового. В тот день к нам как раз пришла плановая проверка с опеки. У меня совсем не было ресурса и сил — в преддверии нового учебного года готовила детей к школе. Я сказала Вике: не хочешь жить в семье — пиши заявление. И она написала, подговорила Ваню, чтобы вместе уйти в детдом. Вика была самая травматичная, ощутила себя отвергнутой, непонятой», — вспоминает Виктория. Когда начались разбирательства в судах, Виктория и Андрей развелись, но бывший муж помогает финансами Фото: Илья Московец © URA.RU По ее словам, подростки придумали на ходу историю, как их били, закрывали в подвале и отнимали вещи. «Когда ты один уходишь в детдом — плохо, а когда вдвоем — уже повеселее. Ваня подписал заявление. Когда пришла опека (меня в тот момент дома не было), Ваня, чтобы сохранить свое достоинство, старался вызвать жалость и убедить представителей госорганов, что над ним здесь издеваются, не кормят. Опека испугалась, так как не понимает, как ведут себя приемные дети. И на следующий день пришла с заявлением: отдайте нам всех детей по добровольному временному распределению», — описывает события Виктория. Максима и Диму забрали прямо со школы. Кира спряталась и к вечеру вернулась домой. Так и жила с Викторией, пока та пыталась обжаловать действия опеки и полиции в суде. Видео, как у Виктории отбирали детей: Виктория живет с детьми в загородном доме, сейчас планирует ремонт Фото: Илья Московец © URA.RU Апелляцию отклонили. Прокуратура вместе с опекой также решили провести проверку на наличие состава преступления по уголовной статье 156 (неисполнение родительских обязанностей). В декабре 2022-го Виктории вменили 125-ю статью (оставление в опасности), потом решили добавить 117-ю (истязание) и 118-ю (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этим статьям — тюрьма. «Упаковали все, что можно, потому что обвинить меня было нужно. А как без этого обосновать, что полиция насильно схватила детей и превысила полномочия?» — объясняет женщина. Примерно в это же время она ездила на запись шоу «Мужское/женское» на «Первом канале». Выпуск показали в январе 2023 года. Когда начались суды, с мужем Андреем она развелась (связаны ли эти события, неизвестно). Он военный, участвует в спецоперации РФ на Украине. То есть троих родных детей она воспитывает сейчас одна. На протяжении 2023-го, утверждает Виктория, госструктуры пытались изменить показания — что якобы она мучила и связывала детей, закрывала в подвале и морила голодом. На первом допросе, который есть в уголовном деле, Кира говорила, что ее не обижают. Но на втором допросе она уже заявила, что ее били, а на третьем — что над всеми жестоко издевались. В защиту Виктории согласились выступить приемные родители, которые оставляли у нее своих детей на реабилитацию. Виктория установила детям огромную площадку для игр, куда приходят соседские ребята Фото: Илья Московец © URA.RU «К нам ездят приемные дети на временное кризисное размещение. Здесь они учатся навыкам социализации в экологичной обстановке. Дети едут сюда с проблемами девиантного поведения, зависимостями. Ведь в детдомах с детьми работать не умеют. Сейчас 14-летний мальчик приехал на все лето. Кто-то приезжает на каникулы, кто-то на несколько недель. Это тяжелый труд. У них многие навыки не развиты, потому что в детдоме дети только смотрят телевизор. Они во взрослую жизнь приходят беспомощными — не умеют и не хотят ничего делать», — объясняет Виктория. Отнятым у нее приемным детям запрещают общаться в Викторией. Однако Ваня находит возможность и звонит ей. «У меня есть видео, где Ваня говорит, что в детском доме [Асбеста] их заставляют давать ложные показания против меня. [Но] он не хочет возвращаться [ко мне], ему это внушили. В семье приходится что-то делать, а там школа, которая ставит оценки просто потому, что школа от детского дома. Все предоставляют. [У него] последний год в комфорте с друзьями. Дети курят, пьют. Там воровать можно, там все скрывается», — говорит Виктория. Возбужденное в отношении нее уголовное дело будет рассматривать Белоярский райсуд. Заседания намечены на сентябрь. По словам Виктории, кроме показаний детей, у опеки ничего нет. У Виктории накопилась целая стопка бумаг и папок с судебными разбирательствами Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виктория Земляная — многодетная мать из поселка Белоярского (Свердловская область), у которой силой отобрали приемных детей, — попала под уголовное дело по нескольким статьям. Сейчас женщина, чью историю в 2023-м узнала вся страна, воспитывает родных сыновей и дочь и пытается отбиться в судах. Душераздирающее видео, как у Виктории изымали детей, URA.RU публиковало в августе 2022 года. Первого ребенка — Вику — семья Земляных удочерила в 2016 году. Тогда родной дочери Виктории и Андрея — Яне — было пять лет. В 2017-м у них родился сын Денис. В 2018-м Земляные усыновили Ваню, в 2019-м Виктория родила сына Максима. В то время Земляные жили в Екатеринбурге, Виктория занималась с детьми в частных детсадах и школах — в статусе ИП. Оформив в 2020-м опеку над Кирой, Максимом и Димой Бажутиными, Виктория и Андрей перебрались в Белоярский. Виктория — по образованию нейропсихолог, социальный психолог, олигофренопедагог — открыла новое дело: по реабилитации приемных детей на дому. «В августе 2022-го с Викой начались конфликты из-за телефона. Она жила в виртуальной сети — не было ни друзей, ни знакомых, ни увлечений. Когда у Вики забрали телефон, она сбежала, это произошло 25 августа. Пряталась в сарае. Я вызвала участкового. В тот день к нам как раз пришла плановая проверка с опеки. У меня совсем не было ресурса и сил — в преддверии нового учебного года готовила детей к школе. Я сказала Вике: не хочешь жить в семье — пиши заявление. И она написала, подговорила Ваню, чтобы вместе уйти в детдом. Вика была самая травматичная, ощутила себя отвергнутой, непонятой», — вспоминает Виктория. По ее словам, подростки придумали на ходу историю, как их били, закрывали в подвале и отнимали вещи. «Когда ты один уходишь в детдом — плохо, а когда вдвоем — уже повеселее. Ваня подписал заявление. Когда пришла опека (меня в тот момент дома не было), Ваня, чтобы сохранить свое достоинство, старался вызвать жалость и убедить представителей госорганов, что над ним здесь издеваются, не кормят. Опека испугалась, так как не понимает, как ведут себя приемные дети. И на следующий день пришла с заявлением: отдайте нам всех детей по добровольному временному распределению», — описывает события Виктория. Максима и Диму забрали прямо со школы. Кира спряталась и к вечеру вернулась домой. Так и жила с Викторией, пока та пыталась обжаловать действия опеки и полиции в суде. Видео, как у Виктории отбирали детей: Апелляцию отклонили. Прокуратура вместе с опекой также решили провести проверку на наличие состава преступления по уголовной статье 156 (неисполнение родительских обязанностей). В декабре 2022-го Виктории вменили 125-ю статью (оставление в опасности), потом решили добавить 117-ю (истязание) и 118-ю (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этим статьям — тюрьма. «Упаковали все, что можно, потому что обвинить меня было нужно. А как без этого обосновать, что полиция насильно схватила детей и превысила полномочия?» — объясняет женщина. Примерно в это же время она ездила на запись шоу «Мужское/женское» на «Первом канале». Выпуск показали в январе 2023 года. Когда начались суды, с мужем Андреем она развелась (связаны ли эти события, неизвестно). Он военный, участвует в спецоперации РФ на Украине. То есть троих родных детей она воспитывает сейчас одна. На протяжении 2023-го, утверждает Виктория, госструктуры пытались изменить показания — что якобы она мучила и связывала детей, закрывала в подвале и морила голодом. На первом допросе, который есть в уголовном деле, Кира говорила, что ее не обижают. Но на втором допросе она уже заявила, что ее били, а на третьем — что над всеми жестоко издевались. В защиту Виктории согласились выступить приемные родители, которые оставляли у нее своих детей на реабилитацию. «К нам ездят приемные дети на временное кризисное размещение. Здесь они учатся навыкам социализации в экологичной обстановке. Дети едут сюда с проблемами девиантного поведения, зависимостями. Ведь в детдомах с детьми работать не умеют. Сейчас 14-летний мальчик приехал на все лето. Кто-то приезжает на каникулы, кто-то на несколько недель. Это тяжелый труд. У них многие навыки не развиты, потому что в детдоме дети только смотрят телевизор. Они во взрослую жизнь приходят беспомощными — не умеют и не хотят ничего делать», — объясняет Виктория. Отнятым у нее приемным детям запрещают общаться в Викторией. Однако Ваня находит возможность и звонит ей. «У меня есть видео, где Ваня говорит, что в детском доме [Асбеста] их заставляют давать ложные показания против меня. [Но] он не хочет возвращаться [ко мне], ему это внушили. В семье приходится что-то делать, а там школа, которая ставит оценки просто потому, что школа от детского дома. Все предоставляют. [У него] последний год в комфорте с друзьями. Дети курят, пьют. Там воровать можно, там все скрывается», — говорит Виктория. Возбужденное в отношении нее уголовное дело будет рассматривать Белоярский райсуд. Заседания намечены на сентябрь. По словам Виктории, кроме показаний детей, у опеки ничего нет.