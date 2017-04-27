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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
15:23  27 апреля 2017 3

Адвокат югорчанина, которому грозит казнь на Бали, назвал своего подзащитного наркоманом. ВИДЕО

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, прививка, шприц
По версии защиты, югорчанин Роман Калашников - наркозависимый и неоднократно проходил реабилитациюФото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Сургута Роман Калашников, которого обвиняют в провозе гашиша на Бали, лечился от наркомании. Об этом заявил адвокат югорчанина. Соответствующие документы из России, где говорится, что Калашников не только имеет зависимость от наркотиков, но и неоднократно проходил лечение в реабилитационном центре, были представлены на очередном заседании суда.

Как передает Lifе.ru, по мнению стороны защиты, предоставление фактов о наркозависимости сургутянина способно уберечь его от вынесения обвинительного приговора. Иначе Калашникову грозит расстрел. На заседании также были заслушаны свидетели — сотрудник таможни и криминалист. Они давали показания в пользу жителя ХМАО. В суд поддержать россиянина пришел и его друг Виктор Цыганов.

По итогам рассмотрения дела судебное заседание было отложено до 3 мая. В новых слушаниях будет участвовать медицинский эксперт, который сможет подтвердить либо опровергнуть факт наркозависимости Калашникова.

Родные и близкие сургутянина отказываются общаться с прессой. Как сообщила «URA.RU» сестра Калашникова Ирина Усанова, такое решение продиктовано опасениями, что несогласованная с адвокатом информация в СМИ может навредить подсудимому. Друг сургутянина Виктор Цыганов также не отреагировал на попытки агентства связаться с ним.

Житель ХМАО был задержан в аэропорту Бали за попытку провезти наркотики, замаскированные под упаковки с зубной пастой. В Индонезии за продажу наркотиков предусмотрена смертная казнь. Его друг Виктор опубликовал в Интернете петицию, в которой объявил сбор денег на адвоката для Романа Калашникова. По данным стороны защиты, требуется 50 тыс. долларов. Пока россияне смогли собрать только 3 тыс.

Не исключено, что сумма 50 тыс. долларов является взяткой, в обмен на которую жителю Сургута смягчат приговор. Подобные схемы активно применяются в азиатских и ближневосточных странах, и адвокаты в таких случаях выполняют лишь роль посредников при передаче денег.

Виктор Жуков
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