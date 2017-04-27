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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:09  27 апреля 2017 12

Работой Путина довольны 82% россиян

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По данным социологов, россияне поддерживают действия президентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Подавляющее большинство граждан России одобряет работу Владимира Путина на посту президента РФ. Согласно данным рейтинга одобрения и доверия «Левада-Центра», главу России поддержало 82% опрошенных.

По данным социологов, 51% граждан считает, что страна развивается в правильном направлении, с этим не согласны 32% опрошенных, а 17% затруднились ответить на данный вопрос, сообщает РБК.

Деятельность Дмитрия Медведева положительно оценили 44% респондентов. Данные показатели демонстрируют снижение поддержки премьер-министра гражданами России, поскольку в январе рейтинг поддержки равнялся 53%.

Работу российского правительства положительно оценили 46% респондентов (негативную оценку кабинету министров дали 53% опрошенных). Работу Государственной думы одобрили 42% россиян не одобряют — 57% (месяц назад — 60%). Результатами работы российских губернаторов удовлетворены 53% респондентов, при этом 45% считают, что главы регионов не справляются со своими обязанностями.

Опрос «Левада-Центра» проводился 21—24 апреля. В ходе работы в 137 населенных пунктах 48 регионов было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Сергей Макеев
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