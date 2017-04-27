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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
19:11  27 апреля 2017 0

Чиновники нашли виновного в развале челябинского МУП. А он уже получил кресло директора в новой компании

Заседание городской думы. Челябинск., холод дмитрий
Холода (в центре) признали ответственным за развал МУП ЧСТФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неудовлетворительной признана работа МУП «Челябинские системы теплоснабжения» депутата гордумы Дмитрия Холода, возглавившего недавно новую муниципальную компанию. Такую оценку поставила по итогам прошлого года балансовая комиссия мэрии, сообщили «URA.RU» ее участники.

ЧСТ создавалась для обслуживания сетей. Однако проиграла соответствующий тендер в декабре 2015 года. Спустя несколько месяцев директора предприятия Илью Зарипова уволили, вместо него назначили депутата Дмитрия Холода. Но и тому спасти МУП не удалось. Большую часть персонала сократили, имущество передали в аренду. Предприятие по итогам года показало убыток в 54 млн рублей.

«Протокольно дано поручение отраслевым органам к 1 июня внести предложения о дальнейшей судьбе предприятия», — прокомментировала итоги заседания комиссии вице-мэр по экономике и финансам Елена Мурзина.

Другой участник заседания на условиях анонимности пояснил, что управление ЖКХ под контролем первого замглавы Юрия Параничева, вероятно, предложит ликвидировать МУП. Собеседник напомнил, что полторы надели назад Холод возглавил созданное мэрией ООО «Общественный городской транспорт», куда переведут сотрудников обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» и подвижной состав.

«В МУП ЧСТ Холода тоже назначали чуть ли не спасителем. А он начал сдавать имущество в аренду, делать капремонт при отрицательном балансе и убытках. По итогу года „привез“ минус 54 млн. Холод считается человеком [первого вице-спикера гордумы] Сергея Овчинникова. Ему за развал ЧСТ ничего не было. Теперь есть большие опасения за городской транспорт», — резюмировал ньюсмейкер.

Сергей Леонов
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