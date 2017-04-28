23:52 27 апреля 2017 0

Россияне катались на снегоходах и провалились под лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снегоходы с девятью гражданами России провалились под лед на Шпицбергене. Об этом ТАСС сообщили в Норвежском координационном спасательном центре.

Из воды подняли шесть человек, четверо из них доставлены в больницу, двое находятся на борту судна норвежской береговой охраны. Остальных вытащить пока не удалось.

На месте работают спасательные службы, операция продолжается.