МО: российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Дроны были сбиты над четырьмя регионами.
