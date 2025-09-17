МО: российская ПВО сбила восемь украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Дроны были сбиты над четырьмя регионами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Дроны были сбиты над четырьмя регионами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...