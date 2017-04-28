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28 апреля 2017
27 апреля 2017
00:06  28 апреля 2017 0

Розенбаум отменил концерт из-за сломанных ребер

Певец получил травму во время выступления в СаратовеФото: Википедия

Концерт Александра Розенбаума в Волгограде пришлось отменить из-за того, что исполнитель сломал три ребра. Травму певец получил по время выступления в Саратове.

На сайте музыканта сообщается, что концерт переносится с 27 апреля на 23 мая. Обстоятельства получения травмы певцом неизвестны. У Александра Розенбаума сломаны шестое, седьмое и восьмое ребра. Организаторы концерта приносят зрителям извинения за доставленные неудобства, передает Lenta.ru.

Между тем, другой российский исполнитель, Андрей Григорьев-Аполлонов, отработал концерт с аналогичной травмой, правда, у певца было повреждено только одно ребро. Певец обратился за помощью в клинику, там и выяснилось, что у него неосложненный перелом ребра. Как отмечает Life, травму Григорьев-Аполлонов получил из-за собственной неосторожности.

Наталья Володина
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