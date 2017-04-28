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28 апреля 2017
09:57  28 апреля 2017 2

Ученые: сексуальное удовлетворение может длиться два дня

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Перерывы между занятиями сексом помогут сохранить гармонию в отношенияхФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые из университета Флорида пришли к выводу, что удовлетворение от полового акта может длиться на протяжении двух дней. Поэтому отношения в семейных парах, где контакт между сексуальными контактами составляет именно такой промежуток времени, более гармоничны.

В ходе исследования ученые наблюдали за 200 парами, которые делились с экспертами необходимой информацией. Оказалось, что регенерация спермы мужчин происходит лишь на третий день после полового акта. Поэтому ученые советуют делать между сексуальной близостью двухдневные перерывы, пишет агентство Nation News.

Удовлетворение в постели очень хорошо влияет на психологической и физическое состояние пар, поэтому именно секс имеет большое значение в совместной жизни. Также, по мнению специалистов, если паре хочется зачать ребенка, в этом поможет именно пауза между половыми актами.

Лев Истомин
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