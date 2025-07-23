Bloomberg: хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

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Агентство по ядерному оружию США подверглось взлому
Агентство по ядерному оружию США подверглось взлому Фото:

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), отвечающее за ядерный арсенал страны, стало жертвой кибератаки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft SharePoint. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«В пятницу, 18 июля, эксплуатация уязвимости нулевого дня в Microsoft SharePoint начала оказывать негативное влияние на Министерство энергетики. Министерство пострадало минимально благодаря широкому использованию облака Microsoft M365 и высокоэффективных систем кибербезопасности», — говорится в тексте издания

По данным источника, атака затронула не только NNSA, но и другие подразделения Министерства энергетики США. Атака не затронула облачные сервисы Microsoft 365, включая SharePoint Online.

NNSA, помимо обслуживания ядерного арсенала, занимается поставкой реакторов для ВМС, борьбой с ядерным терроризмом и реагированием на радиационные ЧС. Министерство энергетики заявило, что ущерб был минимальным благодаря облачным технологиям и системам кибербезопасности, а пострадавшие системы восстанавливаются.

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Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), отвечающее за ядерный арсенал страны, стало жертвой кибератаки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft SharePoint. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. «В пятницу, 18 июля, эксплуатация уязвимости нулевого дня в Microsoft SharePoint начала оказывать негативное влияние на Министерство энергетики. Министерство пострадало минимально благодаря широкому использованию облака Microsoft M365 и высокоэффективных систем кибербезопасности», — говорится в тексте издания.  По данным источника, атака затронула не только NNSA, но и другие подразделения Министерства энергетики США. Атака не затронула облачные сервисы Microsoft 365, включая SharePoint Online. NNSA, помимо обслуживания ядерного арсенала, занимается поставкой реакторов для ВМС, борьбой с ядерным терроризмом и реагированием на радиационные ЧС. Министерство энергетики заявило, что ущерб был минимальным благодаря облачным технологиям и системам кибербезопасности, а пострадавшие системы восстанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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