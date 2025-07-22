В России рассматривается введение новых административных штрафов за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете, а также за рекламу и продвижение VPN-сервисов. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении. Документ был внесен в Дума на рассмотрение еще в октябре 2024 года. Сейчас в случае подписания документа президентом России Владимиром Путиным, данные положения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Размер штрафов за указанные правонарушения может достигать пяти тысяч рублей. Подробнее — в материале URA.RU.
Зачем нужен новый закон
Внесенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение ответственности за поиск экстремистских материалов и передачу сим-карт посторонним лицам, в первую очередь нацелены на предотвращение киберпреступлений и усиление борьбы с преступностью в цифровом пространстве. Как сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, эти инициативы направлены на то, чтобы лишить злоумышленников инструментов, используемых для совершения противоправных действий.
По словам Матвейчева, значительная часть киберпреступников действует с территории Украины, где, по его утверждению, располагаются основные центры телефонного мошенничества. Российские власти не имеют возможности непосредственно привлечь их к ответственности, однако могут ограничить доступ преступников к необходимым для их деятельности ресурсам.
Суть закона о запрете VPN
Если президент подпишет новый закон, граждане, использующие VPN для обхода блокировок и получения запрещенной информации, могут быть привлечены к ответственности с наложением штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, за распространение рекламы программного обеспечения, предназначенного для обхода интернет-блокировок, предусматриваются более серьезные санкции: для физических лиц штраф составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит взыскание в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
При этом первый зампред комитета Совфеда Артем Шейкин сообщил, что представленный законопроект предусматривает введение штрафов исключительно за преднамеренный поиск и распространение экстремистских материалов, а не за сам факт посещения заблокированных ресурсов. По его словам, основные положения новых поправок ориентированы на регулирование работы интернет-провайдеров и владельцев VPN-сервисов. Шейкин также отметил, что публикации в СМИ, блогах и социальных сетях, касающиеся VPN, не подпадают под определение рекламы, так как информирование о технологии не соответствует установленным законом критериям рекламы.
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